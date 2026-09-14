منذ أن أعلن نادي السد القطري تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وأصابع الاتهامات تلاحق الكثيرين في دوري روشن السعودي؛ ما بين النصر الذي تخلى عنه بعد نهاية عقده، وبين الأهلي الذي رفض ضمه، بحسب ما زعم البعض.
بعد مزاعم الإصابة المزمنة واتهامات التضارب الفاضح .. عضو شرف الأهلي يوضح حقيقة رفض التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش
ما القصة؟
لاعب الوسط الكرواتي انتهى عقده مع النصر بنهاية يونيو 2026، وبينما كانت هناك رغبة متبادلة للتجديد بين الطرفين، اختلفا على مدة العقد الجديد، ليضطر برزو للرحيل مجانًا.
وخلال الساعات الماضية، أعلن نادي السد تعاقده مع لاعب وسط العالمي السابق لمدة موسم وحيد، في صفقة انتقال حر.
تلك الصفقة تسببت في الهجوم على الأهلي وإدارته وأعضاء شرفه، كون الفريق يعاني في مركز الوسط ومع ذلك لم يتحرك لضم بروزوفيتش رغم أنه كان صفقة مجانية وعلى دراية بدوري روشن السعودي، ما يعني أنه كان سينخرط مع نجوم الراقي سريعًا.
أما عن السبب الذي قيل عن رفض الراقي التعاقد مع بروزوفيتش، فبحسب الصحفي عوض الرقعان، اجتمع الرئيس التنفيذي للأهلي أحمد الشنقيطي وأعضاء شرف النادي في منزل أحدهم، لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي، ومنها صفقة الكرواتي.
وخلال الاجتماع، أخطر الشنقيطي أعضاء الشرف أنه وصلته معلومات عن معاناة بروزو من إصابة مزمنة، يصعب على إثرها إشراكه في مباراتين أو ثلاث متتالية، لذلك تم رفض التعاقد معه.
عضو شرف الأهلي ينفي
أحد جماهير الأهلي استفسر من خالد أبو راشد؛ عضو شرف قلعة الكؤوس، والرجل الذي عقد الاجتماع مع الشنقيطي في منزله، عن سبب رفض صفقة بروزوفيتش، واصفًا ما حدث بين رفض الراقي ضمه بداعي إصابة مزمنة وتعاقد السد معه بـ"التضارب الفاضح".
من جانبه، نفى خالد أبو راشد قطعيًا مناقشة ملف بروزوفيتش في الاجتماع الذي عُقد مع الشنقيطي وأعضاء الشرف في منزله، موضحًا أن عوض الرقعان لم يكن حاضرًا للاجتماع بالأساس كي ينقل تفاصيله.
وكتب أبو راشد عبر حسابه على منصة "إكس": "لم أذكر على الإطلاق أي معلومة تخص اللاعب بروزوفيتش، لا على لساني ولا عن لسان أحمد الشنقيطي. بصفة عامة لست مسؤولًا عما يقوله الشنقيطي ولا ممثلًا له، فقط أوضحت ما دار في اللقاء لا أكثر ولا أقل".
وأضاف: "كلمة حق.. الشنقيطي لم يتطرق لموضوع هذا اللاعب (بروزوفيتش) في اللقاء الذي تم في منزلي نهائيًا. البعض في الردود استندوا إلى مقطع لأحد الإعلاميين بأنه نقل ما دار في منزلي، وأوضح بأن هذا الإعلامي لم يكن موجودًا في اللقاء أساسًا، وكل ما ذكره في مقطعه غير صحيح وكان عليه أن يتحقق!".
لماذا رفض النصر تجديد عقد بروزوفيتش؟
مزاعم معاناة الكرواتي من إصابة مزمنة لم يُثار نهائيًا خلال فترة وجوده في النصر، وبالأساس لم ترفض شركة العالمي التجديد له بداعي إصابات أو معاناة ما.
بحسب التقارير، فإن بروزو كان يريد التوقيع لعقد جديد مع العالمي لمدة موسمين، فيما رأى المسؤولون أن موسمًا واحدًا كافٍ بالنظر لعمره (33 سنة) وكذلك نظرًا لراتبه الكبير، ومن هنا اتفق الطرفان على الانفصال دون تجديد وسط إصرار كل منهما على شرطه.
مسيرة بروزوفيتش في السعودية
النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش البالغ من العمر 33 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف 2023؛ وتحديدًا عندما انضم إلى نادي النصر، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر.
ومع النصر؛ لعب بروزوفيتش 124 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 8 أهداف مع صناعة 23 آخرين لزملائه.
وتوّج النجم الكرواتي بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ليعيد هذا الكيان الرياضي الكبير إلى العرش المحلي مجددًا، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.
وفي 30 يونيو 2026، انتهى عقد مارسيلو بروزوفيتش مع الفريق النصراوي، دون أن يتم تجديده؛ ليرحل اللاعب عن قلعة العالمي بعد 3 مواسم، بشكلٍ رسمي.
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