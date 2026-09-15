دعا كل من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في بوليفيا (فابول) والفريق القانوني لنادي ألوايز ريدي السلطات إلى التدخل وتحديد صحة نتيجة المباراة. وطالب الأمين العام لاتحاد فابول ديفيد بانياغوا بإجراءات حاسمة من جانب أجهزة إنفاذ القانون، قائلاً: "ما حدث للاعبي جوابيرا لا يمكن أن يمر دون تحقيق. يجب إرساء سابقة واضحة في كرة القدم البوليفية".

وشدد المستشار القانوني لنادي ألوايز ريدي مارسيلو أورتيز على ضرورة حماية نزاهة الرياضة، مضيفاً: "يجب ألا تتلوث كرة القدم. سنطلب من النيابة العامة إجراء تحقيق حفاظاً على نزاهة الرياضة".