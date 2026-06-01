البرازيل ليست نيمار فقط: فينيسيوس يخلع عباءة الريال أمام بنما .. وهل يصبح رافينيا "ضحية أنشيلوتي"؟

من قلب الماراكانا "الأسطوري"، أفراح وأحزان سطرت تاريخ الكرة البرازيلية، ومنها كان يجب أن يرسل المنتخب البرازيلي، رسالة طمأنينة لجماهيره، بأنه عازم بقوة على تحقيق النجمة السادسة في كأس العالم.

المنتخب البرازيلي سحق بنما بستة أهداف مقابل اثنين، في مباراة ودية، جرّب بها المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، العديد من العناصر، من أجل الوقوف على التشكيل المناسب، في غياب الساحر نيمار جونيور.

الأهداف الستة جاءت عن طريق فينيسيوس جونيور، كاسيميرو، ريان، لوكاس باكيتا، إيجور تياجو (ركلة جزاء)، دانيلو أوليفيرا في الدقائق 2 و39 و53 و60 و63 و81، بينما جاءت ثنائية بنما، من خلال ماتيوس كونيا (بالخطأ في مرماه) وكارلوس هارفي، في الدقيقتين 14 و84.

ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم 2026، البطولة التي لم تغب بها شمس السليساو مطلقًا، حيث يشارك في المجموعة الثالثة، ليواجه المغرب وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب بنما في المجموعة الثانية عشرة، لتواجه إنجلترا وكرواتيا وغانا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط التي نقف عندها حول مواجهة البرازيل وبنما..