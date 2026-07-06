لماذا لم يسدد فينيسيوس ركلة الجزاء؟.. أنشيلوتي يبرر قراراته ويتحدى: من هنا يبدأ عصر البرازيل الجديد!

خلال نفس المؤتمر الصحفي بعد مباراة البرازيل والنرويج، حاول كارلو أنشيلوتي إيجاد أسباب للتفاؤل بشأن المستقبل، ملمحاً إلى أنه سيستمر في قيادة السيليساو في مسار إعادة البناء الحتمي، مدعوماً بعقده الذي تم تجديده مؤخراً حتى عام 2030: "يجب أن نتقبل هذا الإقصاء بمسؤولية وأن نتعلم من هذه التجربة. هناك خيبة أمل لأن توقعاتنا كانت عالية جداً، ولكن هذا جزء من كرة القدم. أنا مقتنع بأن هذه المجموعة تمتلك الجودة والشخصية والمستقبل الكبير. أريد أن أشكر المشجعين على الدعم الذي قدموه لنا طوال البطولة. أتفهم حزنهم لأننا نشعر به أيضاً. عندما ترتدي هذا القميص، تكون المسؤولية هائلة. اليوم نغادر بألم، ولكن أيضاً بالتزام بمواصلة العمل حتى تعود البرازيل للمنافسة في أعلى المستويات. يجب أن نتعامل مع الحزن، وغداً سنبدأ في التفكير فيما يمكن أن يكون عليه مستقبل هذا المنتخب، الذي يمتلك بالفعل مجموعة صلبة من الشباب واللاعبين المخضرمين الذين يمكنهم الاستمرار مع المنتخب، بالإضافة إلى لاعبين جدد يمكن دمجهم".