قرار حاسم من فليك: هذا هو موقفي من ديربي مدريد.. وهذا هو الشيء الأهم!

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أكد المدرب أن الأولوية الوحيدة لفريقه يجب أن تبقى منصبّة على المعايير الداخلية. وفي معرض تجاهله للضجيج المحيط بديربي العاصمة، قال فليك: "أهم شيء هو التركيز على أنفسنا".

وفي تطرقه إلى تحدي إدارة الأحمال البدنية خلال سلسلة متتالية ومرهقة من المباريات، أضاف: "نعمل على الحفاظ على مستوانا. الاستشفاء مهم جداً، ونحن ندير الأحمال البدنية بشكل جيد للغاية. هناك مباريات كثيرة، وعلينا أن نضع الاستشفاء في الحسبان".