Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League Elite
علي سمير

لأن جلب "نسخته الأصلية" يبدو مستحيلًا .. تشيلسي يراقب طفرة يايسله مع الأهلي ويدرس جديًا التعاقد معه!

ماتياس يايسله
تشيلسي
الأهلي
انتقالات
الأهلي ضد ماكيدا زيلفيا
ماكيدا زيلفيا
دوري أبطال آسيا النخبة
كأس الاتحاد الإنجليزي
ليام روسينيور
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
جوليان ناجلسمان
سيسك فابريجاس
أوليفر جلاسنر
أندوني إيراولا

مستويات مبهرة للألماني مع الراقي

وسط الإشادات التي يتلقاها ماتياس يايسله مدرب الأهلي في السعودية وقارة آسيا بشكل عام، بسبب أسلوب لعب الراقي ونتائجه، يبدو أن أحدهم في غرب لندن وبالتحديد في تشيلسي قرر الالتفات له وما يفعله.

يايسله حصل على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي الموسم الماضي، وأصبح على بُعد خطوة من لقبه الثاني على التوالي، حيث يلعب غدًا، السبت، ضد ماتشيدا زيلفيا، في المباراة النهائية لنسخة 2025/2026.


  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    رحلة بحث بدأت في تشيلسي

    بعد إقالة ليام روسينيور من مهمته كمدرب لللبلوز، على خلفية الهزيمة المهينة للفريق أمام برايتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، بدأت إدارة تشيلسي في البحث عن مدرب آخر يمكنه النجاح واستغلال الموارد المتاحة بالفريق، لإيقاف نزيف "تغيير المدربين" المستمر في النادي.

    الخطة في البداية كانت الإبقاء على روسينيور بمنصبه حتى نهاية الموسم، وتقييم كل ما قدمه مع الفريق لحسم مصيره، ولكن حالة التوتر والفوضى التي ضربت النادي، جعلت الإدارة تقيله فورًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

    وبعد التعاقد مع كالوم مكفارلين كمدرب مؤقت، من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم القادم، مع المنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يشهد تواجد الفريق في نصف النهائي أمام ليدز يونايتد، يدرس النادي جميع الخيارات المستقبلية المتاحة أمامه بعناية شديدة.

  • ظهور اسم يايسله "نسخة ناجلسمان"

    الصحفي الإنجليزي جرايم بايلي قال عبر موقع "تيم توك" إن يايسله ظهر من ضمن الأسماء التي يدرسها تشيلسي في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر النادي اللندني من أشد المعجبين به وبقدراته التدريبية.

    وأوضح أن يايسله الذي رحل عن سالزبورج في 2023 منتقلًا بشكل مفاجىء إلى الأهلي، لا يمانع فكرة العودة لأوروبا من جديد عن طريق تشيلسي، الذي يعتبر أحد عمالقة الكرة الإنجليزية.

    وتطرق بايلي إلى إعجاب تشيلسي بأسلوب المدرب الألماني المتطور، وفلسفته التي تعتمد على تشكيل منظومة متماسكة للفريق، وهو أمر يحتاجه البلوز في ظل العدد الكبير من المواهب في ستامفورد بريدج.

    ولا يعتبر الإعجاب بيايسله وليدًا للحظة الحالية فقط، الألماني أُطلق عليه من قبل لقب "يوليان ناجلسمان الجديد"، كما أنه يعد من تلاميذ المخضرم رالف رانجنيك الذي ساهم في تطوير مسيرة كل من يورجن كلوب وأوليفر جلاسنر وتوماس توخيل وناجلسمان نفسه.

    يايسله سبق أن تحدث بنفسه عن مقارنته مع المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا قائلًا في 2022:"أنا لست يوليان ناجلسمان 2.0، أنا ماتياس يايسله".

    ويأتي اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع صاحب الـ38 سنة، بعد ما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، حول اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدماته، مع التأكيد على تمسك إدارة الأهلي به وعدم التفكير في التخلي عنه بأي شكل من الأشكال.

  • US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    أسماء أخرى مرشحة

    موقع "تيم توك" أكد على أن تشيلسي يتعامل بجدية شديدة مع ملف يايسله، ويدرس فكرة التعاقد معه بسبب بحث النادي عن لعب كرة قدم حديثة تتمتع بقدر كبير من الجاذبية الهجومية، ولكن الألماني ليس المرشح الوحيد لخلافة روسينيور.

    البلوز وضعوا قائمة مكونة أيضًا من ناجلسمان نفسه، ولكن فكرة التعاقد معه تبدو صعبة للغاية بل ربما مستحيلة، مع الاحتفاظ بأمل ضئيل للغاية بعرض مشروع النادي عليه وانتظار رده.

    وعلى جانب آخر تم تداول بعض المرشحين الآخرين، مثل أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، أندوني إيراولا الذي أعلن رحيله مؤخرًا عن بورنموث وكذلك سيسك فابريجاس الذي يقود طفرة مبهرة مع كومو في إيطاليا.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    تشيلسي لن يتسرع

    وأخيرًا شدد الموقع البريطاني على أن تشيلسي لن يتسرع هذه المرة فيما يتعلق بمدرب الفريق القادم، وسينتظر بضعة أسابيع قبل حسم هذا الملف، خاصة بعد إقالة الثنائي إنزو ماريسكا وليام روسينيور خلال الموسم الجاري.

    ومن المقرر أن يجمع النادي قائمة من عدة أسماء، لاختيار المرشح الأكثر كفاءة وقدرة على إعادة الاستقرار مرة أخرى للنادي بعد سلسلة من التوترات، أدت إلى حملات من التشكيك في أسلوب إدارة المالك الأمريكي تود بولي ومعاونيه.

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ماذا قدم يايسله مع الأهلي؟

    صاحب الـ38 سنة خاض 131 مباراة مع الفريق السعودي، فاز في 86 وتعادل في 21 مناسبة وخسر في 24 مواجهة بكل البطولات.

    وسجل خلال هذه الفترة 290 هدفًا واهتزت شباكه 144 مرة.

    وعلى صعيد البطولات، فقد تُوج يايسله بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة 2024/2025، وحصد كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الجاري.

    وحاليًا ينافس الفريق على نهائي النخبة، حيث يلعب غدًا، السبت، ضد ماتشيدا زيلفيا الياباني، بينما يحتل المركز الثالث بدوري روشن السعودي بـ66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر المتصدر، مع الوضع في الاعتبار أن الأخير لعب مباراة إضافية.

دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
ماكيدا زيلفيا crest
ماكيدا زيلفيا
ماتشيدا زيلفيا