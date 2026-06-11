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محمود خالد

على الطريقة الإنجليزية .. البرتغال تلجأ لـ"سلاح جديد" من أجل إعادة بريق رونالدو في كأس العالم 2026!

البرتغال
كريستيانو رونالدو
كأس العالم

اختبار صعب من أجل اللقب..

رغم أن كرة القدم لا تعترف بالحسابات، وخاصة في بطولة بجحم كأس العالم، إلا أن منتخب البرتغال سيكون محلّ ترقب كبير من قِبل عشاق اللعبة، لمتابعة ما ستنتهي معه الرقصة الأخيرة للأسطورة كريستيانو رونالدو، وما إذا كان سيحقق اللقب في أراضي الولايات المتحدة.

كتيبة روبرتو مارتينيز، التي حققت لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2025، باتت أمام فرصة متميزة لتحقيق لقب كأس العالم، وإن كان عليها أن تواجه منافسة شرسة - بلغة الحسابات - أمام منتخبات مثل فرنسا والبرازيل وإسبانيا والأرجنتين.

ومن أجل ذلك، فإن هناك سلاحًا غير متوفر في جميع المنتخبات، إلا أنه موجود في البرتغال، والذي يهدف لتطوير جزئية مهمة، من أجل زيادة غلته التهديفية، والاقتراب من حلم اللقب الأول.

  • سلاح جديد لرونالدو ورفاقه

    وفي هذا السياق، أكد المحلل الرياضي حسن بلتاجي، أن المنتخب البرتغالي بات يولّي اهتمامًا خاصًا بلعبة الركلات الثابتة، سواءً الحرة أو الركنية، من خلال تواجد مدرب خاصة لهذه الركلات، وهو الإسكتلندي أوستن ماكفي.

    وأرجح بلتاجي، عبر فضائية "أون سبورتس"، بأن أهدافًا برتغالية في كأس العالم 2026، ستأتي من ركلات ركنية، في ظل إعطاء هامش كبير لهذه الركلات للتدرب عليها.

    وأضاف أن المنتخب البرتغالي ليس وحده الذي يملك هذا السلاح، بل إن منتخبات أخرى لديها مدربين للركلات الثابتة، مثل أنطوني باري في إنجلترا، وكذلك في ألمانيا وغانا.

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  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026Getty Images

    عودة بريق رونالدو

    ورغم أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لا يزال في طريقه نحو تحقيق حلم الألف هدف، بوصوله إلى الهدف رقم 973، إلا أنه بات بحاجة لاستعادة بريقه في إحراز الأهداف من الركلات الثابتة، خاصة وأنه، خلال موسم 2025-2026، لم يسجل مع النصر، سوى هدفًا وحيدًا من ركلة حرة، في شباك ضمك، خلال الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي.

    خلال مسيرته الكروية، عرف رونالدو تسجيل الأهداف من مختلف الطرق، سواءً من اللعب المفتوح، أو الركلات الثابتة، علمًا بأنه سجل 65 هدفًا خلال مسيرته من الركلات الحرة.

    ورغم ذلك، إلا أن سياسة البرتغال، في تعيين مدرب خاص للركلات الثابتة، قد يمنح رونالدو سلاحًا جديدًا في التسجيل، من خلال الركلات الركنية.

    هذا السلاح الذي طالما كان سمة مميزة لبعض المنتخبات في كأس العالم، كما شاهدنا في نسخة منتخب ألمانيا في مونديال 2014، أو إنجلترا التي سجلت 5 أهداف من الركنيات، في نسخة 2018، وكذلك نادي مثل آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الذي عُرف بامتيازه في التسجيل من الركلات الثابتة.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    متخصص ركلات ثابتة

    ورغم تسجيله 8 أهداف في كأس العالم، حيث سجل في 5 نسخ مختلفة، إلا أن أهداف كريستيانو رونالدو، غالبًا ما كانت تحمل طابع الكرات الثابتة، الأمر الذي يجعله في تحدٍّ كبير ما بين اختبار العمر، والتغلب على أزمته مع إهدار الفرص.

    خمسة من أهداف رونالدو، حملت طابع الركلات الثابتة، سواءً بتسجيله من 3 ركلات جزاء، في شباك إيران "2006" وإسبانيا "2018" وغانا "2022".

    أول أهداف رونالدو في المونديال، كان من ركلة جزائية، في المرمى الإيراني، فيما وقع أيضًا على هدف من ركلة حرة، ضمن ثلاثيته ضد إسبانيا في كأس العالم 2018، بينما وقع على هدف من ركلة ركنية ضد المغرب، في نسخة قطر 2022.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    البرتغال في كأس العالم

    ومن المقرر أن يلعب منتخب البرتغال في المجموعة الحادية عشرة من كأس العالم 2026، حيث يستهل مشواره بمواجهة الكونغو الديمقراطية، في الثامنة مساء يوم 17 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، فيما يواجه أوزبكستان، التي تشارك لأول مرة، في الثامنة مساء يوم 23 يونيو، بينما يلتقي بمنتخب كولومبيا، في الثانية والنصف صباح يوم 28 من الشهر الجاري.

    وطبقًا لنظام القرعة، فإن هناك فرصة محتملة لمواجهة القرن، التي قد تجمع بين البرتغال والأرجنتين، بشرط تأهل كليهما إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

كأس العالم
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
الكونغو الديمقراطية crest
الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية