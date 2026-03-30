التحديث الذي يشير إلى "انزعاج واضح" بشأن إصابة ديكلان رايس سيثير قلق أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استبعاد لاعب الوسط من تشكيلة منتخب إنجلترا

وتطرق توخيل إلى موجة المغادرة الجماعية، موضحاً أنه على الرغم من رغبة اللاعبين في تمثيل بلدهم، إلا أن التقييمات الطبية جعلت مشاركتهم مستحيلة خلال هذه الفترة المزدحمة من جدول مباريات كرة القدم.

وفيما يتعلق بلياقة اللاعبين الذين تم تسريحهم مبكراً، قال توخيل: "ليس لدي ما أضيفه، بصفتي مدرباً، فأنا لست خبيراً طبياً. أجرينا تقييماً بعد المباراة، لكن لم يتمكن أي منهم من البقاء والمشاركة في المباراة.

"خضعوا لتقييم طبي، وكانوا يرغبون بشدة في اللعب، لتوضيح الأمور، وكانوا متشوقين للمشاركة، لكن لم يكن من المنطقي المخاطرة بذلك. لو كانت المباراة الأخيرة في الموسم، لكنا أبقيناهم وحاولنا كل شيء، لكن الأمر لم يكن منطقيًا.

"كان خطر تفاقم الحالة كبيرًا جدًا، وكانوا يعانون من ألم واضح. لم يكن من المنطقي أن يبقوا. [نوني] بدا أفضل مما يشعر به، لكنه سيغيب لبضعة أيام."