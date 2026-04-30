"مثل دجاجة مذبوحة" .. لاعب البرازيل السابق يسخر من نيمار بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

أصبحت آمال نيمار في قيادة البرازيل إلى كأس العالم 2026 موضع شك كبير عقب الأداء المخيب للآمال الذي قدمه مع فريق سانتوس أمام سان لورينزو في كأس أمريكا الجنوبية.

وفي حديثه إلى قناة "UOL News Esporte"، سلط المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي كاساجراندي الضوء على الفجوة الهائلة بين الحالة البدنية الحالية لنيمار والمعايير الراقية لكرة القدم الأوروبية التي ظهرت في المباراة الكلاسيكية التي أقيمت هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وقال: "خذ نيمار، الذي لعب ضد سان لورينزو، خذ هذا النيمار وضعه في وسط الملعب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. كيف تراه على أرض الملعب؟ خذ ما فعله، خذ قوته ووضعه هناك في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. سيكون مثل دجاجة مذبوحة، ينظر هنا وهناك - لن يحصل على الكرة. لا يمكن النظر إلى الأمر والقول إن نيمار قادر على اللعب في كأس العالم".