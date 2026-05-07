من قلب البرازيل .. شاكيرا تطرح الإعلان التشويقي لأغنية كأس العالم الرسمية "داي داي"

عادت شاكيرا إلى عالم كرة القدم من الباب الكبير، حيث كشفت الستار عن الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة "DAI DAI" المخصصة لبطولة كأس العالم 2026. ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من المونديال بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، في حدث تاريخي يشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

وقد شاركت النجمة الكولومبية جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ترويجي للأغنية، تم تصويره في موقع رمزي للغاية لعشاق الساحرة المستديرة.

واختارت شاكيرا ملعب "ماراكانا" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ليكون مسرحًا لتصوير الفيديو كليب، وهو الملعب الذي يحمل ذكريات لا تُنسى كان آخرها استضافة نهائي مونديال 2014 بين ألمانيا والأرجنتين.







