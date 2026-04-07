تبدأ الحكاية عام 1934، في عالم مختلف تمامًا. لا تلفزيونات، ولا كاميرات—فقط راديو يفرقع بالتشويش، ينقل الأخبار بجمل متقطعة، وحلم صغير يتقد في قلوب 11 لاعبًا مصريًا.

أبحر المنتخب المصري إلى إيطاليا ليصبح أول دولة عربية وأفريقية على الإطلاق تشارك في كأس العالم. كانت الرحلة طويلة على متن سفينة قديمة، لكن الحماس فاق التعب بعد انتصارات التصفيات على فلسطين.

في روما، واجهت مصر المجر، أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. خسروا 4-2، لكن الهدفين المصريين اللذين سجلهما عبد الرحمن فوزي صنعا التاريخ، إذ أصبح أول أفريقي على الإطلاق يسجل في كأس العالم.

في أزقة القاهرة، تجمع الناس حول أجهزة الراديو، يبتسمون ويصفقون، وعيونهم تلمع بفخر لم يعرفوه من قبل. منذ تلك اللحظة، وُلد الحلم.



