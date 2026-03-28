نجح منتخب ألمانيا في خوض المباراة الأولى من مباراتي الاستعداد لكأس العالم. وقد أثمرت على وجه الخصوص خطوة مفاجئة اتخذها المدرب يوليان ناجلسمان عن نتائج فورية في الفوز 4-3 على سويسرا. وفي حين قدم الهجوم واللاعب الجديد لينارت كارل أداءً مقنعاً، لا تزال الدفاعات تشكل مصدر القلق الأكبر.
الإجراء المفاجئ الذي اتخذه يوليان ناجلسمان يؤتي ثماره على الفور - لينارت كارل يترك بصمته الأولى في منتخب ألمانيا
في المباراة ضد سويسرا، لوحظ منذ البداية مدى التركيز الذي أولته منتخب ألمانيا على الكرات الثابتة. وقد جاء الهدف الأول لألمانيا نتيجة لعملية هجومية مدروسة بشكل ممتاز: تم تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليسرى إلى جوشوا كيميش، الذي مرر الكرة إلى فلوريان فيرتز دون أن يحاول حتى الالتفاف نحو المرمى. استلم فيرتز الكرة على خط التماس وأرسلها بدقة إلى القائم الثاني، حيث تفوق جوناثان تاه على سيلفان فيدمير وسجل بضربة رأس هدف التعادل 1-1. "إذا قمت بذلك بسرعة وتبدلت بسرعة، فستفاجئ الخصم على حين غرة. هذا هو أصعب شيء يمكن الدفاع عنه"، أشاد مدرب بوروسيا دورتموند السابق إدين تيرزيتش بعد المباراة على قناة RTL.
كما جاء هدف التقدم 3-2 الذي سجله فيرتز، الذي قدم أفضل مباراة له على الإطلاق بقميص المنتخب الوطني وشارك بشكل مباشر في جميع الأهداف الأربعة لألمانيا، من كرة ثابتة. أرسل سيرج غنابري ركلة ركنية قصيرة مرة أخرى إلى فيرتز، الذي بقي دون أي مضايقة من الدفاع السويسري، فمررها بشكل قطري، وخطا خطوتين نحو المرمى وسدد الكرة بشكل رائع من حافة منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة.
لكن حتى الكرات الثابتة التي لم تؤد إلى أهداف أثرت في المباراة. خاصة ركنيات كيميش التي كانت تصل في كثير من الأحيان بشكل خطير ومزعج للحارس جريجور كوبيل عند القائم الأول.
هذه القوة المكتسبة حديثًا لم تأتِ من فراغ: قبل بضعة أسابيع، عززت المنتخب الألماني صفوفه بالهولندي ألفريد شرويدر، الذي يعرفه ناجلسمان بالفعل من الفترة التي قضياها معًا في نادي هوفنهايم. كان الهدف هو منح مدرب الكرات الثابتة مادس بوتجريت مزيدًا من الحرية، حتى يتمكن من التركيز بشكل كامل على هذه المهمة الخاصة: "لقد اخترناه ليكون خبيرًا إضافيًا، حتى يتمكن مادس بوتجريت من التركيز بشكل كامل على المواقف الثابتة خلال التدريبات. نتوقع أن تكتسب المواقف الثابتة أهمية أكبر في كأس العالم هذه. لذلك نريد التركيز عليها بشكل أكبر في التدريبات والاستعدادات"، أوضح ناجلسمان. نجاح كامل.
ظهور لينارت كارلس الناجح لأول مرة مع المنتخب الألماني الأول
يكفي إلقاء نظرة على لوحة النتائج والأهداف الأربعة التي سُجلت لتأكيد أن هجوم منتخب ألمانيا كان في يومه. وإلى جانب الأداء العالمي المستوى الذي قدمه فيرتز، لفتت الأنظار أيضًا مشاركة لينارت كارل الأولى مع المنتخب الأول. في الدقائق الـ28 المحدودة التي قضاها على أرض الملعب، أظهر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل مثير للإعجاب أنه يستحق مكانه في الفريق.
أمام المنتخب السويسري، لعب الشاب البافاري دون خوف أو تردد، وانطلق بسرعة على الجانب الأيمن وخلق خطورة مرارًا وتكرارًا بتمريراته العرضية أمام مرمى الخصم. لم يستطع ليون جوريتزكا استغلال التمريرة الأولى لكارل، لكن التمريرة الثانية انتهت في الدقيقة 86 بهدف فيرتز الذي رفع النتيجة إلى 4-3.
تؤكد الأرقام أيضًا نجاح كارل في أول ظهور له: بفضل ثلاث تمريرات حاسمة، كان ثاني أفضل لاعب ألماني بعد فيرتز (خمس تمريرات). بالإضافة إلى ذلك، قام بـ 31 لمسة للكرة خلال وقت مشاركته القصير، ومرر 18 من أصل 20 تمريرة إلى زميل له - تسع منها في الثلث الأخير من الملعب.
وبذلك يستمر صعود كارل السريع هذا الموسم. ففي نوفمبر الماضي فقط احتفل بظهوره الأول مع منتخب تحت 21 عاماً، وصنع اسمًا لنفسه في نادي بايرن ميونيخ كلاعب ذي مستقبل واعد. وبفضل هذه الأداءات، يمكنه أن يأمل في الحصول على دقائق لعب في كأس العالم.
ماتياس: "لم يعجبني أداء شلوتربيك اليوم"
لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا. فبقدر ما كان الهجوم قويًا وفعالًا، بقدر ما كانت الدفاعات ضعيفة. لم يكن يوم المدافعين الداخليين نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه جيدًا على الإطلاق. شارك شلوتربيك في هدفين بعد تمريرتين خاطئتين مروعتين، بينما خسر تاه الصراع الحاسم في الهدف الثاني أمام بريل إمبولو. بعد ذلك، لم يرتكب تاه أخطاء كبيرة أخرى، لكن شلوتربيك ظل عرضة للأخطاء.
"لم يعجبني شلوتربيك اليوم بالضرورة. ارتكب العديد من الأخطاء في التمرير، كما أن تمريرتيه في الهدفين الأولين أدتا إلى تسجيل هدفين. بالطبع، قد تمر عليك مباراة كهذه من حين لآخر"، قال الخبير لوثار ماتيوس على قناة RTL.
لذلك كان أنطونيو روديجر هو الفائز الأكبر بين المدافعين، والذي يمكنه الآن أن يضغط بشدة على الثنائي الأساسي. يشارك ماتيوس هذا الرأي: "روديجر سيهاجم، هذه هي طريقته. لديه جودة عالية. من الجيد للمدرب أن يكون لديه الخيار. لدينا بعض اللاعبين الذين يمارسون الضغط على الاثنين في الخلف".
لم تكن الطريقة التي سُجلت بها الأهداف المفاجئة مفاجئة. فقد ذكرتنا قليلاً بالهزيمة 1-2 أمام اليابان في كأس العالم في قطر: سيطرة كبيرة على الكرة، الفريق المسيطر على المباراة، لكن في الخلف بدا أن كل هجمة تسجل هدفاً. كان الوضع مشابهاً ضد سويسرا، التي كانت متأخرة بشكل واضح في معظم الإحصائيات (0.59 : 2.63 xGoals، 7 : 22 تسديدة، 3 : 9 تسديدات على المرمى، 1 : 8 فرص كبيرة، 3 : 17 تسديدة داخل منطقة الجزاء). ومع ذلك، يبدو النتيجة متوازنة إلى حد ما.
"لم ندافع جيدًا في بعض المواقف. في الضغط العالي نعم، لكن في العمق كان أداؤنا سلبيًا في بعض الأحيان. الهدف الثالث كان تسديدة مفاجئة، سددها من مكانه مباشرة في الزاوية"، أوضح ناجلسمان. يجب حل هذه المشكلة بسرعة لتجنب تكرار سيناريو اليابان في كأس العالم.