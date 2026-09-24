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محمد سعيد

البرتغال ضد ويلز | في ظهوره الأول .. جورج جيسوس يطور سلاح النصر المُرعب بهدوء لغزو أوروبا!

فقرات ومقالات
جورج جيسوس
جواو فيليكس
البرتغال ضد ويلز
البرتغال
ويلز
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النصر

المدرب المخضرم يبني جدار ثقة مع البحارة

وضع البرتغالي جورج جيسوس نقطة بداية مثالية مع المنتخب البرتغالي، حيث سجل أول انتصار له مع البحارة بالفوز على ويلز بنتيجة (1-0)، في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

المدرب البرتغالي المخضرم لديه من سنوات الخبرة الطويلة للتعامل مع مثل هذه المواقف في بداية أي مهمة كبيرة، لكن هذه المرة الأمر يختلف كثيرًا فهو قائد لمنتخب عريق ويحتاج أمام آلاف البرتغاليين في ملعب خوسيه ألفالادي أن يثبت ذاته بأفضل صورة ممكنة.

وفي السطور التالية يرصد "Goal.com" ملامح أول ظهور وأول انتصار للبرتغال تحت قيادة جورج جيسوس..

  • خطوة أولى في مشروع جيسوس

    منتخب البرتغال استطاع في السنوات العشر الأخيرة أن يفرض نفسه على الساحة الأوروبية بـ3 ألقاب كبرى، بطولة كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم مرتين، لكن مشكلته الكبرى كانت هي غياب الشخصية التي كانت دائمًا ما تعصف بأحلام برازيل أوروبا في الحدث الأكبر "كأس العالم".

    وبعد انتهاء نسخة المونديال الأخيرة بطريقة محبطة، كان خيار الاستعانة بجورج جيسوس هو الحل الأشجع من أجل بناء مشروع مستقبلي تحت قيادة مدرب مخضرم أثبت في جميع محطاته السابقة قدراته.

    واليوم، وضع جيسوس في حقيبته أول انتصار مع البحارة، لكنه كعادته لم يكن مجرد انتصار بل أول فوز للبرتغال بشباك نظيفة في دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ الانتصار أمام التشيك في يونيو 2022.


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    قرارات شجاعة وذكية في نفس الوقت

    تدخلات جيسوس في المباراة كانت محسوبة للغاية، فرغم البداية القوية والهجمات المتتالية إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لهز الشباك إما لتراجع مستوى كريستيانو رونالدو أو لسوء الحظ في بعض الأحيان.

    ومع التوظيف المميز لجواو فيليكس والذي يعتبر استنساخ لتجربة هجومية أثبتت نجاحها الفائق في النصر السعودي خلال الموسم الماضي، جاء الهدف الأول في الدقيقة 22، وبعدها لم يتراجع البرتغال أو يترك فرصة للمنافس لالتقاط الأنفاس بل دفع جيسوس بالثلاثي فيتينيا وبيدرو نيتو وبرونو فيرنانديش للضغط العالي من أجل مضاعفة النتيجة، لينتهي الشوط الأول بصورة مثالية للجميع.

    وما يؤكد قيمة هذا المدرب المخضرم، هو تدخله الحاسم في الشوط الثاني حيث لم ينتظر على الدون أكثر من 19 دقيقة من سوء التوفيق والإجهاد البدني، ليقرر استبداله لحساب جونسالو راموش من أجل ضخ دماء جديدة.

    وكذلك عندما بدأت تظهر ملامح خطورة للمنتخب الويلزي لم يتردد كثيرًا في التأمين بنونو تافاريس بدلًا من نونو مينديش، رغم أن الأخير قدم مباراة هجومية رائعة، لكنه لم يكن بنفس القدر دفاعيًا.

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    تعامل هادئ داخل وخارج الملعب

    تفسير جيسوس لوسائل الإعلام بعد انتهاء المباراة، كان معبرًا عما دار في اللقاء، خصوصًا فيما يتعلق بتغيير كريستيانو رونالدو، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي: "كريستيانو أخرجته قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة، لأنني رأيت أنه من المهم أن يكون لدينا لاعب منتعش، قادر على الضغط أثناء الدفاع، وألا نسمح لمدافعي ويلز ببناء اللعب بسهولة، وأن يكون لدينا لاعب يتمتع بالسرعة الدفاعية في الخط الأول، أي المهاجمين". 

    وأضاف: "كنت أعلم أن جونسالو راموش يستطيع القيام بذلك.ربما نخسر شيئًا من الناحية الفنية في بعض المواقف، لكننا سنكسب في جوانب أخرى من المباراة. وكنت أعلم أيضًا أن كريستيانو كان بإمكانه الاستمرار لفترة أطول، خمس دقائق إضافية أو عشر دقائق كحد أقصى، لأنني كنت أخطط لإخراجه أثناء المباراة من الأساس".

    هذه التصريحات تظهر ذكاء جيسوس، حيث شرح وجهة نظره بالكامل ولم يحط من قيمة نجم فريقه الأول والقائد الأسطوري كريستيانو رونالدو، ليضمن الحفاظ على حالته المعنوية في أعلى مستوى ويحافظ عليه للمواعيد المقبلة. 

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  • نسخة مرعبة من جواو فيليكس

    جيسوس أيضًا تحدث بعد المباراة عن مستوى فيليكس المثير للإعجاب، حيث قال: "جواو فيليكس لعب معي الموسم الماضي، وأنا أعرفه جيدًا جدًا. لقد لعب بطريقته المعتادة، بالطريقة التي يعرفها وبالموهبة التي يمتلكها".

    وأضاف: "في مباراة اليوم، وحتى عندما كان متعبًا، كنت أعلم أنه متعب، لكنني تركته دائمًا في الملعب، لأنني أعرف أنه في أي لحظة يمكن أن يقدم شيئًا مختلفًا. إنه لاعب استثنائي. وفي النهاية سجل الهدف. دفاعيًا، ركض كثيرًا، لأنني طلبت منه تغطية ليس فقط لاعب الوسط الدفاعي في ويلز، وإنما أيضًا الضغط على قلب الدفاع في الجهة اليسرى".

    هذه التصريحات لم تأت من فراغ، حيث قدم مهاجم النصر أداءً مثاليًا حيث بلغت عدد تسديداته على المرمى 4 بخلاف كرة الهدف وصنع 4 فرص محققة للتسجيل، ودفاعيًا استعاد الكرة 3 مرات وقام بتدخلين ناجحين على المنافس ليقدم واحدة من أهم مبارياته مع المنتخب، والفضل في ذلك للثقة التي منحها له المدرب المخضرم.