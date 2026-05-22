البرتغال تكتشف الخائن! .. روبرتو مارتينيز يوضح سبب استبعاد مسرب التشكيل من قائمة كأس العالم

وفي معرض حديثه عن التداعيات الداخلية للبطولة التي أقيمت في ألمانيا، نفى المدرب الإسباني بشدة الشائعات المتداولة حول وجود أي مشاكل انضباطية متبقية. وفي حديثه لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، قال مارتينيز: «عندما تكون هناك بطولة وتتسرب معلومات، فإن الوضع يصبح خطيرًا للغاية. في ذلك الوقت، قمنا بالتحقيق وتبين أن الأمر كان مجرد حادث. لم يكن ذلك بسبب انعدام الانضباط.

وأتبع: "حدث ذلك في يورو 2024 وهذا ليس جزءاً من القرار الآن. لقد مر عامان. يحدث ذلك في ديناميكيات المجموعات ومن المهم تذكر الأمر الأهم: كان حادثاً وليس عملاً ينم عن انعدام الانضباط. تعلم أنطونيو من ذلك، لكن هذا ليس جزءاً من القرار الآن".