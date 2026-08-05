Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP
محمد سعيد

البورصة تنتعش! .. طرابزون سبور يجني أول أرباحه بعد إعلان صفقة محمد صلاح

محمد صلاح
ترابزونسبور
دوري السوبر التركي

تأثير سريع للملك المصري في محطته الجديدة

بدأ نادي طرابزون سبور التركي في حصد ثمار تعاقده التاريخي مع النجم المصري محمد صلاح، حيث لم تقتصر المكاسب على الجانب الفني فحسب، بل امتدت لتشمل انتعاشة اقتصادية فورية.

وفور إعلان النادي عن وصول "الملك المصري" لإتمام إجراءات انتقاله، شهدت أسهم النادي في البورصة قفزة ملحوظة تعكس حجم التفاؤل الجماهيري والاستثماري بهذه الصفقة الكبرى.

  • انتعاشة اقتصادية وقفزة في أسهم طرابزون

    لم يكد الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور على منصة "إكس" ينشر صور ومقطع فيديو للنجم المصري محمد صلاح على متن طائرة خاصة متجهة إلى إسطنبول، حتى تفاعلت الأسواق المالية بشكل فوري مع الخبر.

    وكشفت شبكة "الشرق بلومبرج"، في تقرير لها أن سهم نادي طرابزون سبور التركي في البورصة المحلية، ارتفع بنسبة 4% مع اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة، وهو ما يعكس القوة التسويقية الهائلة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر في المنطقة.

    وأوضح التقرير، أن الشركة المسؤولة عن إدارة النادي تحقق إيرادات ضخمة من حقوق البث التلفزيوني، وعوائد الملاعب، والإعلانات، بالإضافة إلى إدارة مجمعات رياضية كبرى في مدن طرابزون وأنقرة وإسطنبول، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تساهم صفقة صلاح في زيادة هذه الموارد بشكل غير مسبوق، خصوصًا مع التوقعات بارتفاع مبيعات القمصان وحقوق الرعاية الجديدة.

    ويقوم نظام النادي التركي على العضوية، حيث يظل النادي هو المالك المسيطر على الشركة من خلال الحصة الأكبر، بينما يتم تداول جزء من الأسهم في البورصة للمستثمرين الآخرين، وهو ما يجعل الجماهير والمستثمرين شركاء في هذا النجاح الاقتصادي الذي أحدثه وصول أسطورة ليفربول السابقة إلى الأراضي التركية.

    • إعلان
  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    رئيس طرابزون يتحدى كبار تركيا

    وفي أول تعليق رسمي له بعد وصول اللاعب، كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، عن كواليس المفاوضات التي لم تكن سهلة على الإطلاق نظراً لحجم النجومية التي يتمتع بها صلاح.

    وقال دوغان في تصريحاته: "عقدت اجتماعًا مع صلاح، كما التقيت بوكيله. كان اجتماعًا احترافيًا للغاية وسادته أجواء من الاحترام المتبادل، حيث تفاهم الطرفان ولم تكن هناك أي صعوبات. التقينا قبل نحو 10 أيام، ومنذ أمس بات كل شيء واضحًا. لا حاجة للحديث كثيرًا عن صلاح، فهو نجم عالمي، وكنا بحاجة إلى لاعب مثله. أعتقد أن الأمر سيكون رائعًا، وآمل أن يعود بالنفع على نادينا".

    ولم يكتفِ دوغان بالحديث عن الجوانب الفنية، بل وجه رسالة تحدٍ واضحة لمنافسي النادي التقليديين في الدوري التركي، مؤكدًا أن طرابزون سيعود بقوة لمنصات التتويج.

    وأضاف رئيس النادي في رسالة قوية: "نريد أن نبعث برسالة للجميع مفادها أن طرابزون سبور قادر على التعاقد مع أي لاعب يريده"، مشددًا على أن النجاحات التي حققها النادي مؤخرًا جعلته وجهة مفضلة حتى للاعبين الشباب والنجوم العالميين، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في طرق أبواب رجال الأعمال لتعزيز الرعاية، حيث يثق تمامًا في دعم مجتمع طرابزون لهذا المشروع الطموح الذي يتصدره صلاح.

  • صلاح ورقمه الجديد في طرابزون

    أثار الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص يحمل الرقم 61 جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين، خصوصًا أن الجميع اعتاد رؤيته بالرقم 11 طوال سنواته الذهبية في أنفيلد، لكن سرعان ما تبين أن هذا الاختيار يحمل دلالات عميقة تتعلق بهوية المدينة وانتماء النادي.

    فالرقم 61 يمثل كود ولاية طرابزون في لوحات تسجيل السيارات بتركيا، وقد تحول بمرور الوقت إلى رمز للفخر والولاء المطلق للنادي والمدينة.

    ورغم هذه اللفتة الرمزية، كشفت صحيفة "الصباح" التركية أن صلاح لن يرتدي هذا الرقم في المباريات الرسمية، بل سيعود لرقم هداف تاريخي آخر، مشيرة إلى أن "مو" سيرتدي القميص رقم 10، وهو الرقم الذي يرتديه مع المنتخب المصري.

    وكان النادي قد طبع بالفعل قمصانًا بالرقم 11، لكن صلاح أبدى رغبته في الرقم 10 في اللحظات الأخيرة، مما دفع زميله الألباني إرنست موتشي للتنازل عن الرقم ومنحه للنجم المصري الجديد، تقديرًا لمكانته وقيمته الفنية الكبيرة التي سيضيفها للفريق في مشوار المنافسة على لقب الدوري التركي الذي طال انتظاره.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • رسالة صلاح للجماهير

    بمجرد وصوله، لم يتأخر صلاح في التواصل مع الجماهير التي احتشدت بالآلاف لاستقباله، حيث وجه رسالة مباشرة باللغتين العربية والتركية عبر حسابات النادي الرسمية.

    وقال صلاح في مقطع الفيديو: "إلى جماهير طرابزون سبور هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريبًا"، كما ألهب حماس الحاضرين بنطق العبارة الشهيرة بالتركية "بيزي هير ير طرابزون"، والتي تعني "كل مكان هو طرابزون بالنسبة لنا"، وهي المقولة التي تعد شعارًا مقدسًا لمشجعي النادي في كل مكان.



دوري السوبر التركي
كاسيمباسا crest
كاسيمباسا
KAS
ترابزونسبور crest
ترابزونسبور
TRS