AFP
ترجمه
التحقيقات بدأت فورًا: هددوه بالقتل وبعائلته.. هزيمة كبيرة وتبديل بين الشوط لحارس بوليفي!
تم استبدال حارس المرمى عقب الجدل
خاض حارس المرمى فيريل مباراة الجولة التاسعة عشرة على أرضية ملعب فيلا إينخينيو البلدي، لكنه استُبدل قبل نهاية الشوط الأول بعدما تلقى ثلاثة أهداف. وفي النهاية، تفوق أولويز ريدي بيسر محققًا فوزًا كاسحًا بنتيجة 6-0 بفضل عرض هجومي مسيطر. غير أن النتيجة النهائية أصبحت على الفور محل تدقيق شديد في أعقاب كشف تفاصيل مقلقة بشأن التهديدات القاسية التي وُجّهت إلى الفريق الضيف قبل انطلاق المباراة.
- Getty Images Sport
المدرب يكشف عن تهديدات بالابتزاز
وفي تصريحات عقب المباراة، كشف إيجيز، المدير الفني لفريق جوابيرا، عن مطالب ابتزاز استهدفت حارس المرمى وأفراد عائلته المقربين. وقال إيغيز، مُنددًا بأعمال الترهيب، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس: «لا يمكننا إجراء تحليل جاد في ظل وجود تهديدات بالقتل. هناك شيء مريب يحدث ويجب التحقيق فيه. لقد تلطخت سمعة هذه الرياضة. تلقى حارس مرماي تهديدات على حياته وحياة زوجته وأمه، إذ قيل له إنه إذا لم يدفع مبلغًا محددًا أو يستقبل ثلاثة أهداف، فسوف يُقتلون».
المسؤولون يحثون على التدخل القانوني
دعا كل من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في بوليفيا (فابول) والفريق القانوني لنادي ألوايز ريدي السلطات إلى التدخل وتحديد صحة نتيجة المباراة. وطالب الأمين العام لاتحاد فابول ديفيد بانياغوا بإجراءات حاسمة من جانب أجهزة إنفاذ القانون، قائلاً: "ما حدث للاعبي جوابيرا لا يمكن أن يمر دون تحقيق. يجب إرساء سابقة واضحة في كرة القدم البوليفية".
وشدد المستشار القانوني لنادي ألوايز ريدي مارسيلو أورتيز على ضرورة حماية نزاهة الرياضة، مضيفاً: "يجب ألا تتلوث كرة القدم. سنطلب من النيابة العامة إجراء تحقيق حفاظاً على نزاهة الرياضة".
- LaPresse
السلطات تفتح تحقيقًا في النزاهة
ومن المتوقع أن يطلق مكتب المدعي العام ومسؤولو النزاهة في الاتحاد تحقيقًا رسميًا لتحديد هوية الواقفين خلف مخطط الابتزاز. أما على أرض الملعب، فلا يزال ألوايز ريدي متعادلًا في الرصيد مع متصدر الدوري بوليفار في سباق محتدم على لقب البطولة المحلية. وفي الوقت نفسه، يتعين على جوابيرا صاحب المركز التاسع أن يعيد ترتيب صفوفه سريعًا ويركّز مجددًا على ما يجري في الميدان مع انطلاق التحقيق القانوني الأوسع.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا