يعيش كارلو أنشيلوتي حالة من خيبة الأمل الواضحة، وهو يحاول تحليل هزيمة البرازيل بنتيجة 1-2 أمام النرويج، والتي أجبرت "السيليساو" على توديع كأس العالم من دور الـ16 مبكراً. إنها نتيجة لم تحدث منذ 36 عاماً (تحديداً منذ مونديال إيطاليا 90 ضد الأرجنتين)، وعادلت أسوأ مشاركات "السيليساو" في تاريخهم، والتي حدثت في مناسبتين فقط (1934 و1966).
لماذا لم يسدد فينيسيوس ركلة الجزاء؟.. أنشيلوتي يبرر قراراته ويتحدى: من هنا يبدأ عصر البرازيل الجديد!
التفاصيل حسمت المواجهة
قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "إنه وقت صعب، لأنك عندما تمثل البرازيل فإنك تريد الفوز دائماً. لقد خسرنا مباراة صعبة للغاية أمام خصم أدى بشكل جيد جداً. كانت النرويج منظمة بشكل ممتاز، ولعبت بكثافة عالية واستغلت الفرص التي أتيحت لها. لقد حاولنا حتى النهاية، ولكن في مثل هذه المباريات، يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحسم النتيجة. لا أعتقد أننا افتقدنا للسلوك والروح اليوم. الفريق عمل وكافح وبذل جهداً طوال المباراة. من الواضح أن هناك أشياء يجب أن نقوم بها بشكل أفضل ونحن أول من يعترف بذلك. في كرة القدم، هناك أيام يكون فيها الخصم أفضل منك. كانت المباراة تحت السيطرة لمدة 70 دقيقة، وبعد ذلك حسم هالاند اللقاء".
اختيار مسدد ركلة الجزاء
وحول أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في المباراة، وهو إسناد ركلة الجزاء التي كانت كفيلة بمنح البرازيل التقدم 1-0 وتغيير مسار اللقاء، إلى برونو جيمارايش (الذي تصدى له الحارس النرويجي نيلاند) بدلاً من فينيسيوس، القائد الفني المفترض للبرازيل، أوضح المدرب الإيطالي: "لقد قمنا بتحليل مسددي ركلات الجزاء على مدار عام كامل؛ الأفضل هو رافينيا، ثم نيمار، ثم إيجور تياجو. لم يكن أي من هؤلاء الثلاثة في الملعب. ومن بين الذين كانوا يلعبون، كان برونو جيمارايش هو الأفضل، ولذلك سدد هو. لقد اخترناه لأننا اعتقدنا أنه الأفضل بين المتواجدين في الملعب".
درس للمستقبل
خلال نفس المؤتمر الصحفي بعد مباراة البرازيل والنرويج، حاول كارلو أنشيلوتي إيجاد أسباب للتفاؤل بشأن المستقبل، ملمحاً إلى أنه سيستمر في قيادة السيليساو في مسار إعادة البناء الحتمي، مدعوماً بعقده الذي تم تجديده مؤخراً حتى عام 2030: "يجب أن نتقبل هذا الإقصاء بمسؤولية وأن نتعلم من هذه التجربة. هناك خيبة أمل لأن توقعاتنا كانت عالية جداً، ولكن هذا جزء من كرة القدم. أنا مقتنع بأن هذه المجموعة تمتلك الجودة والشخصية والمستقبل الكبير. أريد أن أشكر المشجعين على الدعم الذي قدموه لنا طوال البطولة. أتفهم حزنهم لأننا نشعر به أيضاً. عندما ترتدي هذا القميص، تكون المسؤولية هائلة. اليوم نغادر بألم، ولكن أيضاً بالتزام بمواصلة العمل حتى تعود البرازيل للمنافسة في أعلى المستويات. يجب أن نتعامل مع الحزن، وغداً سنبدأ في التفكير فيما يمكن أن يكون عليه مستقبل هذا المنتخب، الذي يمتلك بالفعل مجموعة صلبة من الشباب واللاعبين المخضرمين الذين يمكنهم الاستمرار مع المنتخب، بالإضافة إلى لاعبين جدد يمكن دمجهم".
جيل جديد
بالحديث عن تجربته الأولى في مسيرته كمدرب لمنتخب وطني في كأس العالم، وضع كارلو أنشيلوتي تقييماً غير سلبي بالكامل، رداً على أسئلة الصحفيين بعد الهزيمة أمام النرويج التي أطاحت بأبطال العالم خمس مرات من البطولة: "بالنسبة لي، كانت تجربة مخيبة للآمال من حيث النتيجة بالطبع، لأننا نشعر بحزن شديد. لكنها كانت تجربة رائعة بشكل عام، وأشكر اللاعبين الذين عملوا بشكل جيد جداً وخلقوا بيئة ممتازة. أعتقد أنه بالنظر إلى الجهد المبذول في الملعب، لم نكن نستحق الخسارة، ولكن يجب أيضاً أن نمنح الفضل للفريق المنافس؛ لديهم لاعبون أقوياء للغاية أحدثوا الفارق. كنت أعتقد أن البرازيل قادرة على المنافسة حتى النهاية في كأس العالم بهذه التشكيلة. عندما تعيش لحظة كهذه، يجب أن تفكر في أن الهزيمة هي مغامرة جديدة، وموسم جديد، لمواصلة العمل وإيجاد أفكار جديدة. أعتقد أن هذه الهزيمة هي بداية حقبة جديدة للبرازيل".
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