يصر مارتينيز على أن رونالدو لا يزال الرأس الحربة المثالي لخط هجوم المنتخب الوطني خلال دورة البطولة الحالية.

وقال: «نحن أكثر تماسكًا، وأقوى. نحن نلعب في كأس العالم، وبالطبع هناك الكثير من الضجة والتوتر، فهذا جزء من اللعبة. تركيزنا منصب على الفريق. نحن أكثر تماسكًا مما كنا عليه قبل وصولنا.

"لا يوجد توتر. إنه قدوة، بصفته قائداً. وقد تصرف كقائد، بفضل خبرته الواسعة. إنه يريد المساهمة، وهو نموذج يحتذى به لفريقنا. يفتح المساحات بحركاته. والأرقام تدعمه.

"ربما يكون هو أفضل مثال على كيفية التعافي، وكيفية التدريب. لكن هذا لا يزيل الشعور بالإحباط الذي نشعر به جميعًا، كفريق واحد."