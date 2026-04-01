Endrick Brazil Lyon Carlo Ancelotti GFX 16:9
علي سمير

إندريك يتنفس خارج أوروبا و"المنبوذ" يتألق .. البرازيل استعادت هويتها ضد كرواتيا ونجم الأهلي فشل في اختبار أنشيلوتي

انتصار مطمئن للمنتخب البرازيلي

بعد المستوى المحبط للمنتخب البرازيلي أمام فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والخسارة بهدفين مقابل هدف من الديوك، قرر أنشيلوتي الدخول بوجه مختلف ضد كرواتيا، لعل وعسى تتغير الصورة.

المدرب الإيطالي المخضرم قرر استخدام عصارة خبرته في المواجهة التي أقميت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وذلك حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة قبل أقل من 3 أشهر على المحفل العالمي الكبير.

والنتيجة كانت انتصارًا مطمئنًا للسيليساو وجماهيره، البرازيل 3 وكرواتيا 1، في مباراة دخل فيها أنشيلوتي بوجه جديد ومميز، جاءت فيه الأهداف عن طريق دانيلو وإيجور تياجو وجابرييل مارتينيلي، مقابل هدف وحيد للخصم سجله لوفرو ماير.


    تغييرات أنشيلوتي جاءت بنتيجة

    من المعروف عن المدرب الإيطالي أنه لا يلجأ كثيرًا للتغييرات، ويحاول تثبيت التشكيل بأقصى شكل ممكن من أجل الحفاظ على استقرار فريقه، وهي صفة عرفناها عنه من خلال تجربته مع ريال مدريد، ولكن هذه المرة كان أنشيلوتي مضطرًا للدخول بعقلية مختلفة.

    الخسارة من كرواتيا بعد السقوط أمام فرنسا، كانت ستؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، وظهور المزيد من الاعتراضات من الجماهير البرازيلية على أسلوبه، مثلما سمعنا الهتافات باسم نيمار ضد الديوك، بعد غياب نجم سانتوس عن القائمة الخاصة بالتوقف الدولي الأخير قبل المونديال.

    ما فعله أنشيلوتي جاء بنتيجة إيجابية، حيث اعتمد على توليفة بطابع هجومي واضح، بتواجد ماتيوس كونيا وكاسيميرو ودانيلو، خلف كل من لويس هنريكي وجواو بيدرو وفينيسيوس جونيور.

    وفي الشوط الثاني قرر اختبار بعض العناصر الأخرى مثل دانيلو وفابينيو وإيجور تياجو وجابرييل مارتينيلي وكايكي وأندري سانتوس وإندريك وريان.

    مدرب ريال مدريد السابق كان أمامه اختبارًا صعبًا، لأنه يلعب من دون رافينيا نجم برشلونة المصاب ورودريجو جناح ريال الذي سيغيب حتى نهاية الموسم، ومع ذلك حافظت البرازيل على هويتها الهجومية رغم التدوير والغيابات، مما يعطي مؤشرًا إيجابيًا قبل المونديال المنتظر.


    المنبوذان يتألقان خارج أوروبا

    إندريك يعتبر من أغرب علامات الاستفهام في أوروبا هذا الموسم، عانى مع ريال مدريد وتعرض للتهميش مع تشابي ألونسو، يخرج إلى ليون طمحًا في الحصول على فرصة اللعب بانتظام والحصول على حريته أخيرًا.

    انطلاقة خيالية عاشها إندريك مع ليون، كان أهم لحظاتها الهاتريك الشهير في شباك ميتز في 25 يناير الماضي، قبل أن يتحول اللاعب إلى شبح، أو بمعنى أدق لنسخة مكررة من المرات القليلة التي لعب خلالها مع ريال مدريد.

    وصل صاحب الـ19 سنة إلى فترة التوقف الدولي وهو لم يسجل مع ليون منذ 25 يناير، لتعود الشكوك مرة أخرى حول موهبته، وتتحول مطالب تحويل إعارته إلى بيع دائم من جماهير ليون، لانتظار بفارغ الصبر لانتهاء فترته مع النادي حتى يرحل تمامًا.

    ومع ذلك، قاوم إندريك هذه العاصفة، وتألق في مواجهة كرواتيا عند نزوله في الدقيقة 76، ليقوم بصناعة الهدف الثالث الرائع الذي سجله جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال.

    وبالحديث عن مارتينيلي نفسه، سنجد أن اللاعب يمر بظروف مشابهة مع آرسنال، الجماهير يأست من مستوياته المحبطة، ,إخفاقه المستمر في المراوغات واستغلال الفرص التي تتاح له، ليتحول إلى لاعب منبوذ، ومع ذلك شاهدنا نسخة مختلفة منه ضد كرواتيا.


    صاحب الـ24 سنة سجل هدفًا وحيدًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل 25 مشاركة، وهو رقم مُروع للغاية، جعل الجماهير في لندن تتمنى رحيل اللاعب في أقرب وقت ممكن، واستقدام خفيتشا كفاراتسخيليا أو أنتوني جوردون أو أي لاعب آخر.

    البرازيلي أخفق في أغلب الفرص التي أتيحت له مع المدرب ميكيل أرتيتا، ولكنه قرر تغيير هذه الصورة المحبطة بهدف رائع في شباك كرواتيا، يضاهي ما قدمه في البريميرليج هذا الموسم بشكل كامل، وربما سيؤثر عليه إيجابيًا من الناحية الذهنية قبل العودة لخوض مراحل الحسم مع آرسنال.


    نجم الأهلي يفشل في الاختبار وتياجو ينتهز الفرصة

    في ظل إصابة مدافع آرسنال جابرييل، قرر أنشيلوتي منح الفرصة لبعض العناصر في خط الدفاع، وهو الأمر الذي تحدث عنه بعد المباراة، مشيدًا بتمتع السيلساو بالعمق الكافي في التشكيل مع وجود العديد من العناصر الشابة المميزة.

    روجر إيبانيز مدافع الأهلي السعودي كان من تلك العناصر التي لم تستغل فرصتها، لعب لمدة 61 دقيقة في مركز الظهير الأيمن وخرج دون أي يقدم بصمة واضحة، مما يثير الشكوك حول دوره في المونديال القادم.

    البعض ظن أن مسيرته الدولية انتهت بالفعل، بعدما غاب طويلًا عن تمثيل منتخب بلاده، ليعيده أنشيلوتي للصورة مجددًا، ولكن نجم الراقي لم يقدم المطلوب منه سواء ضد كرواتيا أو فرنسا عندما لعب 19 دقيقة فقط.

    العلامة الأبرز في مستوى إيبانيز المحبط، هو فشله في الالتحامات الأرضية، حيث دخل في 3 مواجهات خسرها بأكملها، ولم يستخلص الكرة في أي مناسبة، وقام بالتصدي لتسديده واسترجاع الكرة مرة واحدة.

    وبالحديث عن الهجوم، بين جدل عودة نيمار والاعتماد على جواو بيدرو كمهاجم أساسي، مع تألق فينيسيوس جونيور وصناعته لهدف قبل خروجه لصالح مارتينيلي، كان هناك إيجور تياجو نجم برينتفورد.

    عكس جواو بيدرو، لاعب تشيلسي الذي شارك كأساسي ولم يفعل أي شيء سوى تسديدة واحدة وفرصة خطيرة مهدرة، نجح تياجو في إثبات نفسه سريعًا وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، ولعب بصورة جيدة بغض النظر عن هذا الهدف.


    وأخيرًا يجب أن نسأل هذا السؤال، هل كانت مواجهة كرواتيا كافية لأنشيلوتي لاستغلال العناصر المتواجدة لديه والوقوف على الملامح النهائية لفريقه؟ هل يلعب تياجو بجوار فينيسيوس ورافينيا؟ أمر وارد، ولكن هناك فرصة أخرى في مباراتي بنما ومصر، قبل الاختبار المونديالي الأول ضد المغرب في 13 يونيو المقبل.