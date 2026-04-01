انسوا أسطورة "البرتغال أفضل من دون رونالدو".. جواو فيليكس يبدع بلمسة أسطورية وهدف الهلال هو مفتاحكم بكأس العالم!

بعد تعادل البرتغال الباهت مع المكسيك من دون أهداف يوم الأحد الماضي، ظهرت الكثير من الشكوك حول فريق المدرب روبرتو مارتينيز من دون نجم الفريق الأول وأسطورته كريستيانو رونالدو.

ولكن جاءت فرصة ثانية لهذه المجموعة من أجل إثبات نفسها، لأن رونالدو عمره الآن 41 سة ولن يستمر في الملاعب مدى الحياة، وبالفعل تم استغلالها بالانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، ضمن استعدادت الفريقين لمونديال 2026.

البرتغال تخطت مضيفتها بكل أريحية، عن طريق ثنائية سجل منها فرانشيسكو ترينكاو الهدف الأول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف جواو فيليكس نجم النصر الثاني بالدقيقة 59 من زمن اللقاء.

انتصار هام من دون رونالدو أمام فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، يحمل الكثير من الدلائل التي نستعرضها معًا كالتالي ..