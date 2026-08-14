الصفقة متاحة أمام الأهلي الآن!.. نجم الاتحاد "خارج حسابات" ينز فيسينج

المثير في الأمر أن خبر صحيفة "الميدان الرياضي"؛ يأتي في أعقاب المفاجأة الذي أعلن عنها الصحفي الرياضي خالد الزهراني، في الأيام القليلة الماضية.
الزهراني أكد في خبره المفاجئ؛ أن عملاق جدة الأهلي استفسر عن فواز الصقور، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
استفسار الأهلي عن الصقور؛ يأتي لبحث إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، لحل أزمة الظهير الأيمن.
وبالتالي.. فإن قرار الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول، بالاستغناء عن الصقور؛ قد يكون خطوة مهمة نحو انتقاله إلى الغريم الأهلاوي، إذا ما تم الاتفاق على الراتب وتم التحرك رسميًا لحسم الصفقة.