البرازيل ليست نيمار فقط: فينيسيوس يخلع عباءة الريال أمام بنما .. وهل يصبح رافينيا "ضحية أنشيلوتي"؟

البرازيل تكتسح بنما بسداسية وديًا قبل كأس العالم..

من قلب الماراكانا "الأسطوري"، أفراح وأحزان سطرت تاريخ الكرة البرازيلية، ومنها كان يجب أن يرسل المنتخب البرازيلي، رسالة طمأنينة لجماهيره، بأنه عازم بقوة على تحقيق النجمة السادسة في كأس العالم.

المنتخب البرازيلي سحق بنما بستة أهداف مقابل اثنين، في مباراة ودية، جرّب بها المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، العديد من العناصر، من أجل الوقوف على التشكيل المناسب، في غياب الساحر نيمار جونيور.

الأهداف الستة جاءت عن طريق فينيسيوس جونيور، كاسيميرو، ريان، لوكاس باكيتا، إيجور تياجو (ركلة جزاء)، دانيلو أوليفيرا في الدقائق 2 و39 و53 و60 و63 و81، بينما جاءت ثنائية بنما، من خلال ماتيوس كونيا (بالخطأ في مرماه) وكارلوس هارفي، في الدقيقتين 14 و84.

ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم 2026، البطولة التي لم تغب بها شمس السليساو مطلقًا، حيث يشارك في المجموعة الثالثة، ليواجه المغرب وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب بنما في المجموعة الثانية عشرة، لتواجه إنجلترا وكرواتيا وغانا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط التي نقف عندها حول مواجهة البرازيل وبنما..

    "البرازيل ليست نيمار فقط"

    عندما كثرة الأسئلة من قِبل الصحفيين، بشأن مدى جاهزية نيمار جونيور، بل وصحة قرار انضمامه للقائمة النهائية، قرر "القائد" كاسيميرو، أن يضع حدًا لتلك النقاشات، مؤكدًا أن الجميع على نفس القدر من الأهمية، رافعًا شعار "البرازيل ليست نيمار فقط".

    من قلب الماراكانا، أكد المنتخب البرازيلي بأنه عازم على إثبات تلك النظرية، ولا حاجة للحديث بالطبع على مدى تأثر السليساو بغياب ساحر سانتوس، صحيح أن بنما، بكل التقدير، ليست المقياس على مدى قوة المنتخب، نظرًا لفروق المستوى، إلا أن اللعب الجماعي، لربما كان مبشرًا على أن البرازيل لن تتأثر إذا ما غاب أحدهم، حتى وإن استمر الغياب عن المباراة الأولى في المونديال.

    ورغم أن البرازيل لم تتفوق في الاستحواذ بنسبة كبيرة عن بنما، وكذلك في محاولات الفريقين على المرمى، إلا أن المباراة كانت شاهدة أيضًا، على تنوع الموهبة الفردية واللعب الجماعي.

    هل يصبح رافينيا "ضحية أنشيلوتي"؟

    عندما انتقل كيليان مبابي، إلى ريال مدريد، كانت الأسئلة تحاصر كارلو أنشيلوتي، الذي كان مدربًا للميرينجي وقتها، حول المكان الذي سيشغله الفرنسي، ليشير الإيطالي إلى أنه سيعطي اللاعبين أريحية في توزيع الأدوار داخل الملعب.

    سياسة أنشيلوتي كانت تعتمد وقتها على ترك المساحة للاعبي الريال من أجل الارتجال، والعمل على صنع الفوضى في منطقة الخصم، إلا أنها لا تنفي فكرة التأثر في تداخل الأدوار مع قدوم مبابي.

    إذا ما اتخذنا البرازيل كمثال في تلك النقطة، فربما يصبح رافينيا هو ضحية أنشيلوتي، خاصة وأنه قرر الدفع بنجم برشلونة في مركز لا يلعبه كثيرًا، كصانع ألعاب ومهاجم ثانٍ، تاركًا مهمة الانطلاقات من الجبهة اليسرى إلى فينيسيوس.

    وفي الوقت الذي تناوب فيها لاعبو البرازيل على التسجيل والصناعة، كان رافينيا "شبه تائه" في الملعب، وتخلى ذلك في الأخطاء التي كان يفسد بها الفرص المُقدمة من زملائه.

    هذا الأمر ربما يفتح الباب أمام نقاش حول ما إذا كان أنشيلوتي سيصير مضطرًا لمنح أدوار جديدة لرافينيا، بعيدًا عن دوره مع برشلونة، الذي شهد تألقه في مركز الجناح الأيسر مع هانزي فليك، وهل ستتداخل الأدوار مع فينيسيوس؟ وماذا إن عاد نيمار، وصار قائدًا في العمق، فأين سيتواجد نجم البلوجرانا؟

    فينيسيوس تخلص من أزمات الريال

    ولعل من أبرز النقاط الإيجابية حول تواجد أنشيلوتي، هو الطاقة التي بات يقدمها فينيسيوس جونيور داخل أرض الميدان، فهو ليس مثير الجدل الذي نعرفه مع الريال، بل هو صاحب الشخصية القادر على اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب في الملعب، وصانع الفوضى في منطقة الخصم، بفضل جماعيته وقدرته على إنهاء الفرص ببراعة.

    فيني كما ذكر أنشيلوتي، كانت تحركاته وطاقته وقراراته ممتازة، بدأ المهرجان مبكرًا في الدقيقة الثانية، وصنع فرصة كبيرة، وقدم تمريرتين مفتاحيتين، رغم أنه أيضًا فقد الاستحواذ على الكرة 10 مرات، من إجمالي 29 لمسة، خلال مشاركته في الشوط الأول، وهذا معدل كبير، إلا أنه في النهاية كان مشاركًا بقوة في الحدث.

    أداء فينيسيوس في اللقاء، يوحي بأنه تناسى - ولو قليلًا - أزماته مع الريال، بشخصية مغايرة عن تلك التي تثير الأزمات وتصنع الجدل في الميرينجي، وخرج فيني الذي يركز على فرض شخصيته، ويبدو سلاحًا قويًا من أجل حلم النجمة السادسة.

    الطريف في الأمر، أن تألق فينيسيوس انعكس بدوره على مدرجات الماراكانا، حيث ظلت الجماهير تهتف "يا فيرجينيا، اذهبي إلى الجحيم"، في إشارة إلى المؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا التي أعلن عن انفصالها عن نجم البرازيل.

    كلمة أخيرة..

    مباراة بنما أثبتت بأن المنتخب البرازيلي يمتلك الكثير من الحلول، خاصة الهجومية، 6 أهداف بستة أقدام مختلفة، تنوع في التسجيل والصناعة وخلق الفرص، شخصية كاسيميرو الذي أعاد اكتشاف نفسه مع أنشيلوتي، وبات قائد الوسط الذي بإمكانه أن يزور الشباك.

    أنشيلوتي قرر أيضًا، منح الفرصة لثنائي دوري روشن، فابينيو وروجر إيبانيز، اللذين شاركا في لقطة ربما تقول الكثير أيضًا، بسلاسة تناقل الكرة بين الأقدام واللعب على إيجاد ثغرة بين الخطوط، والتدرج في البناء من الخلف، وحتى الوصول إلى المرمى.

    بالمختصر، كانت مواجهة بنما، ذات أهمية كبرى لأنشيلوتي، ليس فقط من أجل تجربة أقصى عدد من العناصر المتاحة، ولكن من أجل بث رسالة طمأنينة للجماهير بأن السليساو قادر على تهديد الخصوم في المونديال، وإن تأخرت عودة نيمار.


