لن تكون مباراة البوسنة وإيطاليا سهلة المنال بالنسبة لمنتخب «الأزوري» بقيادة جينارو غاتوزو. المباراة المقررة مساء الثلاثاء الساعة 20:45 هي مباراة لا مجال فيها للخطأ، حيث إن الفائز في نهائي هذه التصفيات سيحصل على بطاقة التأهل إلى كأس العالم القادمة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.





ستقام المباراة على أرض "التنين"، حيث اختار الاتحاد البوسني ملعب بيلينو بولي في زينيكا لاستضافة المباراة. لم يكن هذا اختياراً عشوائياً، حيث أن الملعب، الذي يتسع لأقل من 16 ألف متفرج، قادر على التحول إلى جحيم حقيقي.

ومع ذلك، بالنسبة للمباراة ضد إيطاليا، سيتم تخفيض سعة الملعب بشكل أكبر لتصل إلى 9000 مقعد كحد أقصى.