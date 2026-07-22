بعد رفضه التجديد مع الأهلي.. يوفنتوس يقدم عرضه الأخير إلى فرانك كيسييه "الموافقة أو الانسحاب من الصفقة"

منذ 3 أسابيع.. ودّع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، عملاق جدة الأهلي؛ حيث أصبح لاعبًا حرًا، بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا".

وانضم كيسييه إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم أساسًا، صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، بشكلٍ رسمي.