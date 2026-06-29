البرازيل واليابان | أنشيلوتي أذكى مما تظن جماهير ريال مدريد.. وعفوًا نيمار هنا تظهر قيمتك!

في ليلة عاصفة بملعب هيوستن، أثبت العجوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لا يقود البرازيل بالاسم أو التاريخ فقط، بل بعين خبيرة تقرأ نقاط ضعف الخصوم التاريخية وتضربها في مقتل، بينما تحولت قصة استدعاء نيمار إلى مشهد سينمائي كشف حقيقة قيمته الحالية في حسابات السامبا المعقدة.

فقد نجح المنتخب البرازيلي في عبور عقبة الكمبيوتر الياباني بنتيجة هدفين لهدف في دور 32 من مونديال 2026، في مباراة لم تكن مجرد تأهل، بل كانت درسًا تكتيكيًا خالصًا أعاد صياغة الكثير من المفاهيم حول ذكاء المدرب الإيطالي وإدارته لملف النجوم.



