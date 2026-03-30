Goal.com
مباشر
Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport

ترجمه

البوسنة، دجيكو: "كتب لي ديماركو أنه لم يقصد الإساءة إلى أحد، لكن هناك خطب ما إذا كانت إيطاليا تخشى ويلز"

يتحدث المهاجم السابق لإنتر عشية المباراة النهائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يتحدث إدين دجيكو عشية مباراة البوسنة وإيطاليا، وهي المباراة النهائية في تصفيات كأس العالم 2026.


وقال مهاجم شالكه في مؤتمر صحفي: "هل مر ما يقرب من 20 عامًا على هدفي الأول مع المنتخب الوطني؟ مسيرة اللاعب الكروي تمر بسرعة ويجب الاستمتاع بكل لحظة".


  • القضية

    "أنا أعرف إيطاليا جيداً، فقد لعبت مع روما وإنتر وفورنتينا. هل احتفل الأزوري بفوزنا بركلات الترجيح في نصف النهائي؟ لقد رأينا جميعًا ما حدث، لحسن الحظ أن التركيز انتقل إلى الجانب الآخر. لكل شخص تفضيلاته الخاصة، وهذا أمر طبيعي. لا يمكنني الاحتفال، لأنني كنت أفضل تجنب مواجهة إيطاليا في النهائي. ثم يجب أن نكون حذرين وأذكياء، خاصةً اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تضخيم كل شيء".


    "لا أعرف لماذا فضلت إيطاليا عدم اللعب في ويلز، نحن ذهبنا إلى هناك دون خوف وفزنا. إيطاليا منتخب رائع، فاز بأربعة كؤوس عالمية. إذا كانت تخشى اللعب في ويلز، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما لا يعمل. بعد عدم تأهلها إلى آخر نسختين من كأس العالم، أصبحت الآن تخوض مباريات حاسمة. كتب لي ديماركو أنه لم يقصد الإساءة إلى أحد، فرددت عليه أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لي".



    • إعلان
البوسنة والهرسك crest
إيطاليا crest
