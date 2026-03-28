البوسنة، ألايبيغوفيتش يتحدى إيطاليا: "سنفوز. الأجواء ستكون جحيمية داخل الملعب وخارجه، وستكون مباراة قاسية"

كان هدفه من ركلة الجزاء هو الذي حسم المباراة النهائية بين ويلز والبوسنة، مما أدى إلى تأهل «التنانين» إلى نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. كيريم ألايبيغوفيتش، البالغ من العمر 18 عامًا والمنتمي إلى باير ليفركوزن الذي أكد للتو إعادة شرائه من سالزبورغ في نهاية الموسم، هو الوجه الجديد لمنتخب يحلم الآن بإسقاط إيطاليا التي فازت بدورها 2-0 على أرضها أمام أيرلندا الشمالية.


ستكون الأجواء في زينيكا، داخل ملعب بيلينو بولي، صاخبة للغاية، وقد أكد الجناح المهاجم المولود عام 2007، في حديثه لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، أن فريقه واثق من تأهله إلى الدور التالي.


  • علاقته مع دزيكو والركلة الجزائية الأخيرة

    "أنا شاب جدًا، عمري 18 عامًا فقط، لكن إيدين أسطورة عظيمة حقًا بالنسبة لنا. نحن جميعًا فخورون بما يفعله هنا، وهو أيضًا شخص رائع. الركلة الترجيحية؟ توجهت إلى نقطة الجزاء دون أن يشغلني أي شيء، كنت أريد فقط أن أسجل، وكنت واثقًا من أنني سأفعل ذلك، وهذا ما حدث بالفعل"

  • "إيطاليا؟ سنفوز نحن، ستكون مباراة قاسية"

    "إيطاليا؟ نحن نعلم أنها فريق قوي، لكننا سنفوز. علينا أن نفوز. نحن نلعب على أرضنا، وسيكون الملعب في حالة غليان، وستكون مباراة "قاسية"".

  • فوضى عارمة داخل الملعب وخارجه

    "هل الملعب صغير؟ نعم، لكنه صاخب للغاية. أعتقد أنه من أكثر الملاعب صخبًا في أوروبا، على الأقل فيما يتعلق بالمباريات الدولية. ولن يقتصر الصخب على داخل الملعب فحسب، بل سيشمل الشوارع أيضًا؛ سيكون هناك، لنقل، دعم قوي لنا".

