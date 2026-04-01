Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro League
"ضربة مونديالية مرتقبة وهذا الفريق قد يخطفه من الأهلي"! .. كواليس مثيرة عن مستقبل روجر إيبانيز

إيبانيز أحد أفضل نجوم الأهلي حاليًا..

شهد عملاق جدة النادي الأهلي كواليس مثيرة للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بخصوص النجم البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يستعد لمرحلة الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي؛ حيث يُنافس بقوة على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين، والنخبة الآسيوية.

    ضربة مونديالية مرتقبة لروجر إيبانيز

    وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "ESPN" عن أن النجم روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة النادي الأهلي؛ لم يضمن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حتى الآن.

    الشبكة أكدت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول؛ لديّه شكوك كبيرة في ضم إيبانيز، للقائمة النهائية التي ستخوض المونديال.

    وقام أنشيلوتي باستدعاء مدافع الأهلي، إلى قائمة منتخب البرازيل، في التوقف الدولي الأخير "مارس 2026"؛ حيث واجه السامبا كل من فرنسا وكرواتيا، وديًا.

    هذا الفريق قد يخطف روجر إيبانيز من الأهلي!

    وعلى جانب آخر.. أعلنت صحيفة "bolavip" اهتمام أحد أندية البرازيل الكبيرة؛ بالتعاقد مع النجم روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة النادي الأهلي.

    هذا العملاق البرازيلي الذي يرغب في التعاقد مع إيبانيز، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ هو نادي بالميراس.

    ووفقًا للصحيفة البرازيلية؛ وضع بالميراس التعاقد مع مدافع جديد على رأس أولوياته، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    وشددت الصحيفة على أن إيبانيز، دخل ضمن قائمة الأسماء المُرشحة بقوة، لتدعيم الخط الخلفي للفريق البرازيلي؛ رغم أن الأخير لم يبدأ مفاوضاته مع الأهلي رسميًا، حتى الآن.

    أرقام روجر إيبانيز مع النادي الأهلي

    النجم البرازيلي روجر إيبانيز البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما.

    صفقة إيبانيز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ28.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام للفريق الأهلاوي؛ لعب المدافع البرازيلي 114 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 13 هدفًا وصانعًا 8 آخرين.

    وتوّج روجر إيبانيز بلقبين رسميين مع الأهلي؛ هما دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، في 26 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".