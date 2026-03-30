التحديث الذي يشير إلى "انزعاج واضح" بشأن إصابة ديكلان رايس سيثير قلق أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استبعاد لاعب الوسط من تشكيلة منتخب إنجلترا
هجرة جماعية دولية
شهد معسكر "الأسود الثلاثة" هذا الأسبوع موجة من الانسحابات، حيث غادر ثمانية لاعبين قبل الموعد المحدد قبل المباراة الودية ضد اليابان. ومن بين الأمور التي تثير قلق مشجعي أرسنال بشكل خاص غياب رايس، الذي كان حاضراً دائماً في خط وسط الفريق هذا الموسم، ولم يغب سوى عن مباراة واحدة في الدوري بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في ديسمبر. وانضم إليه في غرفة العلاج كل من ساكا ومادويكي؛ حيث شوهد الأخير وهو يرتدي دعامة للركبة بعد تعرضه لتدخل قوي خلال تعادل إنجلترا 1-1 مع أوروغواي. ويأتي هذا التدفق المفاجئ للإصابات في مرحلة حرجة للغانرز، الذين يقاتلون من أجل الألقاب على جبهات متعددة مع دخول الموسم مرحلته النهائية الحاسمة.
سياسة عدم المخاطرة
وتطرق توخيل إلى موجة المغادرة الجماعية، موضحاً أنه على الرغم من رغبة اللاعبين في تمثيل بلدهم، إلا أن التقييمات الطبية جعلت مشاركتهم مستحيلة خلال هذه الفترة المزدحمة من جدول مباريات كرة القدم.
وفيما يتعلق بلياقة اللاعبين الذين تم تسريحهم مبكراً، قال توخيل: "ليس لدي ما أضيفه، بصفتي مدرباً، فأنا لست خبيراً طبياً. أجرينا تقييماً بعد المباراة، لكن لم يتمكن أي منهم من البقاء والمشاركة في المباراة.
"خضعوا لتقييم طبي، وكانوا يرغبون بشدة في اللعب، لتوضيح الأمور، وكانوا متشوقين للمشاركة، لكن لم يكن من المنطقي المخاطرة بذلك. لو كانت المباراة الأخيرة في الموسم، لكنا أبقيناهم وحاولنا كل شيء، لكن الأمر لم يكن منطقيًا.
"كان خطر تفاقم الحالة كبيرًا جدًا، وكانوا يعانون من ألم واضح. لم يكن من المنطقي أن يبقوا. [نوني] بدا أفضل مما يشعر به، لكنه سيغيب لبضعة أيام."
حقيقة الإرهاق
تسلط الصعوبات البدنية التي يواجهها رايس وزملاؤه الضوء على الأعباء الجسدية والنفسية المتزايدة التي يتحملها اللاعبون النخبة، الذين تجاوزوا بالفعل آلاف الدقائق من المباريات التنافسية هذا الموسم.
وفي معرض تعليقه على الوضع، قال توخيل: "أشعر بخيبة أمل، لكن ليس تجاه اللاعبين، بل تجاه حقيقة أننا نريد أن يكون الجميع في حالة معنوية جيدة وبصحة جيدة. هذه هي حقيقة الموسم، نهاية مارس، حقيقة اللاعبين في المباريات الأوروبية، أكثر من مسابقة واحدة، جميع الكؤوس جارية. هذه هي الحقيقة. اللاعبون الذين لعبوا 3000 أو 4000 أو 5000 دقيقة، منحناهم راحة. دقائق أكثر من الموسم الماضي بأكمله.
"كان اللاعبون بحاجة إلى استراحة ذهنية من كرة القدم، وكانوا يستحقونها. استطعنا أن نرى الطاقة التي عادوا بها إلى المعسكر. بيئة جديدة لهم للعودة والأداء. نريدهم أن يلعبوا جيدًا مع أنديتهم. إنها فرصتنا الأخيرة قبل أن نسافر إلى أمريكا. الأمر مخيب للآمال. لست غاضبًا من اللاعبين؛ كان الجميع متشوقين للحضور. يريدون أن يكونوا مع المجموعة. هذه هي الحقيقة، لدينا فريق قوي غدًا. تشكيلة كاملة للاختيار من بينها، الجميع متاحون، 21 أو 22 لاعبًا في الملعب، وبعض الأرجل النشيطة. متحمس لغدًا."
أسبوع حاسم في الموسم
يواجه أرسنال اختبارًا فوريًا لعمق تشكيلته، بدءًا من مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون في 4 أبريل، تليها رحلة في دوري أبطال أوروبا لمواجهة سبورتينغ لشبونة بعد ثلاثة أيام فقط. ولا يزال مدى جاهزية رايس يمثل علامة استفهام كبيرة بالنسبة لهاتين المباراتين، مما يضع أرتيتا أمام قرار صعب بشأن المراهنة على لياقة نجمه الأساسي أو الحفاظ عليه للمباريات الأوروبية. مع احتدام المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعرض الجهاز الطبي للغانرز لضغط هائل لإعادة أي نجم مصاب إلى الملعب في الوقت المناسب قبل نهاية الموسم.