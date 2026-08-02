ما إن تردد اسمه في الوسط الرياضي الأهلاوي لخلافة المدرب الألماني ماتياس يايسله، حتى خرجت التحذيرات بضرورة الابتعاد عنه بشكل قاطع سواء من جماهير أو نقاد رياضيين .. هذا هو حال المدرب البرتغالي فيتور بيريرا.
"تواصل مع الأب الروحي لاستعطافه" .. ماضي المدرب السابق للأهلي يعيق خلافته ليايسله رغم رغبة روي بيدرو
رحيل ماتياس يايسله
بينما كان الحديث في الفترة الماضية عن محاولات لتجديد عقده، الممتد بالفعل حتى نهاية الموسم المقبل 2026-27، فوجئ جمهور الأهلي برحيل ماتياس يايسله عن تدريب الفريق.
رحيل المدرب الألماني جاء برغبة شخصية منه، رغم أنه بدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد (2026-27)، مع الراقي، لكن يبدو أن شركة قلعة الكؤوس لم تفلح في تقديم ضمانات كافية وشروط مالية مرضية له لتمديد إقامته في النادي الجداوي.
وحاليًا التقارير تتحدث عن اقتراب نادي نيوكاسل من إعلان التعاقد مع صاحب الـ38 عامًا، وسط مطالب للأهلي بمقاضاة النادي الإنجليزي والمدرب الألماني أمام الاتحاد الدولي "فيفا"، كونه رحل قبل نهاية عقده.
تحذير من التعاقد مع فيتور بيريرا
بالتزامن مع رحيل يايسله، يكثر الحديث عن خلفائه المحتملين، وأحد من يتردد اسمهم حاليًا البرتغالي فيتور بيريرا؛ المدير الفني الأسبق للأهلي.
من يرددون اسم بيريرا يزعمون أنه يحظى بدعم مواطنه روي بيدرو؛ المدير الرياضي للأهلي، بجانب أنه مدرب حر حاليًا أي أنه لن يكلف خزينة النادي الكثير لفسخ عقده مع نادٍ ما وما شابه من أمور مالية.
لكن الاعتراض عمت الوسط الرياضي من وراء هذا الاختيار، فعلى سبيل المثال، لجأ الناقد الرياضي فيصل زيد، لتذكير مسؤولي الكرة السعودية بماضي البرتغالي مع الأهلي الذي انتهى بطريقة سيئة.
وكتب زيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بيريرا ما يعرف يتعامل مع النجوم وخلال فترته ترك الفريق وسافر ورفع قضية على النادي .. ولكن الأهلي كسبها. رجع يترجى الأمير خالد – بن عبدالله – عشان يتنازل عن المبلغ وندمان على اللي سواه".
وأضاف: "اختيار بيريرا هو هدم لما تبقى من الأهلي".
هل يفاوض الأهلي فيتور بيريرا؟
رغم التقارير التي تتحدث عن دعم روي بيدرو لعودة بيريرا لتولي المسؤولية الفنية لكتيبة الراقي إلا أن أكثر من مصدر نفى تلك المزاعم..
من تلك المصادر موقع "winwin" وكذلك الناقد الرياضي سلطان الشمري، مؤكدين أن عودة بيريرا للأهلي غير مطروحة.
وشدد الشمري على أن شركة الراقي لم توقع مع البرتغالي، بل لم تصل لمرحلة التفاوض معه بالأساس ولم تتواصل معه نهائيًا
قصة رحيل فيتور بيريرا عن الأهلي
صاحب الـ58 عامًا كان قد تولى المسؤولية للراقي في موسم 2013-14، حيث أنهاه محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة متأخرًا عن الهلال "الوصيف" بـ18 نقطة، وعن النصر "البطل" بـ20 نقطة.
وفي مايو 2014، فاجأ البرتغالي الأهلي بفسخ عقده من طرف واحد، ليتجه لتدريب أوليمبياكوس اليوناني، بل واتجه للفيفا مطالبًا بحقوقه المالية من النادي السعودي.
الأهلي حينها قدم شكوى ضد بيريرا أمام غرفة فض المنازعات بالفيفا، والتي ألزمت المدرب بدفع 750 ألف يورو للنادي، كونه أخل بشروط فسخ العقد، قبل أن يحاول التواصل مع الأمير خالد بن عبدالله؛ الأب الروحي لقلعة الكؤوس، في محاولة لاستعطافه للتنازل عن المبلغ.
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