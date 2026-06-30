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أحمد فرهود

استعدوا لذكرى مؤامرة البرازيل: على برشلونة عدم نسيان نجم النرويج.. وليت كوت ديفوار لعبت بـ"وحشية الأفارقة"!

فقرات ومقالات
كوت ديفوار ضد النرويج
كوت ديفوار
النرويج
كأس العالم
أنطونيو نوسا
اماد ديالو
برشلونة

النرويج "أول منتخب أوروبي" يصل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026..

في ليلة حبست الأنفاس، وعاشت فيها كرة القدم أعلى درجات الإثارة؛ حجز المنتخب النرويجي مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب النرويج الأول لكرة القدم فاز (2-1) على نظيره كوت ديفوار، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ثنائية النرويج في الشباك الإيفوارية، جاءت عن طريق أنطونيو نوسا وإرلينج هالاند، في الدقيقتين 39 و86 تواليًا؛ بينما سجل الأفيال هدفهم الوحيد بواسطة أماد ديالو، في الدقيقة 74.

وبصفةٍ عامة.. لم يكن المنتخب الإيفواري سيئًا أبدًا، رغم بعض الأخطاء "الساذجة"؛ في الوقت الذي تعاملت فيه النرويج بهدوءٍ شديد، مع مجريات المباراة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النرويج على كوت ديفوار..

  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    أنطونيو نوسا.. كتابة التاريخ مع النرويج في كأس العالم

    أثبت النجم النرويجي الشاب أنطونيو نوسا، قيمته الفنية الكبيرة؛ وذلك خلال مواجهة كوت ديفوار مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    نوسا سجل هدفًا أكثر من رائع في الشباك الإيفوارية، في الدقيقة 39 من عمر المباراة؛ ليكتب التاريخ مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم.

    نعم.. هذا النجم الشاب الذي ينشط في صفوف نادي لايبزيج الالماني، ويجيد في مركز الجناح الأيسر، كتب التاريخ مع منتخب النرويج الأول لكرة القدم؛ برقمين مهمين في المونديال، هما:

    * أولًا: أصبح "أصغر لاعب نرويجي" يُسجل هدفًا في بطولة كأس العالم؛ وذلك بعمر 21 عامًا وشهرين.

    * ثانيًا: أنهى "أطول فترة انتظار بين هدفين" لمنتخب واحد في الأدوار الإقصائية بالمونديال؛ وذلك بعد 88 سنة.

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بسبب المونديال.. على برشلونة عدم نسيان أنطونيو نوسا

    بعيدًا عن الأرقام التي حققها.. وجّه النجم النرويجي الشاب أنطونيو نوسا، جناح نادي لايبزيج الألماني، رسالة قوية إلى الفرق المهتمة بالتعاقد معه؛ وذلك من بوابة مباراة كوت ديفوار، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    ويحظى نوسا باهتمام عديد الأندية العالمية، للتعاقد معه من لايبزيج؛ أبرزها العملاق الكتالوني برشلونة، بالإضافة إلى آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

    برشلونة تحديدًا، كان من أوائل الأندية العالمية التي أبدت اهتمامًا بنوسا؛ من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر، في صفوق الفريق الأول لكرة القدم.

    إلا أن تعاقد برشلونة مع هذا النجم النرويجي الشاب، لم يكن ممكنًا لبعض الأسباب المهمة؛ أبرزها على الإطلاق، هي:

    * أولًا: طلبات لايبزيج المالية المبالغ فيها؛ للتخلي عن اللاعب.

    * ثانيًا: مخاوف المدير الفني الألماني هانزي فليك من الصفقة؛ نظرًا لبعض الأمور التكتيكية.

    ويفضل فليك الأجنحة التي تضغط على الخصم، وتقوم ببعض الأدوار التكتيكية فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وليس الاكتفاء باللمحات الفنية المبهرة، أو مهارات المراوغة.

    لكن بالمقابل.. دائمًا ما كان يحظى نوسا بإعجاب البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ حيث يراه رهانًا كبيرًا للمستقبل، خاصة مع صغر سنه وقدرته على التطور تكتيكيًا.

    وبعد تألُقه مؤخرًا، سيكون على برشلونة عدم نسيان خيار نوسا؛ خاصة إذا تعقدت مساعي النادي للتعاقد مع بعض الأهداف الأخرى، في سوق الانتقالات الصيفي.

    والحقيقة.. فشل برشلونة في التعاقد مع مهاجم "رقم 9" كبير؛ من الممكن أن يدفعه لضم جناح مهاري، إلى جانب الثنائي التكتيكي البرازيلي رافينيا دياز والإنجليزي أنتوني جوردون.

  • Norway v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    إلى البرازيل.. التاريخ يقف في صف النرويج وذكرى 98 تعود

    لم ينتهِ حديثنا عن النرويج، عند نجمه الشاب أنطونيو نوسا فقط؛ حيث يجب التطرق الآن إلى مباراة المنتخب الوطني القادمة، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

    النرويج ستواجه منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في ثمن نهائي كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الفوز (2-1) ضد كوت ديفوار، مساء اليوم الثلاثاء.

    وعلى الورق.. البرازيل هي "المرشحة الأقوى" للفوز على النرويج بالطبع؛ لكن التاريخ يقول أمرًا مغايّر أيضًا، وذلك على النحو التالي:

    * مواجهات مباشرة: 4.

    * فوز النرويج: 2.

    * تعادل: 2.

    ومن أشهر هذه المباريات؛ تلك التي جاءت في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 1998، عندما فازت النرويج (2-1) على البرازيل.

    ووقتها.. قيل إن البرازيل تعمدت الخسارة ضد النرويج؛ وذلك من أجل أن يتأهل الثنائي معًا إلى الدور التالي، على حساب منتخب المغرب.

    وبغض النظر عن التاريخ؛ فإنه لا يُمكن التقليل من منتخب يضم "هدافًا مرعبًا" بحجم إرلينج هالاند، بالإضافة لنجوم موهوبين مثل نوسا ومارتين أوديجارد.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    شفاينشتايجر.. ليت المنتخب الإيفواري لعب بـ"وحشية" ضد النرويج

    أخيرًا.. لا يُمكن إنهاء تقريرنا دون الحديث عن منتخب كوت ديفوار؛ وذلك بعد مواجهة النرويج، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    ونتذكر أنه قبل هذه المواجهة، أشعل المدير الفني للمنتخب الإيفواري إيميرس فاي، جدلًا واسعًا للغاية؛ باتهامه النجم الألماني المعتزل باستيان شفاينشتايجر بـ"العنصرية"، بسبب وصفه المنتخبات الإفريقية بـ"الوحشية".

    شفاينشتايجر أكد أنه لم يقصد إهانة أي شخص؛ ولكنه كان يتحدث من منظور رياضي، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    لكن.. بعد ما شاهدناه ضد النرويج؛ نستطيع القول إن منتخب كوت ديفوار قدّم أداء جيد للغاية بعيدًا عن "الوحشية"، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بعض المهارات الفنية المبهرة؛ مثل هدف أماد ديالو في شباك النرويج.

    * ثانيًا: تنويع مصادر الخطورة؛ سواء من اللعب المفتوح أو العرضيات.

    إلا أن أكثر ما عاب الإيفواريين؛ هو "السذاجة التكتيكية" في بعض اللقطات الدفاعية، بالإضافة إلى خيارات المدرب نفسه.

    نعم.. فاي ارتكب خطأً بعدم البدء بديالو، في التشكيل الأساسي للمباراة؛ كما أن الهدف النرويجي الثاني الذي ترك فيه الدفاع الإيفواري مهاجم بحجم هالاند "وحيدًا"، يؤكد على السذاجة.

    أي أنه لو لعب المنتخب الإيفواري ببعض النضج، بجانب "الوحشية" في الجانب الدفاعي - بلغة شفاينشتايجر -؛ كان من الممكن أن نجده يواجه البرازيل في دور ثمن النهائي، بدلًا من النرويج.