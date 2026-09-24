البرتغال ضد ويلز | في ظهوره الأول .. جورج جيسوس يطور سلاح النصر المُرعب بهدوء لغزو أوروبا!

تدخلات جيسوس في المباراة كانت محسوبة للغاية، فرغم البداية القوية والهجمات المتتالية إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لهز الشباك إما لتراجع مستوى كريستيانو رونالدو أو لسوء الحظ في بعض الأحيان.

ومع التوظيف المميز لجواو فيليكس والذي يعتبر استنساخ لتجربة هجومية أثبتت نجاحها الفائق في النصر السعودي خلال الموسم الماضي، جاء الهدف الأول في الدقيقة 22، وبعدها لم يتراجع البرتغال أو يترك فرصة للمنافس لالتقاط الأنفاس بل دفع جيسوس بالثلاثي فيتينيا وبيدرو نيتو وبرونو فيرنانديش للضغط العالي من أجل مضاعفة النتيجة، لينتهي الشوط الأول بصورة مثالية للجميع.

وما يؤكد قيمة هذا المدرب المخضرم، هو تدخله الحاسم في الشوط الثاني حيث لم ينتظر على الدون أكثر من 19 دقيقة من سوء التوفيق والإجهاد البدني، ليقرر استبداله لحساب جونسالو راموش من أجل ضخ دماء جديدة.

وكذلك عندما بدأت تظهر ملامح خطورة للمنتخب الويلزي لم يتردد كثيرًا في التأمين بنونو تافاريس بدلًا من نونو مينديش، رغم أن الأخير قدم مباراة هجومية رائعة، لكنه لم يكن بنفس القدر دفاعيًا.