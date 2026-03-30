البوسنة وإيطاليا، الأنظار تتجه نحو موهاريموفيتش: إنتر ويوفنتوس بدآ بالفعل في إجراء الاتصالات

في صيف عام 2024، قام «البيانكونيري» - في صفقة أشرف عليها كريستيانو جونتولي - ببيع موهاريموفيتش إلى ساسولو في دوري الدرجة الثانية، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الذي كان سيصبح إلزامياً في حالة الصعود، بالإضافة إلى حصة تبلغ 50% من قيمة أي بيع مستقبلي: مع عودة النيروفيردي إلى الدوري الإيطالي، أكمل المدافع البوسني انتقاله بشكل نهائي، وحصلت يوفنتوس على 5 ملايين يورو وستحصل في المستقبل على نصف المبلغ الذي سيحصل عليه ساسولو من بيعه. ليس ذلك فحسب، فإذا قدمت يوفنتوس عروضاً ملموسة للمدافع، فستكون لديها فرصة للحصول عليه بنصف السعر. الآن، ومع ذلك، هناك مباراة نهائي التصفيات مع إيطاليا. ثم نهاية الدوري. لكن في الصيف، ستسلط الأضواء (أيضًا) على موهاريموفيتش.



