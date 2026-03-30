اندلعت هذه القضية قبل ساعات قليلة من المباراة النهائية الحاسمة في التصفيات بين البوسنة وإيطاليا، المقرر إجراؤها غدًا مساءً في زينيكا: وفقًا لما أوردته قناة «سبورت ميدياسيت»، التي استشهدت بصحيفة «كليكسبا» البوسنية، يُزعم أن جاسوسًا عسكريًا إيطاليًا تسلل إلى داخل ملعب تدريبات المنتخب البوسني لتصوير اللاعبين. ووفقاً لما ذكرته الوكالة الإخبارية في سراييفو، فإن جندياً إيطالياً، يرتدي زيّاً مموهاً، كان يقف خارج مرفق التدريب، بشكل بريء في البداية، ثم أخرج هاتفاً ذكياً من جيبه وبدأ في التصوير.
البوسنة، جندي إيطالي أثناء التدريب: اتُهم بأنه «جاسوس»، وتفجر القضية
ماذا حدث؟
كل هذا في معسكر FK سراييفو في بوتمير، حيث يستعد دزيكو وزملاؤه للمباراة: بالأمس، وبسبب تساقط الثلوج، تدربوا في المركز الرياضي، بينما نزلوا اليوم إلى الملعب، ولاحظت وسائل الإعلام المحلية الموجودة في الملعب على الفور أن التدريب يتم تصويره من قبل جندي من قوات الاتحاد الأوروبي (EUFOR)، التي تقع قاعدتها بجوار الملعب مباشرةً. يُقال إن الجندي الإيطالي المذكور بقي بالقرب من الملعب حتى بعد انتهاء أول 15 دقيقة من التدريب التي كانت مفتوحة للجمهور: تقع بوتمير على الحدود مباشرة مع مقر قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي يستضيف الكتيبة المتعددة الجنسيات (MNBN)، وأفراد الشرطة العسكرية، بما في ذلك الكارابينيري الإيطاليون، ويدعم التعاون المدني-العسكري (CIMIC) في البلاد.
شكوى البوسنة
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر دفاعية بأن الأمر لم يكن يتعلق بأي «جاسوس»: فالرجل هو جندي إيطالي كان موجوداً في الموقع من القاعدة الواقعة على الحدود مع ملعب كرة القدم، وكان يكتفي بمشاهدة التدريبات، دون أي صلة بأنشطة أخرى. ويشارك هؤلاء العسكريون في مهام حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي، ويعملون حالياً بشكل أساسي في بعثة ألتيا، لضمان الأمن ودعم الاستقرار في المنطقة. وعلى إثر ذلك، سترسل البحرية البوسنية شكوى إلى بعثة يوفور: فقد انتشرت صورة الجندي الذي كان يقف على الدرجات الصغيرة للملعب البوسني في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أنه على الأرجح كان مجرد جندي أراد مشاهدة التدريب، دون أي صلة بمنتخب غاتوزو.