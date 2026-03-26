يواجه المنتخب الفرنسي نظيره البرازيلي مساء، اليوم الخميس قرب مدينة بوسطن الأمريكية في مباراة مرموقة ضمن التحضير لكأس العالم 2026.
ولكن هذا اللقاء لا يتميز فقط بأهميته الرياضية، فقد قرر المنتخبان كسر القواعد بقمصان غير مسبوقة قد تربك المشاهدين.
تحتل المواجهات بين فرنسا والبرازيل مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم. تحتفظ كلّ الأجيال في ذاكرتها بملاحم بارزة، منذ كأس العالم 1958 وحتى نسخة 2006. بيليه، زين الدين زيدان، جوست فونتين، سقراط، رونالدو الظاهرة وكذلك رونالدينيو، ساهموا جميعًا في تغذية هذه المنافسة المرموقة.
بعد أكثر من عقد على آخر مواجهة بينهما، تلتقي الدولتان أخيرًا من جديد. يعود آخر لقاء بينهما إلى مارس 2015، في مباراة ودية على ملعب فرنسا، انتهت بفوز السيليساو 3-1.
وهذه المرة، يُقام الموعد في الولايات المتحدة، على ملعب جيليت في فوكسبورو، جنوب بوسطن، وهو ملعب تستخدمه عادةً فرق نيو إنجلاند باتريوتس في دوري الـNFL لكرة القدم الأمريكية.
قبل شهرين ونصف من انطلاق كأس العالم 2026، يتيح هذا الاختبار الواقعي للفريقين قياس مدى جاهزيتهما. وقد بات الحدث يستقطب الاهتمام بالفعل، سواء لما سيُقدَّم على أرض الملعب أو لاختياراتهما من حيث الزي.
عادةً ما يرتدي لاعبو ديدييه ديشان اللون الأزرق، لكنهم يستعدون لتغيير مظهرهم جذريًا. ويرتدي «الزرق» للمرة الأولى قميصًا أخضر نعناعيًا، تم الكشف عنه في بداية الأسبوع عن طريق كلٌّ من نايكي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
يثير هذا الاختيار الدهشة، إذ إن المنتخب الفرنسي يلعب تقليديًا بالأزرق أو الأبيض أو الأحمر. هذا الزي الجديد مستوحى من نحاس تمثال الحرية، الذي قدّمته فرنسا للولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. إشارة رمزية لهذه المباراة المقامة على الأراضي الأمريكية.
لا يفلت منتخب السيليساو هو الآخر من التجديد. اللاعبون بقيادة كارلو أنشيلوتي يرتدون قميصًا غير مسبوق ناتجًا عن تعاون مع علامة جوردان. هذا القميص باللون الأزرق الملكي يتضمن لمسات سوداء وكذلك خطوطًا رفيعة باللون الفيروزي.
تمثل هذه الشراكة تطورًا بالنسبة للبرازيل، المعتادة على تجهيزات نايكي الكلاسيكية. ويعدّ التباين مع الألوان التقليدية الأصفر والأخضر بمواجهة غير مألوفة.
تشكل هذه المواجهة اختبارًا مهمًا لكلا المنتخبين. بعد هذه المباراة، تواجه فرنسا كولومبيا يوم الأحد قرب واشنطن. ومن جانبها، تواصل البرازيل مشوارها بمواجهة كرواتيا الأربعاء المقبل في أورلاندو.
تتيح هذه المرحلة للمدربين صقل خياراتهم قبل بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبين الرهان الرياضي واللمسة الجمالية الجديدة، تعد مواجهة البرازيل وفرنسا بأمسية استثنائية بالفعل.