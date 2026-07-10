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علي رفعت

البلجيكي الأفضل في كأس العالم: لم يغادر الولايات المتحدة كما جاء.. وعوض شيخوخة الكبار!

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إسبانيا ضد بلجيكا
إسبانيا
بلجيكا
كأس العالم
تشارلز دي كاتيلايير

خسروا أمام إسبانيا لكن نجمهم فاز بالكثير!

طوى المونديال الأخير في أمريكا الشمالية صفحاته المثيرة بالنسبة لمنتخب بلجيكا بالخسارة بهدفين لهدف أمام منتخب إسباني صلب وقوي دفاعيًا، مخلفًا وراءه دروسًا تكتيكية.

وفي خضم هذه التحولات برز المنتخب البلجيكي تحت القيادة الفنية للمدرب الفرنسي رودي جارسيا كحالة دراسية فريدة، حيث نجح في التخلي تمامًا عن إرث ضغوطات الجيل الذهبي السابق، متبنيًا منظومة جماعية مرنة تعتمد على الكثافة العددية واللامركزية المطلقة في الهجوم.

وفي قلب هذا المشروع البلجيكي الجديد، كان شارل دي كيتلاري هو النجم الأول والمهندس الحقيقي الذي قاد بلاده لتقديم بطولة تاريخية قبل السقوط دراميًا في ربع النهائي.


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    دي كيتلاري لم يغادر الولايات المتحدة بالطريقة التي دخل بها البطولة، فقد وصل كلاعب عانى لسنوات ويسعى لتأكيد نضجه الدولي بعد فترات متقلبة بين ميلان وأتالانتا.

    لكنه خرج من البطولة وهو مصنف كواحد من أذكى وأشمل المهاجمين في كرة القدم الحديثة، فلقد نجح جارسيا في استغلال الخصائص الفريدة للاعب، وتحديدًا طوله الفارع البالغ البالغ 1.93 متر الذي منحه تفوقًا في الصراعات الهوائية، مدمجًا بمهارات صانع الألعاب الكلاسيكي ووعيه الذكي بالمساحات، وهي مواهب صقلتها ممارسته لرياضة التنس في طفولته.


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    سحر التكتيك في مواجهة خريف الأساطير

    التحدي الأكبر لبلجيكا كان يكمن في التعامل مع شيخوخة وتراجع جاهزية الكبار، وعلى رأسهم الهداف التاريخي روميلو لوكاكو الذي عانى من الإصابات والغياب عن التحضيرات، والقائد كيفين دي بروينه الذي نال منه التقدم في العمر والرقابة اللصيقة.

    هنا ظهرت عبقرية دي كيتلاري، حيث تحول إلى مهاجم وهمي قادر على النزول لوسط الملعب، والتحرك بذكاء في أنصاف المساحات، وتفريغ العمق للأجنحة السريعة. 

    هذا الدور التكتيكي المعقد جعل جارسيا يجرؤ على وضع دي بروينه على الدكة في مباريات حاسمة مثل مواجهة المضيف الولايات المتحدة، معتمدًا على دي كيتلاري ليكون صانع الألعاب والمهاجم في آن واحد.


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    زلزال سياتل وتحطيم الحصون الإسبانية

    تجلت هذه الفلسفة بأبهى صورها في ليلة السحر بملعب سياتل خلال مواجهة دور 16 ضد الولايات المتحدة؛ ففي ظل غياب دي بروين ودوكو أساسيين، تسيد دي كيتلاري المشهد وسجل هدفين وصنع آخر في انتصار رباعي ساحق. 

    افتتح التسجيل بوعي مكاني مذهل في النقطة العمياء للدفاع، وضاعف النتيجة برأسية قوية تفوق فيها على المخضرم تيم ريم، قبل أن يقتنص كرة من الحارس مات فريز ليصنع الثالث.

    الاختبار الأصعب جاء في ربع النهائي أمام الماكينة الإسبانية التي لم تستقبل شباكها هدفًا طوال 649 دقيقة متتالية في كؤوس العالم. 

    ورغم المعاناة البلجيكية من غيابات قاسية كإصابة أونانا وتيليمانس، وعزل دي كيتلاري وسط حصار رودي ولابورت، إلا أن غريزته التهديفية حطمت الصمود الإسباني الأسطوري.

    حيث ارتقى فوق المدافع باو كوبارسي وحول عرضية كاستاني برأسية مباغتة داخل شباك أوناي سيمون قبل نهاية الشوط الأول. ورغم الخروج المرير بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة بعد إصابة كورتوا، إلا أن دي كيتلاري أثبت فاعلية مطلقة مستغلاً الفرصة الوحيدة التي أتيحت له.

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  • بيت القصيد

    رحلة دي كيتلاري أعادت تعريف المهاجم الحديث على المسرح العالمي، لم يكن مجرد هداف، بل كان منظومة تكتيكية ناضجة بحد ذاتها، عوضت غياب الحلول الفردية التقليدية، وصنعت لبلجيكا هوية جديدة للمستقبل تثبت أن النضج الكروي لا يرتبط دائمًا بالانفجار المبكر، بل بالقدرة على التكيف وخدمة المنظومة الجماعية.


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