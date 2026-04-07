"نحن نؤمن بالمدرب"، قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع الريدز أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء (الساعة 21).
"الإيمان بالمدرب": فلوريان فيرتس يساند آرنه سلوت، الذي يتعرض لانتقادات في نادي ليفربول، ويدعمه بقوة
أكد فيرتس أن الثقة في سلوت ينبغي أن تكون قوية لمجرد أن الهولندي قاد ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي. وفي هذا الموسم أيضًا، كانت تشكيلته قد قدمت «الكثير من» المباريات الجيدة.
وقال فيرتس: «كنا نتمنى أن يكون الأمر أفضل، لكنه كما هو»، مضيفًا: «لكن لا تزال لدينا أهداف. كل ما يمكنني قوله هو أننا نؤمن بالمدرب ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا غدًا».
غير أن ذلك لم يكن الحال كثيرًا في الآونة الأخيرة. فمن آخر خمس مباريات رسمية، لم يفز ليفربول سوى بمباراة واحدة. وتبقى الهزيمة 0:4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي مؤثرة.
فيرتز: «علينا أن نتكاتف وألا نفقد الإيمان»
غير أن فيرتس أكد بثبات لا يتزعزع: "نحن نؤمن بأنفسنا، لدينا مجموعة جيدة تضم شخصيات ولاعبين رائعين، ومدربًا جيدًا يحاول إعدادنا جيدًا للمباراة."
وعما يلزم للنجاح في بارك دي برانس أمام حامل اللقب؟ قال فيرتس: "90 دقيقة مليئة بالطاقة والتفاني، وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة." وإذا استقبلنا هدفًا "علينا أن نبقى متحدين وألا نفقد الإيمان".
في الموسم الماضي، خرج ليفربول أمام باريس سان جيرمان من دور الـ16. صحيح أن الريدز فازوا في فرنسا 1:0، لكن بعد الخسارة 0:1 على ملعب أنفيلد، حسم باريس التأهل بركلات الترجيح (4:1).