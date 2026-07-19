Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni و أحمد فرهود

رغم نكسة البرازيل المونديالية.. نيمار يمنح نفسه "هدية فاخرة" على طريقة كريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام

نيمار
البرازيل
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
سانتوس إف سي

ماذا فعل نيمار جونيور؟!..

قرر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مداواة جراحه بعد بطولة كأس العالم 2026، بطريقته الخاصة.

نيمار أعلن اعتزاله اللعب دوليًا؛ بعد توديع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026، من دور ثمن النهائي.

وجاء توديع البرازيل من المونديال، الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في أعقاب الخسارة (1-2) ضد منتخب النرويج الأول لكرة القدم.

  • 네이마르 주니오르 (Neymar Junior)Getty Images

    نيمار.. الانضمام إلى "نادي النخبة" في شراء اليخوت

    وفي هذا السياق.. انضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور بشكلٍ رسمي، إلى صفوف أكثر مالكي القوارب "إسرافًا" في عالم كرة القدم؛ وذلك بعد إتمام شراء يخت فاخر بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني.

    شراء نيمار الذي ينشط في صفوف نادي سانتوس البرازيلي، لهذا اليخت الفاخر الذي أطلق عليه اسم "إينيجوتا" - وهي تلاعب لفظي على النطق البرتغالي لحروف اسمه الأولى "NJ" -؛ جاء بعد فترة وجيزة من توديع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بطولة كأس العالم 2026.

    ورغم ضخامة سعر اليخت؛ إلا أنه يضاهي الاستثمارات التي قام بها عدد من أساطير اللعبة، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام.

    رونالدو أنفق سابقًا 5.5 مليون جنيه إسترليني، على يخت فاخر خاص به عام 2020، احتفالًا بفوزه بلقب الدوري الإيطالي مع نادي يوفنتوس؛ بينما يُعرف بيكهام أيضًا، بشغفه بهذا النوع من اليخوت.

    • إعلان

  • المواصفات الفنية ليخت نيمار الجديد

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فوفقًا لتقارير صادرة عن «ناوتيكا»؛ فإن يخت «إينيجوتا» الذي قام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور بشرائه، ليست مجرد قارب ترفيهي عادي.

    نعم.. هذا اليخت هو في الواقع "سفينة شحن" تم تجديدها بدقة فائقة، وقد تم بناؤها في البرازيل بطول أكثر من 46 مترًا؛ حيث رست مؤخرًا في أنغرا دوس ريس بولاية ريو دي جانيرو.

    ويتميز اليخت بـ"مساحة ضخمة قابلة للاستخدام"، تبلغ 800 متر مربع تقريبًا؛ مما يوفر فرصة لنيمار وضيوفه، من أجل الاسترخاء.

    وعلى صعيد الأداء؛ يعمل اليخت بأربعة محركات متخصصة من طراز "كاتربيلر"، كل منها قادر على توليد قوة تبلغ 1,450 حصانًا.

    وتضمن هذه القوة الهائلة؛ قدرة السفينة على الإبحار بسلاسة كبيرة للغاية على طول الساحل البرازيلي، وبالتالي هروب نيمار من المراقبة الإعلامية التي لازمته طوال مسيرته المهنية.

  • neymar(C)Getty Images

    نهاية حقبة نيمار مع المنتخب البرازيلي

    المثير في الأمر أن شراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لهذا اليخت الفاخر؛ يأتي لتشتيت الانتباه عن نهاية مسيرته الدولية المؤلمة، مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

    وأعلن نيمار اعتزاله اللعب دوليًا، بعد توديع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026؛ حيث قال بعد الخسارة ضد النرويج في دور ثمن النهائي: "لقد حاولت، حاولت".

    وبينما ترسو سفينة "إينيجوتا" في مياه ريو دي جانيرو؛ يبدأ نيمار فصلًا جديدًا من حياته، حيث لا يزال هذا النجم قادرًا على إنفاق 17 مليون جنيه إسترليني على نزواته.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Neymar(C)Getty Images

    نظرة مستقبلية على مسيرة نيمار مع سانتوس

    بعد أن أصبحت مهام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "الدولية"، من الماضي الآن؛ سيُركز اللاعب بشكلٍ حصري، على مسيرته مع العملاق المحلي سانتوس.

    وقد رحب النادي البرازيلي بعودة بطله؛ على الرغم من أن وجوده أثار جدلاً كبيرًا، حول مدى تركيزه المهني خلال فترات الصعوبات التي يمر بها الفريق في الدوري.

    ومع ذلك.. فإن تأثير نيمار الإحصائي، لا يزال لا يُمكن إنكاره؛ حيث سجل 457 هدفًا وقدّم 262 تمريرة حاسمة، خلال مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات.


كوبا سود أمريكانا
يونيفرسيداد سينترال crest
يونيفرسيداد سينترال
UNI
سانتوس إف سي crest
سانتوس إف سي
SAN