Goal.com
مباشر
Legacy Argelia GFXGetty/GOAL
GOAL

ترجمه

الإرث: رحلة الجزائر في كأس العالم - من "عار خيخون" إلى الفخر في بورتو أليغري

هذا هو Legacy، برنامج GOAL وسلسلة البودكاست التي تعد تنازليًا لبطولة كأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الدول التي تحدد شكل اللعبة العالمية. هذه المرة، نلقي نظرة على واحدة من أكثر الرحلات إثارة للمشاعر في كرة القدم: رحلة الجزائر من خيخون إلى بورتو أليغري. من خيبة الأمل في عام 1982 إلى الفخر في عام 2014، هذه قصة فريق حول الظلم إلى هوية، وأظهر للعالم أن الحلم لا يموت أبدًا بالنسبة للجزائر.

بقلم أيمن يوسف

كنت هناك في صيف عام 1982. شاب يحمل حقيبة صغيرة ودفتر ملاحظات وعلمًا أخضر وأبيض وأحمر مخبأ بين أوراقي، كأنه سر.

لم أكن ذاهبًا لتغطية بطولة كرة قدم فحسب؛ كنت ذاهبًا لأشهد ولادة الحلم الجزائري على المسرح العالمي. تلك الرحلة إلى إسبانيا لم تكن مهمة عمل؛ كانت قدرًا. كنت أؤمن أن كرة القدم يمكنها أن تفعل ما عجزت عنه السياسة - أن تجعل العالم يستمع إلينا، حتى لو كان ذلك لمدة 90 دقيقة فقط.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    الوصول بأناقة

    كان القطار الإسباني يتجه شمالاً نحو خيخون، محملًا بمشجعين من مختلف أنحاء العالم؛ الألمان بقبعاتهم، والإسبان المتحمسين، ومجموعة صغيرة من الجزائريين يرفعون الأعلام رغم التعب والمسافة التي قطعوها. نظرت إليهم وفكرت: "كم من القصص يحمل هذا القطار، من أحلام وذكريات ودموع لم تأتِ بعد".

    اشتريت نسخة من صحيفة El Pais على متن القطار. كان العنوان الرئيسي: "مباراة سهلة للألمان. لا توقعات بمفاجآت". في مجلة Kicker، قرأت: "الجزائر لديها الحماس... لكن كرة القدم تتطلب أكثر من الحماس". ابتسمت. لم أكن أعرف ما إذا كانت غطرستهم ستجعلهم يستخفون بنا، لكنني كنت متأكداً من أن داخل كل جزائري شيء لا يجب الاستخفاف به أبداً.

    كان الملعب يغلي، والعشب يتلألأ تحت شمس باهتة، كما لو أن السماء نفسها تنتظر معجزة. الجزائر باللون الأخضر، تقف وجهاً لوجه مع الألمان ذوي الوجوه القاتمة. كان رباح مادجر يلمع كالسيف، بينما كان لخضر بلومي يبتسم بثقة رجل يعرف أن التاريخ يحابي الشجعان.

    قفزت من مقعدي بعد هدف مادجر الافتتاحي، وسقط قلمي من يدي وصرخت كما لم أصرخ من قبل. رأيت العلم الجزائري يرفرف في ملعب أوروبي لأول مرة. ثم جاء هدف التعادل الألماني... توتر، للحظة، لكن بلومي كان هناك - هدف! الجزائر 2، ألمانيا 1.

    لم نصدق ما كنا نراه. حتى الصحفيون الألمان صمتوا لبضع ثوان قبل أن يكتبوا في حيرة. في اليوم التالي، تحدثت الصحف بصوت العالم. لوموند: "الجزائريون لقنوا الألمان المتعجرفين درساً في الكرامة"؛ الغارديان: "هذه المباراة ستغير نظرة أوروبا إلى كرة القدم الأفريقية"؛ بيلد: "لقد صدمونا... لم نتوقع هذا أبداً. إهانة لألمانيا".

    في تلك الليلة، لم ننم. غنى المشجعون الجزائريون في شوارع خيخون حتى الفجر. لم نكن مجرد فائزين، كنا أول عرب يهزمون ألمانيا في كأس العالم.

    • إعلان

  • مؤامرة

    بعد بضعة أيام، انتظرنا نتيجة مباراة ألمانيا مع النمسا، وهي المباراة الأخيرة في المجموعة. كل ما كانت الجزائر بحاجة إليه هو نتيجة عادلة؛ لكنها كانت ضحية اتفاق سري.

    ما حدث في 25 يونيو 1982 كان وصمة عار في تاريخ كأس العالم. سجلت ألمانيا هدفًا في الدقيقة العاشرة، ثم توقفت المباراة. تمريرات قصيرة، صافرات احتجاج، صيحات استهجان من المدرجات. كان الأمر كما لو أن اللاعبين اتفقوا على الصمت. لا هجمات، لا شغف، لا كرة قدم.

    تمتم الصحفي الإسباني الذي كان بجانبي: "¡Esto es una vergüenza! (هذا عار!)". صرخ المشجعون الإسبان: "¡Fuera! ¡Fuera!". حتى المعلق توقف عن الكلام احتجاجًا.

    جلسنا في مقصورة الصحافة مذهولين، مدركين أن التأهل قد سُرق أمام أعين العالم. كتبت صحيفة التايمز في اليوم التالي: "خيخون... اليوم الذي ماتت فيه الروح الرياضية". في الجزائر، نزل الناس إلى الشوارع، ليس للبكاء، بل للفخر. قال أحد المشجعين على التلفزيون الوطني: "لقد فزنا بالكرامة... وخسرنا بسبب ورقة مزورة".

  • Spain v Algeria 1986 FIFA World CupHulton Archive

    العودة إلى المسرح

    بعد أربع سنوات من جيخون، اعتقدت الجزائر أن الجرح قد شُفي. لكن الحقيقة هي أن الحلم لم يمت أبداً. عدنا إلى كأس العالم في المكسيك، جيل جديد يحمل ثقل المجد القديم، وجيل أقدم يشاهد من بعيد، مبتسماً وينتظر الفرح.

    كنت هناك، تحت أشعة الشمس المكسيكية الحارقة، أكتب تقارير على ورق أصفر، أتذكر خيخون في كل تمريرة، كل هتاف. كيف يمكنني أن أنسى؟

    واجهنا أيرلندا الشمالية والبرازيل وإسبانيا - مجموعة صعبة، كما لو أن القدر أراد أن يختبر الجزائر مرة أخرى. تعادلنا 1-1 مع أيرلندا الشمالية بفضل هدف رائع من جمال زيدان. لن أنسى أبداً الفرح الذي عمّ الملعب بعد ذلك الهدف؛ عادت الأمل إلى قلوب الجزائريين. لكن في المباراة ضد البرازيل، رأيت في عيون اللاعبين مزيجاً من الخوف والعزيمة، كما لو أن مادجر وزملاؤه كانوا يهمسون: "لن نُنسى، مهما كانت النتيجة". في الدقيقة 66، استقبلت الجزائر الهدف القاتل.

    في المباراة الثالثة، ضد إسبانيا، تسلل اليأس إلى قلوبنا. دخلت الجزائر الملعب مهزومة قبل صافرة البداية، وانتهت رحلتنا بهزيمة 3-0. نعم، انتهت الرحلة مبكراً، لكننا خرجنا ورؤوسنا مرفوعة، نغني كما فعلنا في خيخون: "قد نخسر النتيجة، لكننا لن نخسر المبدأ".

    كانت تلك البطولة بمثابة وداع لجيل ذهبي، حمل معه رائحة النصر وألم الخيانة. ثم جاءت سنوات الصمت؛ سنوات اختفت فيها الجزائر من كأس العالم، لكنها لم تختف أبداً من قلوبنا أو دفاترنا.

  • FBL-WC2010-AFR2010-EGYALGAFP

    الفرح في أم درمان

    مرت عقود ونشأت أجيال دون أن تعرف طعم كأس العالم، حيث عانى كرة القدم الجزائرية من الاضطرابات والإحباط. ولكن في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت البذرة تنبت من جديد.

    في عام 2009، دعا القدر مرة أخرى في تصفيات كأس العالم، حيث أعادت المباراة الشرسة بين مصر والجزائر إحياء كل ذكريات الفخر والشرف. في الجزائر، كانت القلوب تنبض على إيقاع التاريخ. في القاهرة، اشتعلت التوترات. انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين، مما أجبرهما على خوض مباراة فاصلة. لم تكن هذه مجرد مباراة؛ كانت قصة أمة تطالب بحقها في الحلم.

    أقيمت المباراة الحاسمة في أم درمان بالسودان. تلك الليلة لن تُنسى أبدًا. كنت هناك، ممسكًا بأوراقي وهاتفي، أرتجف. كان الملعب ممتلئًا، والأعلام ترفرف، والدموع تنهمر قبل تسجيل الأهداف. وفي الدقيقة 40، صرخت حتى انقطع صوتي. عانقت أقرب رجل إليّ رغم أنني لم أكن أعرفه. هل كان جزائريًا؟ عربيًا؟ لم يكن ذلك مهمًا. كنا شعبًا واحدًا، وقلبًا واحدًا.

    لا أستطيع وصف ذلك الصوت الذي هز أمدرمان، فهو لا يزال يتردد في أذني حتى اليوم. اكتملت الأسطورة: عادت الجزائر إلى كأس العالم بعد غياب دام 24 عاماً.

  • FBL-WC2010-MATCH23-ENG-ALGAFP

    الحلم يعود

    عندما وصلت إلى جوهانسبرغ، شعرت أن أفريقيا كلها تحتضننا. كانت الأعلام الجزائرية ترفرف في كل زاوية، وتردد هتافاتنا صدى النشيد الوطني نفسه. 

    واجهنا سلوفينيا وإنجلترا والولايات المتحدة، ورغم أن الجزائر لم تحرز الكثير من النقاط، إلا أننا كسبنا شيئاً أعظم: الوجود.

    رأيت شاباً في العشرين من عمره يبكي من الفرح لمجرد سماعه أغنية "كاسامان" في كأس العالم. فكرت: "حتى لو لم يعرف هذا الجيل جيخون، فعلى الأقل سيعرف أن الجزائر لا تموت مرتين". خرجنا مبكراً، لكننا عدنا إلى الحياة. وكان ذلك العودة مقدمة لشيء أعظم في البرازيل، بعد أربع سنوات.

  • FBL-WC-2014-ALG-FANSAFP

    مشاهدة من بعيد

    في عام 2014، لم أكن في الملعب. بدلاً من ذلك، جلست في مقهى متواضع في باب الوعد، محاطاً بالشباب، الذين لم يكن معظمهم قد ولدوا بعد عندما لعبنا في خيخون.

    كانت الصور القديمة لبلومي ومادجر معلقة على الجدران، الأبطال الذين هزموا ألمانيا ذات يوم. على شاشة تلفزيون صغيرة، كان العلم الجزائري يرفرف في زاوية البث. همست لنفسي: "هل ستتكرر معجزة خيخون؟". لم أرغب في أن أعيش الحسرة مرتين.

    كان الجميع صامتين، باستثناء صوت قلوبهم التي كانت تنبض بالخوف والشك والأمل. أنقذ رايس مبولحي التسديدات كما لو كانت مصنوعة من النار والحديد؛ هاجم إسلام سليماني، بينما لعب مانويل نوير كمدافع عاشر. كانت كل دقيقة معركة؛ كل تمريرة صرخة. كانت المباراة ملحمية، ماراثون.

    لم تتمكن ألمانيا من التسجيل في الوقت الأصلي، ولكن في الوقت الإضافي، سجل أندريه شورله هدفاً بعد دقيقتين. خيبة أمل. ثم أضاف مسعود أوزيل هدفاً ثانياً قبل النهاية مباشرة. لكن الجزائر لم تستسلم. في الدقيقة 120، سجل عبد المومن جابو هدفاً. انفجر المقهى. كان ذلك الهدف صرخة فخرنا، ردنا على خيخون.

    بكى شاب بجانبي وقال: "عمي، اليوم رفعنا رؤوسنا كما فعلت أنت في عام 1982". نظرت إليه، وأقسم أن خيخون ابتسمت أخيراً. لم نفز بالمباراة، لكننا استعدنا فخرنا.

    بعد المباراة، تغيرت نبرة العالم. كتبت بي بي سي سبورت: "الجزائر لم تخسر، بل كسبت احترام العالم"؛ وفي دير شبيجل: "أعاد الجزائريون إحياء شبح خيخون وأعادوا تعريف الفخر والكرامة"؛ وكتب جمال جبالي في الجزيرة: "خيخون كانت مؤامرة؛ بورتو أليغري كانت انتقاماً نبيلاً - لم يكتمل، لكنه مشرف". حتى صحيفة لوموند عنونت: "الجزائر، الفريق الذي جعل ألمانيا ترتجف وتلمح الحافة".

    كنا نعلم أننا لم ننتقم بأهداف، لكننا استعدنا الاحترام واستعدنا التاريخ.

  • إرث خيخون

    بعد فضيحة عام 1982، قررت الفيفا أن جميع مباريات المجموعات النهائية يجب أن تُلعب في وقت واحد. قاعدة بسيطة، لكنها تضمن العدالة. ورداً على ذلك، كتبت مجلة وورلد سوكر: "لم تكن جيخون عبثاً، فقد غيرت كأس العالم إلى الأبد". 

    وهكذا، أصبح اسم الجزائر محفوراً في ذاكرة الفيفا؛ ليس كفريق فشل في التأهل، بل كفريق انتصر من أجل المبدأ. كانت انتصاراً غير كامل، لكنه حقق العدالة لكرة القدم نفسها. حتى يومنا هذا، لا يزال مادجر وبلومي وزملاؤهم خالدين في ذاكرة كرة القدم.

0