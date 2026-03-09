Goal.com
Brits Abroad GFXGetty/GOAL
James Westwood

ترجمه

البريطانيون في الخارج: ترينت ألكسندر-أرنولد وماركوس راشفورد يتعرضان لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية، بينما يتألق فيكايو توموري في فوز ميلان في ديربي ميلانو

تسلط GOAL الضوء على اللاعبين البريطانيين الذين يكسبون رزقهم بعيدًا عن وطنهم، حيث يقرر العديد من النجوم مغادرة مناطق راحتهم بحثًا عن حياة كروية أفضل في أماكن أخرى. لا تزال الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أكثر الدوريات إثارة في العالم، ويمكن أن يكون الدوري الإنجليزي الثاني رائعًا للتطور، ولكن هناك المزيد من الخيارات المتاحة.

مع غياب قائد منتخب إنجلترا هاري كين بسبب الإصابة هذا الأسبوع، أتيحت الفرصة لعدد من اللاعبين البريطانيين الآخرين لسرقة الأضواء في الدوريات الأوروبية الكبرى. للأسف، أضاع اثنان منهم هذه الفرصة في الدوري الإسباني، مما أدى إلى ظهور بعض التغطية الصحفية السيئة، بينما عاش لاعب آخر بعد ظهر يوم سيئ في هولندا - لكن لاعبًا دوليًا إنجليزيًا خاض خمس مباريات دولية تمكن من الاستمتاع بفوزه في الديربي في إيطاليا.

كل يوم اثنين من هذا الموسم، يقدم لكم GOAL آخر أخبار النجوم البريطانيين في الخارج، وماذا يفعلون، ومن يصل إلى أعلى المستويات ومن يحتاج إلى العودة إلى الوطن. دعونا نبدأ في استعراض أحداث هذا الأسبوع...

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ترينت لا يزال يعاني

    تعافى ريال مدريد من خسارتين متتاليتين في الدوري الإسباني بفوزه على سيلتا فيغو 2-1 خارج أرضه يوم الجمعة، ليبقي على آماله في الفوز باللقب. لكن الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق لرجال ألفارو أربيلوا، حيث لم يتمكنوا من حسم المباراة إلا بفضل هدف فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني، واستفادوا من حظ كبير حيث سكنت تسديدة الأوروغواياني الشباك بعد انحرافها بشكل غريب.

    كان سيلتا يستحق نقطة التعادل، حيث عانى ريال مدريد مرة أخرى من عدم التماسك، خاصة في الدفاع. كان هدف بورخا إغليسياس في الدقيقة 25، الذي ألغى هدف أوريليان تشواميني المبكر، مثالاً على ذلك، حيث تم تجاوز ترينت ألكسندر-أرنولد بسهولة شديدة في الهجمة. 

    تفوق ويليوت سويدبرغ على لاعب المنتخب الإنجليزي في استقبال تمريرة طويلة على الجانب الأيسر، قبل أن يقطع الكرة بقدمه اليمنى ويرسل عرضية منخفضة لإغليسياس الذي سجلها بهدوء. كان ألكسندر-أرنولد متساهلاً للغاية في الدفاع، وهذا أقل ما يقال، ولم يقتصر الأمر على تلك اللعبة فقط، بل لم يسجل سوى تدخل واحد طوال المباراة.

    لا يزال الظهير السابق لليفربول يبدو كسمكة خارج الماء في مدريد، كما لاحظت الصحافة الإسبانية. وكتبت صحيفة ماركا في تقييم لاذع لأدائه الأخير: "إنه يساهم كثيرًا في الهجوم ولكنه يضعف الدفاع كثيرًا. كان ضعيفًا للغاية في هدف التعادل الذي سجله سيلتا".

    وذهبت صحيفة دياريو سبورت إلى أبعد من ذلك: "وضع ترينت مقلق للغاية. الإنجليزي يمثل مشكلة في دفاع ريال مدريد، كما أظهر هدف سيلتا الأول. كان ضعيفًا جدًا في الدفاع وتفوق عليه خصمه تمامًا في كل جوانب المباراة. وما زاد الطين بلة أنه فقد القليل الذي كان يساهم به في الهجوم. إذا تعافى [داني] كارفاخال قليلاً، فسوف يعود إلى التشكيلة الأساسية".

    إذا لم يحسن ألكسندر-أرنولد أداءه بشكل ملحوظ في الأسابيع المقبلة، فمن المؤكد أنه سيخسر فرصته في الانضمام إلى تشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2026.

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أداء راشفورد "كارثي"

    كان موسم ماركوس راشفورد الأول في الدوري الإسباني أكثر تشجيعًا من موسم ألكسندر أرنولد، حيث سجل لاعب مانشستر يونايتد المعار 23 هدفًا ومساعدة في قميص برشلونة. ومع ذلك، لم يسجل أي هدف في آخر أربع مباريات له في الدوري الإسباني، ولم يلعب سوى 62 دقيقة قبل أن يتم استبداله في آخر مباراة للبلوغرانا في الدوري المحلي.

    قدم لامين يامال لحظة سحرية ليرفع برشلونة إلى فوز 1-0 على أتلتيك كلوب، حيث سدد تسديدة رائعة في الزاوية العليا في الدقيقة 68، مما حافظ في النهاية على تقدم الفريق بأربع نقاط في صدارة الترتيب. ومع ذلك، كان الأداء الجماعي سيئًا، وكان راشفورد هو الأكثر مسؤولية عن إهدار الفرص بشكل مستمر لمنح الزوار بعض الزخم.

    فقد فقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الكرة 13 مرة ولم يسدد سوى تمريرتين دقيقتين في المباراة، وغالبًا ما كان يركض في اتجاهات خاطئة بدلاً من رفع رأسه. لم يكن مفاجئًا أن يتم استبداله برافينها عندما كانت النتيجة لا تزال 0-0، وتحسن أداء برشلونة بعد خروجه.

    مثل ألكسندر-أرنولد، تم انتقاد راشفورد لاحقًا من قبل أكبر الصحف في إسبانيا. ووصفت صحيفة دياريو AS أداء الجناح الإنجليزي بأنه "كارثي"، بينما كتبت صحيفة سبورت: "كان البريطاني باهتًا للغاية، ولم يتجاوز مدافعه أبدًا، وفقد الكرة بشكل متكرر، وبدا غير مرتاح. فرصة ضائعة في مباراة كان فيها غير ملحوظ على الإطلاق".

    لم يؤكد برشلونة بعد ما إذا كان سيستخدم خيار الشراء الخاص براشفورد، ولم يكن أداءه يوم السبت كافياً لإقناع مجلس الإدارة. على الرغم من إحصائياته الجيدة، إلا أنه في الواقع يمثل الحلقة الضعيفة في خط هجوم هانسي فليك، ولا يزال غير مضمون في التشكيلة الأساسية.

    يتمتع راشفورد بفرصة أفضل للمشاركة في كأس العالم مقارنة بألكسندر-أرنولد بسبب الخيارات المحدودة لإنجلترا في الجانب الأيسر، ولكن بالنظر إلى مستواه الحالي، فإن أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يستحق مكانًا في تشكيلة توماس توخيل.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    توموري يحصد غنائم الديربي

    لم تكن مباراة ديربي ديلا مادونينا التي أقيمت يوم الأحد بين ميلان وإنتر ميلان محل اهتمام كبير قبل المباراة كما هو معتاد، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن النيرازوري كان متقدماً بفارق 10 نقاط على منافسه المحلي في صدارة الدوري الإيطالي. كما كان إنتر ميلان مليئاً بالثقة بعد ثماني انتصارات متتالية في الدوري، وكان بإمكانه حسم سباق اللقب بمباراة أخرى.

    لكن ميلان لم يكن مستعدًا للاستسلام أمام البطل المنتظر. فريق ماسيميليانو أليجري خالف التوقعات وحقق فوزًا 1-0 بفضل الهدف الأول لبيرفيس إستوبينان مع الروسونيري، ليكمل أول ثنائية له على إنتر في الدوري منذ 15 عامًا.

    تنفس إنتر الصعداء بعد تأخره في النتيجة في أواخر الشوط الأول، ليجد نفسه محاصراً بجدار من مدافعي ميلان المصممين. فقد حصروا المتصدر في تسديدة واحدة على المرمى، مع أداء رائع من كوني دي وينتر في قلب خط الدفاع.

    كما قدم فيكايو توموري أفضل أداء له على الجانب الأيمن من خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين، حيث نجح في إيقاف التهديد الذي شكله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وفيديريكو ديماركو. سجل توموري، لاعب تشيلسي السابق الذي يخوض موسمه الخامس الكامل مع ميلان، أربعة انتصارات في المواجهات الأرضية وأربع تصديات ونسبة نجاح في التمرير بلغت 83٪ في عرض مطمئن قد يجعله مرشحًا مفاجئًا للانضمام إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم.

    كما أظهر مرونة هائلة، حيث استمر في اللعب طوال 90 دقيقة على الرغم من سقوطه في وقت مبكر بسبب ما بدا أنه مشكلة عضلية.

    وقال توموري بعد المباراة: "عملنا كثيرًا على الحفاظ على التماسك. اللعب ضد إنتر والحفاظ على شباكنا نظيفة ليس بالأمر السهل، لذا أعتقد أن هذا يظهر العمل الجيد الذي قمنا به". "الديربي دائمًا ما يكون مباراة خاصة وصعبة. نحن سعداء بالفوز، والآن سنستمتع بهذه الليلة ونركز على إنهاء الموسم بقوة".

    لم يتبق لميلان سوى 10 مباريات لتعويض فارق السبع نقاط مع إنتر، لكن الأمل عاد من جديد. لا يمكن استبعاد تمامًا حدوث عودة قوية في نهاية الموسم، خاصة إذا استمر توموري في المساعدة في توفير أساس صلب.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    غرينوود يحقق فوزاً كان في أمس الحاجة إليه

    خرج مرسيليا من كأس فرنسا على يد تولوز في دور ربع النهائي الأسبوع الماضي، بعد خسارته بركلات الترجيح عقب تعادله 2-2 في ملعب أورانج فيلودروم. لكنه حظي بفرصة الانتقام الفوري في عطلة نهاية الأسبوع، عندما سافر إلى ملعب تولوز يوم السبت، حيث قدم أداءً أكثر تحكماً ليحقق المهمة.

    ولم يكن مفاجئًا أن يكون ماسون غرينوود هو من سدد الضربة الحاسمة بعد 18 دقيقة فقط من بداية المباراة. انطلق إيغور بايكساو نحو كرة طويلة في الجانب الأيسر وقام بتمريرها إلى غرينوود الذي اندفع نحو المرمى وسددها بقوة من اللمسة الأولى لتتجاوز حارس مرمى تولوز غيوم ريستيس الذي لم يستطع فعل شيء.

    كان هذا الهدف هو الـ 25 للمهاجم السابق لمانشستر يونايتد هذا الموسم، والـ 15 في الدوري الفرنسي، مما يجعله مرة أخرى المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب هداف الدوري. كما ضمن هذا الهدف عودة مرسيليا إلى المركز الثالث متقدمًا على ليون، مع استمرار فرصته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    ومع ذلك، لم يكن بعد الظهر ناجحًا تمامًا لغرينوود. أثار المدير الفني الجديد لمارسيليا حبيب بيي بعض التساؤلات عندما استبدل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بعد مرور ساعة من المباراة، واضطر إلى توضيح قراره في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

    وقال بيي: "حدثت مشاجرة حصل فيها على بطاقة صفراء، وبما أن ماسون لاعب يعتمد على غريزته، لم أرغب في أن نجد أنفسنا بعشرة لاعبين في تلك المباراة". وأضاف: "وضعت ماسون في مركز المهاجم، لكنني أردته أن يأتي ويثبت المدافع الأيسر و[دايان] ميتالي، لإفساح المجال لكوينتين تيمبر وتيموثي ويا. كنت أعلم أن ماسون ليس لاعبًا يظل في المحور". 

    كان غرينوود يتعرض لانتقادات منتظمة بسبب قلة مشاركته في العمل الدفاعي من قبل سلف بيي، روبرتو دي زيربي، ويبدو أنه لم يتعلم الدرس بعد. على الرغم من جودته التي لا يمكن إنكارها في الثلث الأخير من الملعب، لا يزال لاعب المنتخب الإنجليزي الذي خاض مباراة دولية واحدة فقط شديد الفردية، وقد يمنعه ذلك من الحصول على فرصة أخرى في أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    مقابلة ستيرلينغ المحرجة

    راحيم ستيرلينج عانى من بداية صعبة في فينورد، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى أن نجم تشيلسي السابق انضم إلى النادي في فبراير دون أن يخوض أي مباراة رسمية منذ مايو العام الماضي. لذا، أشرك روبن فان بيرسي ستيرلينج في الشوط الثاني في الفوز 2-1 على تيلستار والهزيمة 2-0 أمام توينتي في الدوري الهولندي، لكنه لم يقدم أي تأثير يذكر في أي من المباراتين.

    ورغم أن ذلك يمكن تبريره باعتباره يستعيد لياقته البدنية المناسبة للمباريات، إلا أن بعض أجراس الإنذار ستدق على الأرجح بالنسبة لفان بيرسي بعد المشاركة الكاملة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا في المباراة ضد ناك يوم الأحد. لم يحقق ستيرلينج سوى 0.16 من الأهداف المتوقعة و0.03 من التمريرات الحاسمة المتوقعة في 63 دقيقة قضاها على أرض الملعب، حيث أضاع فرصة كبيرة ولم ينجح في إكمال أي تمريرة عرضية.

    لم يكن هو الوحيد المسؤول عن تعثر فينورد في التعادل 3-3 الذي يجعله في خطر التراجع إلى المركز الثاني خلف المتصدر PSV، لكن ستيرلينج لم يقدم ما يكفي على الجانب الأيسر من الهجوم. ومما زاد الطين بلة، أنه شارك في مقابلة محرجة للغاية مع ESPN بعد صافرة النهاية.

    بدا المراسل التلفزيوني يضحك وهو يسأل نجم مانشستر سيتي السابق عما إذا كان يجب عليه استغلال فرصة التسجيل، مما دفعه للرد: "لا يجب أن تضحك يا صديقي!"

    ثم اعترف ستيرلينج: "نعم، هذا ما قلت، [أحتاج إلى] التخلص من الغبار. كانت لدي الفرصة، وهذا شيء، وفقًا لمعاييري، أريد أن أستغله، وكان ذلك سيحسم المباراة أيضًا".

    إذا لم يتخلص ستيرلينج من تلك العنكبوتات قريبًا، فقد يغرق مستقبله مرة أخرى في الشك. فقد وقع فينورد معه عقدًا حتى نهاية الموسم فقط، وحتى الآن، لا يوجد ما يدل على أنه قد يكون لاعبًا مفيدًا على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يزال أمام فريق فان بيرسي 14 مباراة في الدوري، وستيرلينج لديه على الأقل العقلية الصحيحة لتغيير الوضع، كما خلص: "أريد العودة إلى مستواي القديم. إنها خطوة جيدة أخرى".

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    سوريدج يتصدر ترتيب MLS متقدماً على ميسي

    في الولايات المتحدة، سيطر ليونيل ميسي على عناوين الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في نهاية الأسبوع بعد أن سجل هدف الفوز لفريق إنتر ميامي ضد دي سي يونايتد. وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفتتحها الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية في موسم 2026، والذي يسعى للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للمرة الثالثة على التوالي وجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي.

    ومع ذلك، قد يواجه منافسة شديدة على الجائزة الأخيرة من نجم ناشفيل سام سوريدج. سجل اللاعب الدولي السابق في منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا هدفين في فوز فريقه 3-1 على مينيسوتا يوم الأحد، مما جعله حاليًا أفضل هداف في الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى جانب جواو كلاوس من لوس أنجلوس غالاكسي بأربعة أهداف. 

    كسر سوريدج التعادل بتحويله تسديدة باتريك يازبيك إلى الشباك، وسجل الهدف الثالث المهم لناشفيل، حيث أظهر مهارة كبيرة في منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة بقوة في الشباك.

    وقال مدرب ناشفيل بي جي كالاهان للصحفيين بعد المباراة: "اسمعوا، سام يسجل الأهداف. هذا ما يفعله. إنه يصنع الفارق في المباراة".

    كان أداء سوريدج أكثر من رائع لأنه غاب عن مباراة ناشفيل السابقة، التي انتهت بالتعادل 0-0 مع دالاس، بسبب المرض. وتابع كالاهان: "يجب أن نمنح هذا اللاعب الكثير من التقدير. أعني، هذا لاعب كان مريضًا [و] مكتئبًا لمدة أربعة أو خمسة أيام. إنه يتمتع بشجاعة هائلة وبسالة وعقلية لا تعرف الكلل".

    ولتأكيد مكانته بين أفضل لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم، سجل سوريدج 17 هدفًا على أرضه منذ بداية عام 2025، وهو رقم قياسي في الدوري. وقد برع خريج أكاديمية بورنموث منذ أن غادر نوتنغهام فورست سعيًا وراء الحلم الأمريكي، وقليلون هم الذين يراهنون على عدم تمكنه من قيادة ناشفيل إلى تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم مرة أخرى.

