البرازيل | هوس القوام المثالي تحت مشرط الجراح.. ومنتخب يبحث عن استعادة هيبة غابت لعقود!

إذا استمعت إلى أحاديث طب التجميل في أي مكان حول العالم فلا بد أن يطرق أذنيك مصطلح "brazilian butt" الشهير لنحت الجسم والذي أصبح علامة مسجلة باسم هذه الدولة اللاتينية.

الحكاية لا تقتصر على مجرد عملية جراحية عابرة بل تعبر عن ثقافة شعب بأكمله ارتبط اسمه بالبحث عن الكمال الجسدي.

تعود الجذور إلى ستينيات القرن الماضي عندما ظهر طبيب جراح شهير يدعى إيفو بيتانجوي ونجح في إقناع الحكومة البرازيلية بأن الحق في الجمال هو حق إنساني أساسي لا يقل أهمية عن العلاج والتعليم.

وبسبب هذه الفلسفة الغريبة أصبحت عمليات التجميل مدعومة من الدولة وتقدم أحيانًأ بالمجان أو بأسعار رمزية في المستشفيات الحكومية مما خلق حالة من الهوس الوطني بالقوام المثالي وجعل البرازيل عاصمة عالمية لسياحة التجميل حيث يمتزج هوس المظهر بهوية شعب يرى في الجسد لوحة فنية يجب صقلها باستمرار.

حصلنا على انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا هوس الجمال وعمليات تجميل المؤخرات وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل الغريبة وينتقل إلى عالم كرة القدم حيث نجتمع كالعادة؟! دعنا نترك قاعات الجراحة وهوس القوام المثالي خلفنا وننطلق بسرعة نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب البرازيل.



