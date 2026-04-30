وقد أشار اللاعب الدولي البرازيلي السابق والتر كاساجراندي إلى أن نيمار «لا يستحق» مكانًا في تشكيلة المنتخب المشارك في كأس العالم، مدعيًا أن المهاجم سيكون مجرد لاعب عادي في مباراة بمستوى المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 5-4 على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.
"مثل دجاجة مذبوحة" .. لاعب البرازيل السابق يسخر من نيمار بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
كاساجراندي يشكك في مدى جدية نيمار
أصبحت آمال نيمار في قيادة البرازيل إلى كأس العالم 2026 موضع شك كبير عقب الأداء المخيب للآمال الذي قدمه مع فريق سانتوس أمام سان لورينزو في كأس أمريكا الجنوبية.
وفي حديثه إلى قناة "UOL News Esporte"، سلط المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي كاساجراندي الضوء على الفجوة الهائلة بين الحالة البدنية الحالية لنيمار والمعايير الراقية لكرة القدم الأوروبية التي ظهرت في المباراة الكلاسيكية التي أقيمت هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
وقال: "خذ نيمار، الذي لعب ضد سان لورينزو، خذ هذا النيمار وضعه في وسط الملعب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. كيف تراه على أرض الملعب؟ خذ ما فعله، خذ قوته ووضعه هناك في باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. سيكون مثل دجاجة مذبوحة، ينظر هنا وهناك - لن يحصل على الكرة. لا يمكن النظر إلى الأمر والقول إن نيمار قادر على اللعب في كأس العالم".
النقاش حول كأس العالم 2026
في حين يظل نيمار شخصية أسطورية في كرة القدم البرازيلية، فقد أثارت إحصاءاته الأخيرة جدلاً حاداً حول ما إذا كانت السمعة وحدها كافية لتأمين مكانه في بطولة 2026. ومع تولي كارلو أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي، أقر كاساجراندي بأنه على الرغم من أن المدرب الإيطالي قد يختار ضم النجم، فإن هذا الاختيار لن يستند إلى الجدارة أو المنطق الرياضي.
وأضاف نجم كورينثيانز السابق: "قد يستدعيه أنشيلوتي. لا أشك في أنه سيفعل ذلك. وإذا تم استدعاؤه، فلا بأس، لا بأس. إنه اختيار المدرب. لن يواصل أحد الضغط في هذا الشأن. على الأقل أنا لن أفعل ذلك. ودع المدرب يتعامل معه ليرى ماذا سيفعل. لكن فيما يتعلق باستحقاقه، فهو لا يستحق ذلك".
الإحصاءات التي تستند إليها الانتقادات
ولدعم ادعاءاته، أشار كاساجراندي إلى البيانات الأولية الخاصة بمشاركة نيمار في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد سان لورينزو، والتي رسمت صورة للاعب يكافح من أجل إحداث تأثير في المباراة.
وأوضح: "الأرقام تظهر ذلك، أليس كذلك؟ تسديدة واحدة ولم تكن على المرمى. خمس تمريرات عرضية، واحدة صحيحة. خمس مراوغات، واحدة صحيحة. لذا فقد الكرة أربع مرات، وأرسل أربع تمريرات عرضية غير صحيحة.
"و27 خسارة أخرى للكرة. فاز في اثنين من أصل ثمانية صراعات، لذا خسر ستة. انظر إلى الأرقام يا رجل. الأرقام تظهر أداءه في المباراة. الاستمرار في الحديث عن تمريرة جيدة، أو مراوغة ناجحة، أو رؤية للمباراة... لديك 90 دقيقة بالإضافة إلى الوقت الإضافي. قسّمها على 90 دقيقة، وسترى أن حجم الأخطاء هائل مقارنة بعدد النجاحات".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
الوقت ينفد أمام نيمار لإثبات جاهزيته البدنية أمام أنشيلوتي، حيث من المقرر الإعلان عن التشكيلة النهائية للمنتخب البرازيلي المشاركة في كأس العالم يوم 18 مايو. وعليه أن يترك بصمة حاسمة مع فريق سانتوس مرة أخرى ليدخل في حسابات المدرب، بدءًا من المواجهة التي ستجمع فريقه مع فريق بالميراس المتصدر للدوري البرازيلي يوم السبت.