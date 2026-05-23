البافاري بطلًا لكأس ألمانيا | حضور مورينيو يربك حسابات بايرن ميونخ.. وهاري كين "يصرخ" فخرًا قبل المونديال!

يمكن عنونة هذه المواجهة بـ "قانون كرة القدم القاسي: من يضيع يُعاقب". في الشوط الأول، ظهر بايرن ميونخ بصورة باهتة هجومياً رغم استحواذه السلبي (69%)، حيث فشل في تسديد أي كرة على المرمى، وعانى من بطء في التحضير.

في المقابل، قدم شتوتجارت شوطاً تكتيكياً مميزاً، واعتمد على التحولات السريعة والضغط المتقدم، وخلق خطورة حقيقية بـ 7 تسديدات (منها 3 على المرمى). لكنه فشل في هز الشباك خلال الشوط الأول حين جاءته الفرصة، ولم يستغل أن البايرن لم يكن في أفضل أحواله على الإطلاق.

هذا الفشل الهجومي لشتوتجارت قابله عقاب بافاري صارم في الشوط الثاني كان بطله الأوحد هاري كين. تخلى بايرن عن الاستحواذ العقيم لصالح اللعب المباشر والعمودي، لتتغير لغة الأرقام تماماً.

صنع البايرن 3 فرص خطيرة، وسدد 8 كرات (4 منها على المرمى أسفرت عن ثلاثة أهداف)، بينما انهار شتوتجارت بدنياً وذهنياً واكتفى بتسديدة يتيمة طوال الشوط الثاني.

البايرن رفع من إيقاع المواجهات الثنائية، وحسّن من جودة التمرير في الثلث الأخير، ليُجهز على أحلام خصومه ويثبت أن النهائيات تُكسب بالفاعلية في اللحظات الحاسمة.