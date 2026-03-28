البرازيل تتلقى ضربة قاسية بإصابة فينيسيوس جونيور، حيث غاب مهاجم ريال مدريد عن التدريبات قبل مواجهة كرواتيا
إرهاق العضلات يبعد لاعب "السيليساو" رقم 10 عن الملاعب
تعيش منتخب البرازيل لحظات من الترقب بشأن حالة فينيسيوس جونيور البدنية قبل مواجهة كرواتيا يوم الثلاثاء على ملعب «كامبينغ وورلد». فقد غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن الحصة التدريبية الجماعية يوم السبت، حيث بقي في صالة الألعاب الرياضية للخضوع لبرنامج تعافي متخصص بينما كان زملاؤه يتدربون على العشب في أورلاندو.
ووفقًا لشبكة ESPN، اشتكى المهاجم من ألم عضلي عقب الهزيمة الأخيرة للبرازيل أمام فرنسا. ورغم أن الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت مؤخرًا لم تكشف عن أي تمزق خطير، فقد تم تصنيف المشكلة على أنها إجهاد عضلي. وكان قرار إبعاده عن التدريبات الكاملة إجراءً احترازيًا اتخذه الجهاز الطبي لتجنب تفاقم المشكلة.
أنشيلوتي يواجه صعوبة متزايدة في اختيار التشكيلة
تُضاف خسارة فينيسيوس جونيور المحتملة إلى قائمة متزايدة من التعقيدات التي يواجهها المدرب كارلو أنشيلوتي. فقد شهد المدرب الإيطالي بالفعل تقلص قوام فريقه عقب رحيل ويسلي ورافينيا، اللذين تم استبعادهما رسمياً من التشكيلة بعد تعرضهما لإصابات خلال فترة التوقف الدولية. ومع تزايد الشكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد، أصبحت الخيارات الهجومية محدودة بشكل متزايد.
على الرغم من هذه الانتكاسات، لا يزال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) متفائلًا بعودة نجمه سريعًا. الموقف الرسمي هو أن اللاعب يجب أن يعود إلى التدريبات العادية يوم الأحد. ومع ذلك، فإن قدرته على بدء المباراة ضد وصيف كأس العالم 2018 لا تزال قيد المراقبة الدقيقة، حيث يراقب الطاقم الطبي رد فعله على زيادة الحمل البدني خلال الـ 48 ساعة القادمة.
التغييرات التكتيكية وتعزيزات الدفاع
وفي أخبار أكثر إيجابية للمنتخب البرازيلي، عاد المدافع المخضرم ماركيهينوس إلى التدريبات الكاملة بعد غيابه عن مباراة فرنسا. وشارك في الحصة التدريبية دون أي قيود، مما أعطى دفعة مهمة للخط الخلفي. واستغل أنشيلوتي الحصة لاختبار تشكيلات دفاعية مختلفة، حيث أشرك في البداية رباعي دفاعي مكون من دانيلو، وبريمر، وليو بيريرا، ودوغلاس سانتوس، قبل أن يحل ماركيهينوس محل بريمر.
كما شهد تشكيل خط الوسط إقران كاسيميرو مع أندريه سانتوس، في إشارة إلى التشكيلة التي قد تلجأ إليها البرازيل إذا احتاجت إلى مزيد من التماسك أمام المنتخب الكرواتي ذي المهارات الفنية العالية. ومع وجود 23 لاعباً في المعسكر حالياً، بما في ذلك ثلاثة حراس مرمى، تحول التركيز نحو إيجاد تشكيلة متوازنة قادرة على تعويض النقص المحتمل في السرعة الفائقة لفينيكوس على الجانب الأيسر.
الاستعدادات النهائية لمباراة أورلاندو الودية
من المقرر أن تلتقي البرازيل مع كرواتيا يوم الثلاثاء. وتعد هذه المباراة جزءًا أساسيًا من دورة استعدادات الفريق، لكن التركيز تحول بشكل شبه كامل إلى غرفة العلاج. وقد اختار أنشيلوتي عدم استدعاء بدائل للمهاجمين المصابين، باستثناء المدافع الشاب فيتور ريس، مما يعني أن المجموعة الحالية يجب أن ترتقي بمستواها في حال غياب اللاعب رقم 10.