البرتغال والكونغو: روبرتو مارتينيز المتهم الأول في "فشل الأجيال الذهبية".. وعلى برشلونة الاطمئنان بعد ضربة ريال مدريد

لم يكن أشد المتشائمين من عشاق منتخب البرتغال، يتوقع أن تنتهي السهرة المونديالية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بمثل هذه الخيبة التي عاشوها، بعد التعادل الإيجابي (1-1).

نعم.. منتخب البرتغال اكتفى بنقطة وحيدة فقط، من مباراته ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الحادية عشر" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وتقدم البرتغاليون بهدفٍ مبكر، بواسطة متوسط الميدان الشاب جواو نيفيش في الدقيقة السادسة؛ قبل أن يُعادل المهاجم يوان ويسا للكونغوليين، في الدقيقة 45+5.

وبصفةٍ عامة.. ظهر المنتخب البرتغالي بلا هوية فنية أو روح قتالية؛ بينما أثبتت جمهورية الكونغو أنها ستكون "رقمًا صعبًا" في هذه المجموعة، التي تضم كولومبيا وأوزباكستان أيضًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل البرتغال والكونغو..