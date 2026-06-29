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علي رفعت

البرازيل واليابان | أنشيلوتي أذكى مما تظن جماهير ريال مدريد.. وعفوًا نيمار هنا تظهر قيمتك!

فقرات ومقالات
البرازيل ضد اليابان
البرازيل
اليابان
كأس العالم

مباراة كبيرة من الإيطالي!

في ليلة عاصفة بملعب هيوستن، أثبت العجوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لا يقود البرازيل بالاسم أو التاريخ فقط، بل بعين خبيرة تقرأ نقاط ضعف الخصوم التاريخية وتضربها في مقتل، بينما تحولت قصة استدعاء نيمار إلى مشهد سينمائي كشف حقيقة قيمته الحالية في حسابات السامبا المعقدة.

فقد نجح المنتخب البرازيلي في عبور عقبة الكمبيوتر الياباني بنتيجة هدفين لهدف في دور 32 من مونديال 2026، في مباراة لم تكن مجرد تأهل، بل كانت درسًا تكتيكيًا خالصًا أعاد صياغة الكثير من المفاهيم حول ذكاء المدرب الإيطالي وإدارته لملف النجوم.


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    رحيل سعيد لجماهير الملكي

    عاشت جماهير ريال مدريد حالة من الفرحة العارمة عند رحيل كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق، ظنًا منها أن أفكار الرجل قد استُهلكت ولم يعد لديه ما يقدمه أمام كرة القدم الحديثة، وتوقع الكثيرون أن مشواره مع السامبا سيكون مجرد تكريم لنهاية مسيرته، لكن العجوز الإيطالي كان يخبئ للجميع مفاجأة من العيار الثقيل في ملاعب المونديال.

    أنشيلوتي اليوم يقف بثبات في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ويسير بخطى واثقة نحو الأدوار المتقدمة بهدوء يحسد عليه، مبرهنًا على أنه أذكى بكثير مما تظنه الجماهير المدريدية، فالرجل يعلم كيف يدير البطولات القصيرة، وكيف يستخرج أقصى فاعلية ممكنة بأقل مجهود بدني، مذكرًا الجميع بأن الخبرة لا تشترى.


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  • كابوس الهواء وتاريخ اليابان المرير مع الرأسيات

    الذكاء الحقيقي لأنشيلوتي ظهر في قراءته لدفاتر التاريخ الياباني، فالألعاب الهوائية والرأسيات هي نقطة الضعف الأزلية للساموراي الأزرق عبر عقود، وكل اللحظات الحاسمة في تاريخهم تبخرت بسبب صراعات الهواء، فمن ينسى كابوس الدوحة 1993 عندما حرمتهم رأسية العراقي جعفر عمران في الدقيقة 91 من مونديالهم الأول؟ والإعصار الإيفواري 2014 برأسيتي بوني وجيرفينيو، ودراما روستوف 2018 برأسية البلجيكي فيلايني، ثم العقبة الكرواتية 2022 برأسية بيريشيتش، وأخيرًا زلزال المدينة التعليمية 2024 ورأسيتي العراقي أيمن حسين اللتين فضحتا الدفاع والحارس.


  • السامبا تضرب الساموراي

    مع بداية الشوط الثاني، وأمام التكتل الدفاعي الياباني الصارم لم يلجأ أنشيلوتي للمراوغات العميقة أو الاختراق من العمق المستحيل، بل أمر لاعبيه بالاعتماد على سلاح العرضيات والكرات الهوائية لعلمه بهشاشة اليابان التاريخية في هذا الجانب، وهو ما تحقق سريعًا بالهدف الأول عن طريق كاسيميرو.

    من كرة عرضية متقنة أرسلها جابرييل ارتقى المخضرم كاسيميرو ليوجه رأسية متقنة داخل الشباك معلنًا التعادل، هذا الهدف لم يمنح البرازيل العودة في النتيجة فحسب، بل ضرب الثقة الدفاعية لليابان وهز انضباطهم التكتيكي، مما فتح المساحات لاحقًا أمام تحركات البدلاء واقتناص جابرييل مارتينيلي لهدف الفوز القاتل في الأنفاس الأخيرة.


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    عفوًا نيمار الاستدعاء للجماهير والمستطيل للمؤثرين

    على الجانب الآخر من الملعب، كان هناك مشهد يعادل هدف الفوز أهمية، وهو بقاء نيمار دا سيلفا على مقاعد البدلاء طوال المباراة، فرغم مشاركته في الإحماء ومداعبته للكرة لإشعال حماس المدرجات، إلا أن أنشيلوتي قرر عدم منحه دقيقة واحدة، لأن المباراة كانت تلعب على أعصاب مشدودة وتحتاج إلى التزام دفاعي وضغط بدني عالٍ وجري مستمر، وهي مواصفات لا تتوفر في نيمار حاليًا.

    تأكد للجميع أن استدعاء نيمار للقائمة المونديالية لم يكن إلا خطوة ذكية من أنشيلوتي لامتصاص غضب الشارع الرياضي البرازيلي وترضية للجماهير والإعلام، أما داخل المستطيل الأخضر، فالرجل يدرك أن زمن الاتكال على النجم السابق لبرشلونة قد ولى، وأن المونديال يحتاج إلى مقاتلين يركضون خلف كل كرة حتى الدقيقة الأخيرة.


  • بيت القصيد

    تثبت مواجهة اليابان أن كرة القدم تُكسب بالتفاصيل الصغيرة والدراسة التاريخية للخصوم، كارلو أنشيلوتي أبطل خطط الساموراي عبر سلاح الكرات الهوائية وأكد أنه ما زال يملك العقل التكتيكي الأرقى.

    وفي الوقت نفسه، وضع النجم نيمار في حجمه الفعلي الحالي كقيمة تسويقية وجماهيرية خارج الملعب لا كركيزة أساسية داخله، ليعبر بالبرازيل نحو ربع النهائي بأفكار عملية واقعية.


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