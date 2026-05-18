البوسنة والهرسك | حرب ومذبحة بسبب زفاف .. رفاق دجيكو والبحث عن تكرار معجزة إيطاليا

البوسنة للمرة الثانية في المونديال

في الأول من مارس 1992 كان ميلان جاردوفيتش وديانا تامبور، ثنائي بوسني من أصل صربي ومسيحيان، يحتفلان بزفافهما في سراييفو، العاصمة البوسنية، وفي نفس التوقيت كانت البلاد تعيش على وقع استفتاء هام للانفصال عن الاتحاد اليوغوسلافي.

احتفل الثنائي وأهلهما على التقاليد الصربية برفع العلم الصربي، متناسين أو متجاهلين بحسب روايات الأجواء المتوترة المصاحبة للاستفتاء في حي أغلبيته مسلمة ينتظر بفارق الصبر الانفصال، ليفسر البعض من المارة تلك الاحتفالات على أنها استفزاز متعمد، ويقع إطلاق نار، ويسقط والد العريس صريعًا ويصاب كاهن الكنيسة حيث سيقام الزفاف.


رصاصة مسلمة قتلت شخصًا مسيحيًا كانت الشرارة التي أشعلت الحرب في بلد على صفيح ساخن لمدة ثلاثة أعوام بين 1992 و1995 وشهدت واحدة من أبشع جرائم الإبادة في تاريخ الإنسانية في سربرنيتسا بمقتل ما يزيد عن 25 آلاف شخص من البوسنيين والكروات، والآلاف الأخرى من الجرحى والمهجرين وحالات الاعتداء والاغتصاب.


بعد ثلاثين عامًا من تلك الأحداث، أصبحت البوسنة دولة مستقلة، وها هي تطل مجددًا على كأس العالم عقب تجربة أولى في 2014 بالبرازيل خسرت فيها من الأرجنتين ونيجيريا، وحققت انتصارًا تاريخيًا على إيران، والآن هي تعود بعد أن خطفت العناوين الأولى مارس الماضي بإقصاء إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي الملحق الأوروبي.



  • البلد .. البوسنة حفيد من جمهورية يوغوسلافيا

    كما أسلفنا، استقلت البوسنة وأصبحت دولة مستقلة عقب استفتاء 1992، ولكن الدولة موجودة منذ قبل الميلاد، ولها باع طويل تاريخيًا منذ عصور الرومان، وصولًا للدولة العثمانية، ثم الاحتلال من قبل الإمبراطورية النمساوية المجرية، وصولًا للدخول في الاتحاد اليوغوسلافي تحت مسمى المملكة اليوغوسلافية أو الجمهورية الشعبية لجوزيف تيتو.

    اسم البلد مشتق من نهر "البوسنا" الذي يشق البلاد، والهرسك التي تعني "الدوق"، وهنا الإشارة إلى ستيبان كوساتشا، رجل أعمال بوسني شهير من القرن الرابع عشر، والذي لعب دورًا سياسيًا بارزًا في تاريخ البلاد.



  • المنتخب .. إنجاز إقصاء إيطاليا يطغى على الماضي

    أول ظهور رسمي للمنتخب بعد الاستقلال كان في تصفيات كأس العالم 1998، ولكن المفارقة أن المتأهل عن هذه المجموعة رفقة الدنمارك كان كرواتيا التي نالت هي الأخرى استقلالها من الاتحاد اليوغوسلافي.

    باستثناء إنجاز التأهل لمونديال البرازيل 2014، فشلت البوسنة في الحضور بأي محفل كبير، لم تلعب من قبل في أمم أوروبا، ولذا إنجاز إقصاء المنتخب الإيطالي يمكن تصنيفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد الكروي.



  • من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في البوسنة؟

    سؤال إجابته معروفة، صاحب ال73 هدفًا في 148 مباراة (الرقم القياسي للمشاركات للبلاد وهدافها التاريخي) وصاحب الأربعين عامًا، نجم روما وإنتر ومانشستر سيتي وفولفسبورج السابق وشالكه الحالي، إدين دجيكو.



    أسطورة حية ليس فقط للكرة البوسنية ولكن في الملاعب، نجح في قلب موسمه من عدم التسجيل والهروب من الهبوط في فيورنتينا، لقيادة البوسنة لكأس العالم وشالكه للصعود للبوندسليجا في النصف الثاني، ليحول مقولة "العمر مجرد رقم" لواقع.

    تعرض دجيكو لإصابة بليغة على مستوى الكتف ضد إيطاليا بنهائي الملحق وغاب عن شالكه في المراحل الحاسمة، ولكن عاد ولعب 21 دقيقة في المباراة الأخيرة للموسم، ليؤكد جاهزيته لقيادة البوسنة في المونديال.



  • موهبة تستحق المتابعة؟

    كريم ألايبيجوفيتش، 18 عامًا، جناح سالزبورج المُعار من باير ليفركوزن، هو حديث الجميع في أوروبا بالوقت الراهن بسبب موهبته الكبيرة التي لفتت الأنظار في النمسا مع النادي صانع ومطور المواهب، ثم مع منتخب بلاده في مشواره للمونديال.

    12 هدفًا مع ناديه هذا الموسم جعلته مراقبًا من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند وكبار إيطاليا، وسط حديث عن تقدم من نابولي وروما لخطف الجناح الأيسر المهاري وصاحب اللمسة التهديفية.



    حظوظ البوسنة

    تلعب البوسنة في المجموعة الثانية التي تضم المستضيف كندا، قطر، وسويسرا، مجموعة متوازنة ويغيب عنها القوى العظمى الأوروبية أو عمالقة أمريكا الجنوبية، ما يجعل الحظوظ متساوية بين الرباعي، مع أفضلية الأرض والجمهور للكنديين، وخبرات سويسرا المتراكمة بالبطولات المجمعة بالسنوات الأخيرة.

    تملك البوسنة فرصة عبور دور المجموعات هذه المرة أكثر من مشاركتها الأولى حيث لعبت في مجموعة ضمت الأرجنتين وثنائي صاحب خبرات مونديالية مثل نيجيريا وإيران، الفريق أكثر نضجًا وتجارب عبر تصفيات المونديال واليورو ودوري الأمم الآن، وبوجود مخضرمين مثل دجيكو وسعيد كولاسيناك ومهاجم شتوتجارت إمردين ديميروفيتش، ومواهب شابة مثل ألايبيجوفيتش وإسمير بايراكتاريفيتش لاعب إيندهوفن، ومدرب مميز في صورة سيرجي بارباريز الذي كان أثبت أحقيته بقيادة هذا الجيل.

    سقف التوقعات ارتفع كثيرًا عقب إقصاء إيطاليا، وفرصة العبور من المجموعة سانحة وواقعية بوجود بطاقة أحسن فريق ثالث بالمجموعات، ولذا تكرار الخروج من المجموعات سيكون فشلًا لهذا الفريق.