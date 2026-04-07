من أول صرخة فرح في روما عام 1934، إلى آخر دمعة سقطت في روسيا عام 2018، من الملاعب الترابية في شوارع القاهرة إلى أضواء كشافات أعظم ساحات العالم؛ هذه هي قصة مصر في كأس العالم...
الإرث: سعي مصر وراء حلمٍ لا ينتهي بكأس العالم
صناعة التاريخ
تبدأ الحكاية عام 1934، في عالم مختلف تمامًا. لا تلفزيونات، ولا كاميرات—فقط راديو يفرقع بالتشويش، ينقل الأخبار بجمل متقطعة، وحلم صغير يتقد في قلوب 11 لاعبًا مصريًا.
أبحر المنتخب المصري إلى إيطاليا ليصبح أول دولة عربية وأفريقية على الإطلاق تشارك في كأس العالم. كانت الرحلة طويلة على متن سفينة قديمة، لكن الحماس فاق التعب بعد انتصارات التصفيات على فلسطين.
في روما، واجهت مصر المجر، أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. خسروا 4-2، لكن الهدفين المصريين اللذين سجلهما عبد الرحمن فوزي صنعا التاريخ، إذ أصبح أول أفريقي على الإطلاق يسجل في كأس العالم.
في أزقة القاهرة، تجمع الناس حول أجهزة الراديو، يبتسمون ويصفقون، وعيونهم تلمع بفخر لم يعرفوه من قبل. منذ تلك اللحظة، وُلد الحلم.
حيث ينتمون
بعد تلك الصرخة الأولى حلّ صمت طويل. اندلعت الحروب، وغطّى صوت البنادق على أصوات اللعبة. وبينما كانت الأمة منشغلة بإعادة بناء نفسها، تابع المصريون كأس العالم عبر الصحف فقط.
وظلّت أجيال من اللاعبين تظهر تباعاً – صالح سليم، طه إسماعيل، حسن شحاتة، ومحمود الخطيب بينهم – وفي أفريقيا كان المصريون أبطالاً. لكن كأس العالم ظل بعيداً، كنجمة تراها ولا تصل إليها أبداً.
لكن في عام 1990، بعد 56 عاماً من الغياب، عاد الفراعنة أخيراً إلى كأس العالم. وتحت قيادة محمود الجوهري، كتب منتخب مصر فصلاً جديداً في تاريخه الرياضي.
كانت التصفيات صعبة، لكن الهدف الذي سجّله حسام حسن في مرمى الجزائر سمح للفريق بتحطيم السقف الزجاجي. تلك الليلة من نوفمبر، حين فاضت الشوارع بالناس، ولوّحت الأعلام من كل شرفة، وملأت الهتافات السماء، كانت لا تُنسى.
وفي يونيو 1990، عادت مصر إلى إيطاليا – وتحديداً باليرمو – لتواجه أبطال أوروبا، هولندا. انتهى الشوط الأول بلا أهداف، لكن في الدقيقة 58 سجّل ويم يونك للهولنديين بعد عرضية من العظيم ماركو فان باستن. ثم جاءت الدقيقة 83 التي لا تُنسى، حين أُسقط حسام حسن داخل منطقة الجزاء، فأشار الحكم إلى نقطة الجزاء.
تقدّم مجدي عبد الغني، أخذ نفساً، وسدّد بقوة… هدف! صرخ المعلّق: «هدف لمصر!» وبعد سنوات، صار ذلك المشهد مصدر فخر ومادة دعابة في آن واحد، إذ ظل عبد الغني يذكّر الجماهير به في كل مقابلة، وكأنه إنجاز مصر الكروي الوحيد.
لكن في تلك اللحظة، كان الأمر أكثر من مجرد هدف؛ كان جسراً من الماضي، من فوزي إلى عبد الغني، من جيل إلى آخر. انتهت المباراة 1-1، لكن في قلوب المصريين بدت كأنها انتصار.
جدار باليرمو
في مباراتهم الثانية، واجهت مصر أيرلندا. كانت المباراة مليئة بالتوتر والعرق والصراخ، لكن الدفاع المصري صمد بقوة، وكان حارس المرمى أحمد شوبير يتصدى لكل كرة وكأن حياته تعتمد على ذلك.
تعيش هذه المباراة في ذاكرة سيئة السمعة بفضل أساليب شوبير المتعمدة والاستفزازية في إضاعة الوقت. وقد ربط كثير من مشجعي كرة القدم حول العالم ما فعله حارس مصر في هذه المباراة بإدخال الفيفا لاحقًا لقاعدة التمرير للخلف. على أي حال، انتهت المباراة بالتعادل السلبي، رغم أنها بدت وكأنها انتصار.
بدأ العالم يسأل: «من هؤلاء الأفارقة الذين يقاتلون كالأسود؟»، بينما أطلقت عليهم وسائل الإعلام لقب «الفريق المصري الصلب».
ثم جاءت إنجلترا، مباراة صعبة كانت مصر فيها تحت ضغط متواصل، وانتهت بخسارة ضيقة 1-0. لكن الفريق لم ينظر إليها على أنها هزيمة. وكما قال الجوهري: «لقد زرعنا البذرة اليوم… وسيحصدها أحدهم غدًا».
غياب طويل آخر
لكن بعد ذلك، عاد الصمت من جديد. سنوات من المحاولات الفاشلة، ومن الاقتراب دون الوصول في التصفيات. واصلت مصر فرض سيطرتها على أفريقيا بتحقيق العديد من ألقاب كأس الأمم، لكن باب كأس العالم ظل مغلقاً.
مرت أجيال، لكن البوابة لم تُفتح أبداً. في عام 2010، كانوا قريبين للغاية، إذ خسروا مباراة فاصلة أمام الجزائر في السودان. بكت الأمة بأسرها، لكن حلم مصر لم يمت - لقد انتظر فقط بطلاً جديداً ليعيد إشعاله...
الصبي الذي أحيا الحلم
محمد صلاح. فتى من قرية نجريج الصغيرة، يحمل أحلام الملايين. من المقاولون إلى بازل، ومن تشيلسي إلى فيورنتينا، ومن روما إلى ليفربول، كانت كل مباراة تعني شيئًا، وكل هدف يروي حكاية.
في تصفيات كأس العالم 2018، كان صلاح البطل. أهدافه أعادت الأمل؛ وسحره جعل الناس يؤمنون من جديد. وفي ليلة لا تُنسى على استاد برج العرب، حوّل صلاح ذلك الإيمان إلى حقيقة.
مع الدخول إلى الوقت بدل الضائع، كانت مصر متعادلة 1-1 مع الكونغو. ارتفع صوت المعلّق مدحت شلبي مع كل هجمة: «ادّينا حاجة يا أخي!» ثم، في الدقيقة 94، تعرّض تريزيجيه لعرقلة. ركلة جزاء! صرخ شلبي: «الله أكبر!»
التقط صلاح الكرة، وضعها على علامة الجزاء، ابتسم ابتسامة خفيفة، وسجّل. انفجر الملعب، ودوّى الصوت حتى اهتزّت الإسكندرية. خرج الناس إلى الشوارع، وبكى الأطفال من الفرح. بعد 28 عامًا من الغياب، كانت مصر عائدة إلى كأس العالم.
ألم في كييف
قبل شهر من صافرة البداية في روسيا، اشتعلت عاصمة أوكرانيا، كييف، في أعظم ليلة لكرة القدم: ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت كل الأنظار على صلاح، وهتاف «الملك المصري» يتردد في أنحاء المدينة قبل انطلاق المباراة. كانت الكاميرات تلاحقه فيما امتدح المعلقون موسمه القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت هذه ليلته.
ثم، في لحظة واحدة في منتصف الشوط الأول، انهار كل شيء. اشتباك مع سيرخيو راموس ترك صلاح على الأرض، ممسكًا بكتفه ومتألمًا بوجه متجهم. لم يستطع النهوض. تحول وجهه من العذاب إلى الدموع وهو يُستبدل.
في القاهرة، خيم الصمت. في المقاهي، تجمدت الشاشات، والأفواه مفتوحة من شدة الذهول. الأطفال الذين كانوا يرقصون قبل دقائق جلسوا الآن بلا حراك. كأن مصر كلها سقطت مع صلاح.
بعد أسابيع، عاد صلاح، مصابًا لكنه غير منكسر، ليلعب في كأس العالم، قائلًا للعالم: «قد تسقط الأجساد... لكن الأحلام لا تسقط أبدًا».
عودة بائسة
في روسيا 2018، عاد الفراعنة بعد 28 عامًا. لكن الأمور لم تنطلق بأفضل بداية.
كان صلاح وكتفه المؤلم على مقاعد البدلاء فقط عندما بدأت مصر مشوارها أمام أوروغواي. ورغم ذلك، دافعوا بثبات، وقاتلوا بقوة، وبدوا الأقرب للفوز حتى تأخروا في الدقيقة 89. غير أن الروح التي أظهروها أوحت بأن هذا لن يكون ما يعرّف بطولتهم.
كان القول الشائع قبل مباراة مصر الثانية، أمام أصحاب الأرض: «عندما يعود صلاح، سيتغير كل شيء». أُدرج صلاح في التشكيلة الأساسية، ووقف مبتسمًا قبل انطلاق المباراة. لكن جسده كان لا يزال يتألم.
سجل أيقونة مصر من ركلة جزاء في سانت بطرسبرغ، لكن الفريق كان متأخرًا بالفعل بثلاثة أهداف في تلك المرحلة. انتهت بطولتهم مع تبقّي مباراة.
سجل صلاح مجددًا في مباراة مصر الأخيرة بدور المجموعات، أمام السعودية، لكن الهزيمة حضرت على أي حال. عاد الفراعنة إلى ديارهم دون أي نقاط تُذكر مقابل جهودهم.
خيبات أمل جديدة
بعد روسيا، دخلت قصة كرة القدم المصرية أصعب فصولها. عاد الجيل نفسه من اللاعبين إلى الوطن لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 بآمالٍ تعانق السماء. لكن الفرح تأجّل، إذ ودّعت مصر البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا في خروجٍ صدم الملايين.
بعد عامين، في الكاميرون 2021، وفي ظروفٍ صعبة، قاتلت مصر من جديد. لم تكن العروض هي الأفضل، لكن الروح كانت مختلفة. قاد صلاح فريقًا لعب بقلبه، إذ نهض الفراعنة بعد الخسارة أمام نيجيريا في مباراة الافتتاح ليقصوا كوت ديفوار والمغرب والكاميرون في طريقهم إلى النهائي أمام السنغال.
وللمرة الثالثة في البطولة، ذهبت مصر إلى ركلات الترجيح. لكن هذه المرة، لم تتح لصلاح فرصة تنفيذ ركلته، إذ حُسمت السلسلة لمصلحة السنغال قبل أن يتقدم إلى نقطة الجزاء.
بعد أسابيع، التقى الفريقان نفسيهما مجددًا، لكن هذه المرة كانت بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 على المحك. ومرة أخرى، انتهت المواجهة إلى ركلات الترجيح. وهذه المرة، أتيحت لصلاح فرصته. بدا هادئًا وواثقًا وسط أشعة الليزر التي كانت تومض على وجهه من المدرجات. لكن عندما سدد الكرة، حلّقت فوق العارضة إلى سماء الليل.
تجمّدت مصر في ذهول. تلاشى حلم مونديال جديد في نبضة واحدة. لكن حتى حينها، بقي الإيمان، لأن الأحلام التي بُنيت على مدى قرن لا تسقط في ليلة واحدة.
فصل جديد
ثم جاءت تصفيات 2026. لكن هذه المرة، لم يكن صلاح وحده. من حوله كان هناك جيل جديد نشأ وهو يشاهده ينهض ويسقط ثم ينهض من جديد. لم يروه نجماً خارقاً، بل أخاً أكبر.
وكانت روح الفريق قد تغيّرت أيضاً. فمنذ المباراة الأولى أمام جيبوتي، كان واضحاً أن شيئاً ما مختلف. كان المنتخب المصري منظماً، متعطشاً ومتوحداً. ظل صلاح يسجل، لكن عمر مرموش وأحمد سيد، المعروف بـ«زيزو»، كانا يقدمان لمسات ساحرة إلى جانبه.
كان المدرب حسام حسن يجوب خط التماس وهو يصرخ بحماس: «اضغطوا! لا تتراجعوا!» لم يكن يكتفي بالتدريب، بل كان يعيش كل لحظة. أعاد حسن هوية طال غيابها. اختفى الخوف، إذ إن اللاعبين الشباب الذين كانوا يشاهدون صلاح على التلفزيون باتوا اليوم يمررون له الكرة في الملعب.
مباراة تلو الأخرى، ظل المنتخب المصري بلا هزيمة. من أصل 10 مباريات في التصفيات، فاز بثماني مباريات وتعادل في المباراتين الأخريين ليتصدر مجموعته بثقة هادئة. وعند صافرة النهاية في آخر مباراة بالتصفيات، ابتسم حسام بهدوء من على خط التماس. اكتملت المهمة الأولى. أما اللاعبون فاحتفلوا بتواضع، وكأنهم يقولون: «العمل الحقيقي يبدأ الآن».
والآن، تتجه كل الأنظار إلى كأس العالم. حسام يخطط بالفعل، وصلاح وعد الجماهير: «هذه المرة، لن يكون الأمر مجرد مشاركة».