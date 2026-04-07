أكد فيرتس أن الثقة في سلوت ينبغي أن تكون قوية لمجرد أن الهولندي قاد ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي. وفي هذا الموسم أيضًا، كانت تشكيلته قد قدمت «الكثير من» المباريات الجيدة.

وقال فيرتس: «كنا نتمنى أن يكون الأمر أفضل، لكنه كما هو»، مضيفًا: «لكن لا تزال لدينا أهداف. كل ما يمكنني قوله هو أننا نؤمن بالمدرب ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا غدًا».

غير أن ذلك لم يكن الحال كثيرًا في الآونة الأخيرة. فمن آخر خمس مباريات رسمية، لم يفز ليفربول سوى بمباراة واحدة. وتبقى الهزيمة 0:4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي مؤثرة.