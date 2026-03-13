البرازيل تتعاون مع الأردن في إطار إطلاق نايكي لزيّ خارجي جديد ومبتكر قبل انطلاق كأس العالم
الزي الجديد المبتكر للمنتخب البرازيلي
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عن شراكة تاريخية مع علامة «جوردان براند». وقد تم الكشف عن الزي الجديد للعب خارج أرض الفريق خلال حفل حضره نجوم كبار في ساو باولو، ويشكل هذا الزي خروجاً عن التقاليد حيث تم استبدال شعار «سووش» من «نايكي» بشعار «جامبمان» الأيقوني الخاص بمايكل جوردان، في مزج يجمع بين تراث كرة القدم الرفيع المستوى ورموز أزياء الشارع العالمية.
يحتفظ القميص بالألوان الكلاسيكية الأزرق والأصفر، لكنه يدمج طبعة الفيل الأسطورية - وهي نسيج مرادف لحذاء Air Jordan 3 لعام 1988. صُمم الزي باستخدام تقنية Aero-FIT المبتكرة ليكون أخف بنسبة 11% وأكثر تهوية بشكل ملحوظ، مع استخدام نفايات نسيجية معاد تدويرها بنسبة 100% لدمج الأداء المتميز مع الاستدامة البيئية.
فينيسيوس جونيور يشيد بالتأثير الثقافي
تم اختيار نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ليكون الوجه الإعلاني لهذه الشراكة، مما يؤكد على أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الملعب. وقال فينيسيوس جونيور على الموقع الرسمي للاتحادالبرازيلي لكرة القدم: "بالنسبة لكل طفل في البرازيل يحلم بامتلاك كرة بين قدميه، فإن هذه الشراكة تعني شيئًا عميقًا حقًا".
"تربط بين جوردان براند ومنتخبنا الوطني أكثر من مجرد كرة القدم - إنها مزيج من الثقافة والعظمة. عندما يظهر شعار Jumpman بألواننا، فإنه يظهر للعالم الإبداع والشغف والطاقة التي تجعل البرازيل مميزة. إنه يلهم جيلاً جديداً للعب بأناقة وحرية وفخر في كل مرة نخطو فيها إلى الملعب".
التميز التقني يلتقي بأجواء الشارع
تمثل هذه الشراكة تحولاً تقنياً مصمماً خصيصاً للرياضي العصري. ووصفت سارة مينساه، رئيسة علامة «جوردان براند»، هذه الخطوة بأنها اندماج ديناميكي حيث يعزز الأداء والتعبير بعضهما البعض. وتشمل مجموعة الملابس معدات تدريب متخصصة وحذاء «تييمبو» مصمم خصيصاً لضمان مظهر متناسق.
"اليوم، أطلقت جوردان شيئًا استثنائيًا حقًا. هذه الشراكة مع المنتخب البرازيلي هي أكثر من مجرد تعاون؛ إنها احتفال بالبراعة والإبداع والطاقة المذهلة لكرة القدم العالمية، مع البرازيل في قلبها الديناميكي. حيثما توجد البراعة والثقة ونبض المنافسة، تزدهر جوردان. هذا ليس مجرد لقاء بين عوالم؛ إنه اندماج ديناميكي حيث الأداء والتعبير يغذيان بعضهما البعض"، قالت مينساه.
تتضمن المجموعة أيضًا مجموعة واسعة من ملابس الشارع، بما في ذلك سترة رياضية وقميص كرة سلة بنفس الألوان الأيقونية.
المباراة الأولى ضد المنتخب الفرنسي
سيشاهد المشجعون "جامبمان" في الملعب للمرة الأولى يوم 26 مارس، عندما تلتقي البرازيل مع فرنسا في مباراة ودية ضخمة. وتعد هذه المناسبة مسرحًا ضخمًا ومناسبًا تمامًا لظهور هذا الزي التاريخي لأول مرة، حيث تتطلع "السيليساو" لاختبار قدراتها أمام منافس أوروبي من الطراز الرفيع.
تدخل البرازيل هذه المواجهة سعيًا للحفاظ على زخمها بعد سلسلة متباينة من النتائج في آخر خمس مباريات، حيث فازت في اثنتين وتعادلت في واحدة. ستستغل "السيليساو" هذه المباراة الودية الدولية لتجهيز تشكيلتها قبل كأس العالم هذا الصيف، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة C إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا.
