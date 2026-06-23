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"الإحباط أكبر من الجميع ورونالدو تصرف مثل القادة".. روبيرتو مارتينيز يدافع عن كريستيانو!
مارتينيز ينفي مزاعم وجود خلافات داخل الفريق
دخل منتخب البرتغال البطولة باعتباره أحد المرشحين للفوز باللقب، لكنه واجه ضغوطًا شديدة بعد تعادله الضعيف 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأثارت هذه النتيجة المخيبة للآمال عاصفة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاقمت عندما صرح لاعب الوسط جواو نيفيش بأن رونالدو «مجرد لاعب آخر، موجود هنا للمساعدة»، مما أدى إلى موجة من السخرية على الإنترنت بعد أن أُخرجت تصريحاته تمامًا عن سياقها. ومع ذلك، تحرك المدرب بسرعة لتهدئة أي شائعات عن خلافات داخلية قبل رحلتهم المرتقبة إلى تكساس.
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المدير يشيد بالقائد المخضرم
يصر مارتينيز على أن رونالدو لا يزال الرأس الحربة المثالي لخط هجوم المنتخب الوطني خلال دورة البطولة الحالية.
وقال: «نحن أكثر تماسكًا، وأقوى. نحن نلعب في كأس العالم، وبالطبع هناك الكثير من الضجة والتوتر، فهذا جزء من اللعبة. تركيزنا منصب على الفريق. نحن أكثر تماسكًا مما كنا عليه قبل وصولنا.
"لا يوجد توتر. إنه قدوة، بصفته قائداً. وقد تصرف كقائد، بفضل خبرته الواسعة. إنه يريد المساهمة، وهو نموذج يحتذى به لفريقنا. يفتح المساحات بحركاته. والأرقام تدعمه.
"ربما يكون هو أفضل مثال على كيفية التعافي، وكيفية التدريب. لكن هذا لا يزيل الشعور بالإحباط الذي نشعر به جميعًا، كفريق واحد."
كانسيلو يطالب برد فوري
على الرغم من أن المهاجم الأسطوري سجل خمسة أهداف خلال حملة تأهل البرتغال، إلا أنه فشل في التسجيل في آخر عشر مباريات خاضها في البطولات الكبرى. ويدرك الفريق تمامًا أن هناك حاجة إلى تحسينات هجومية، حيث يطالب اللاعبون المخضرمون برد فعل فوري على أرض الملعب لإنقاذ مشوارهم في البطولة.
وأضاف الظهير جواو كانسيلو: "لم نخلق فرصًا، وهذا أمر غير معتاد في فريق مثل فريقنا. لدينا لاعبون ذوو جودة عالية، من بين الأفضل في العالم، وعلينا أن نثبت ذلك على أرض الملعب. غدًا، الفوز هو كل ما يهم. ليس لدينا أي مجال للخطأ".
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مباراة لا بد من الفوز بها تنتظرنا
تتوجه البرتغال يوم الثلاثاء إلى ملعب هيوستن وهي تدرك أنه لا مجال لها للخطأ أمام منتخب أوزبكستان الذي تعرض لهزيمة بنتيجة 3-1 أمام كولومبيا. يدخل هذا العملاق الأوروبي المباراة دون أي هزيمة في آخر ست مباريات خاضها، لكنه في حاجة ماسة إلى الفوز لإعطاء دفعة قوية لمسيرته في كأس العالم وتجنب خوض مباراة أخيرة متوترة في دور المجموعات أمام كولومبيا.