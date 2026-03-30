الأنظار موجهة نحو كأس العالم، مع التركيز على سوق الانتقالات (في أذهان المسؤولين). في المباراة بين البوسنة وإيطاليا - وهي الخطوة الأخيرة التي يجب تجاوزها للتأهل إلى كأس العالم المقبل المقرر إقامته في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - سيشارك في الملعب أيضًا بعض اللاعبين الذين قد يكونون أبطالًا في فترة الانتقالات القادمة. من بين لاعبي إيطاليا وكذلك لاعبي البوسنة: كان ألايبيغوفيتش محبوبًا لدى ميلان لكنه أصبح بالفعل لاعبًا في باير ليفركوزن - بعد ممارسة خيار إعادة الشراء بقيمة 8 ملايين - وفي قلب دفاع خصومنا يوجد تايك موهاريموفيتش: اللاعب المولود عام 2003 يقدم موسمًا جيدًا مع ساسولو وقد دخل بالفعل في مرمى أندية الدرجة الأولى.
ترجمه
البوسنة وإيطاليا، الأنظار تتجه نحو موهاريموفيتش: إنتر ويوفنتوس بدآ بالفعل في إجراء الاتصالات
إنتر ويوفنتوس يتنافسان على محرموفيتش
بل في الحقيقة، كان إنتر قد حاول في يناير ضمه على الفور إلى صفوفه لتفادي المنافسة؛ فقد جرت اتصالات بين الرئيس ماروتا والمدير التنفيذي لفريق «الأسود والأخضر» جيوفاني كارنيفالي - الذي تربطه به علاقات ممتازة - والذي طلب منه تأجيل أي مفاوضات إلى الصيف. ستجتمع الأطراف مجدداً بعد بضعة أشهر لمعرفة ما إذا كان هناك مجال لإجراء مفاوضات، لكن يوفنتوس يراقب الوضع عن كثب، حيث سبق أن ضم اللاعب إلى فرق "بريمافيرا" و"نيكست جين"، وقد قدم طلباً أولياً للحصول على معلومات عنه قبل بضعة أشهر.
تفاصيل اتفاقية يوفنتوس-ساسولو
في صيف عام 2024، قام «البيانكونيري» - في صفقة أشرف عليها كريستيانو جونتولي - ببيع موهاريموفيتش إلى ساسولو في دوري الدرجة الثانية، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الذي كان سيصبح إلزامياً في حالة الصعود، بالإضافة إلى حصة تبلغ 50% من قيمة أي بيع مستقبلي: مع عودة النيروفيردي إلى الدوري الإيطالي، أكمل المدافع البوسني انتقاله بشكل نهائي، وحصلت يوفنتوس على 5 ملايين يورو وستحصل في المستقبل على نصف المبلغ الذي سيحصل عليه ساسولو من بيعه. ليس ذلك فحسب، فإذا قدمت يوفنتوس عروضاً ملموسة للمدافع، فستكون لديها فرصة للحصول عليه بنصف السعر. الآن، ومع ذلك، هناك مباراة نهائي التصفيات مع إيطاليا. ثم نهاية الدوري. لكن في الصيف، ستسلط الأضواء (أيضًا) على موهاريموفيتش.