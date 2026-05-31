التأكيد "التاريخي" وصل .. البرازيل تؤكد حضور نيمار في كأس العالم رغم الإصابة
نيمار يحتفظ بالرقم الخاص
النجم نيمار ليس في كامل لياقته البدنية، ولا يزال مشاركته في المباراة الافتتاحية للمنتخب البرازيلي محل شك بسبب إصابة في ربلة الساق، لكنه سيتولى ارتداء هذا القميص ذي الأهمية البالغة.
كانت هناك مخاوف من أن يؤدي قلة مشاركاته في المباريات مؤخرًا ومشاكله البدنية المزمنة إلى اختيار لاعب آخر لارتداء القميص الشهير بالرقم 10، لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اختار الاستمرارية. يعاني نيمار حاليًا من إصابة في ربلة الساق من الدرجة الثانية، الأمر الذي أثار قلق البرازيل قبل كأس العالم، لكنه أكمل مؤخرًا أول حصة تدريبية له على أرض الملعب، مما عزز الآمال في تعافيه. ويعد هذا دليلًا قويًا على الثقة في نجم سانتوس، الذي لا يزال القائد الروحي للبرازيل على الرغم من الاستعدادات المضطربة للبطولة في أمريكا الشمالية.
التغلب على مخاوف الاختيار
يأتي اختيار نيمار ومنحه الرقم 10 بعد أشهر من التكهنات حول مكانته في ظل الجهاز الفني الحالي، وقد انتشرت شائعات حول احتمال استبعاده من التشكيلة، في الوقت الذي كان فيه الجهاز الفني يوازن بين مزايا الشباب مقابل الخبرة.
ومع ذلك، نجح اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في تجاوز هذه المخاوف ليبقى محور سعي البلاد نحو الفوز باللقب السادس. وقد مُنح 15 يومًا لإثبات لياقته البدنية استعدادًا لهذه المهمة، لكن منحه الرقم المفضل لديه يشير إلى أنه جزء لا يتجزأ من الخطط.
بقية الأرقام
وبعيدًا عن العناوين التي تركز على نيمار، تسلط بقية قائمة الفريق الضوء على المجموعة الأساسية التي سيعتمد عليها أنشيلوتي في أمريكا الشمالية. وقد حصل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور على الرقم 7. أما دور لاعب خط الوسط الدفاعي فيقع على عاتق لاعب مخضرم، حيث أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أن كاسيميرو سيرتدي الرقم 5 طوال البطولة.
كما يبدو أن التسلسل الهرمي لحراس المرمى قد استقر، حيث حصل أليسون بيكر على القميص رقم 1، يليه ويفرتون في الرقم 12 وإيدرسون بالرقم 23. وسيكون الاستقرار في الصفوف الدفاعية أمرًا حاسمًا، حيث تدخل البرازيل البطولة كواحدة من المرشحين الأقوياء لرفع الكأس.
اختبارات قادمة قريبًا
ولن يضطر المشجعون إلى الانتظار طويلاً لرؤية هذه الأرقام على أرض الملعب، حيث أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) أن الفريق سيخوض مبارياته التحضيرية الأخيرة مرتدياً القمصان الجديدة. وسيواجه المنتخب البرازيلي بنما يوم الأحد المقبل، ثم مصر في السبت الذي يليه. ورغم احتمال غياب نيمار عن مباراة مصر لمواصلة برنامج إعادة التأهيل، فإن وجود اسمه ضمن قائمة الفريق يمثل دفعة معنوية هائلة للفريق.
وعلق المدرب الإيطالي قائلاً: "إنها مباراة مهمة لنودع فيها جماهيرنا وملعبنا. سيشارك الجميع في المباراة غداً".