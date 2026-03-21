Goal.com
مباشر
CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

ترجمه

التحول الحتمي ليوفنتوس: خبرة مجانية من أجل الفوز، لكن الجميع متفقون على قائمة اللاعبين

تغيير الاستراتيجية: تقليص دور الشباب، وإفساح المجال لمن اعتاد على الفوز

تفكر يوفنتوس في استراتيجية مختلفة تمامًا عن المواسم الماضية فيما يتعلق بسوق الانتقالات القادم. وتسمى هذه الاستراتيجية الجديدة (القديمة) «الانتقالات المجانية». بسبب الاختيار من جهة، والضرورة (الكبيرة) من جهة أخرى، لم يعد بإمكان النادي البيضاء-السوداء تحمل إنفاق مبالغ ضخمة على لاعبين لا يثبتون جدارتهم في النهاية. وأبرز مثالين على ذلك في فترات الانتقالات الأخيرة هما تيون كوبماينرز (61 مليون) ولويس أوبيندا (45 مليون).


بناءً على توجيهات مباشرة من الملاك، يجب تجنب مثل هذه الصفقات من الآن فصاعدًا. لن يتم الإنفاق إلا على الفرص الخاصة التي قد تظهر في السوق، والتي ترتبط بأبطال ذوي قيمة مؤكدة، مع استبعاد المراهنات. خلاف ذلك، سيتم اللجوء إلى اللاعبين الذين انتهتعقودهم، حيث يتم تخفيف مخاطر الفشل من خلال التعاقد المجاني وخبرة اللاعب الذي سيتم شراؤه.


  • الخبرة والنصر

    نعم، الخبرة والتعود على الفوز. عنصران يبدو أن يوفنتوس قد نسيهما في السنوات الأخيرة. فقد أُعطيت فرصة كبيرة للشباب، وهو أمر صائب، لكن ربما تم المبالغة في ذلك (إذا كان الهدف هو الفوز). في موسم 2024-25، كان لدى يوفنتوس ثاني أصغر تشكيلة في الدوري الإيطالي بعد بارما، ثم في هذا الموسم، عدلت السيدة العجوز مسارها، لتحتل مركزًا متوسطًا في الترتيب، بمتوسط عمر 26.9 عامًا. في الموسم المقبل، من المتوقع أن يرتفع هذا المتوسط مرة أخرى: فكل من تاريخ يوفنتوس والفرق التي فازت في السنوات الأخيرة (إنتر ونابولي) تثبت أن الخبرة، في الدوري الإيطالي، لها أهميتها.


    • إعلان

  • سباليتي يريد عددًا قليلاً من اللاعبين ولكنهم متميزون، من أجل تحقيق الانتصارات على الفور

    إذن، عدد قليل من اللاعبين الجدد، لكنهم جيدون. ويجب أن يتمتعوا بالشخصية والخبرة. وأن تكون تكلفة انتقالهم منخفضة أو معدومة (أما الراتب، فهذا أمر آخر بالطبع). إنه مشروع يمكن تأييده، إذا كان الهدف هو العودة على الأقل إلى المنافسة من أجل الفوز. هذه هي فكرة لوتشيانو سباليتي، الذي يضغط قبل تجديد عقده من أجل الحصول على فريق يكون جاهزاً للفوز على الفور. وهي الفكرة التي تتبناها الإدارة أيضاً. قليلاً عن اختيار وقليلاً عن اضطرار، كما قلنا. فمن الصعب في الواقع التفكير الآن في التخطيط لسوق انتقالات مختلفة عن سوق اللاعبين المجانيين، دون أن يكون هناك تأكيد بعد على الحصول على عائدات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

  • اللوح الخشبي

    إذن، فليكن المجال مفتوحاً أمام اللاعبين ذوي الخبرة الذين لا يكلفون شيئاً: زيكي تشيليك، مواليد 1997؛ ليوناردو سبينازولا، مواليد 1993؛ فرانك كيسي، مواليد 1996؛ ماركوس سينيسي، مواليد 1997؛ زافير شلاغر، مواليد 1997؛ لورينزو بيليجريني، مواليد 1996؛ أنطونيو روديجر، مواليد 1993؛ برناردو سيلفا، مواليد 1994؛ روبرت ليفاندوفسكي، مواليد 1988؛ ليون غوريتزكا، مواليد 1995. إنها عملياً فريق كامل، وجميعهم أسماء تفكر فيها يوفنتوس وتدرسها. مع إضافة الحارس: أليسون بيكر، مواليد 1992، الذي ينتهي عقده بعد عام.


    هذه هي الطريقة الجديدة (القديمة) لليوفنتوس، ولا يمكن إلا أن نتفق معها.


الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو