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Al Ahli SFC v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

الأهلي يصدر بيانًا رسميًا عن ماتياس يايسله.. ويتحرك لـ"خطف" نجم الاتحاد

الأهلي
ماتياس يايسله
فواز الصقور
الاتحاد
دوري روشن السعودي
انتقالات

كواليس مثيرة من داخل البيت الأهلاوي..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مهمة للغاية داخل عملاق جدة الأهلي؛ سواء في ملف التعاقدات الجديدة، أو المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

يايسله قدّم استقالته من منصبه في الأهلي، صباح يوم الخميس الماضي؛ ليسدل الستار على 3 سنوات رائعة، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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  • Matthias Jaissle ahliSocial GFX

    الأهلي يعلن رحيل ماتياس يايسله أخيرًا

    وفي هذا السياق.. أصدر عملاق جدة الأهلي بيانًا رسميًا، مساء اليوم الأربعاء، أعلن فيه رحيل الألماني الشاب ماتياس يايسله، عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    ورغم أن يايسله قدّم استقالته صباح الخميس الماضي؛ إلا أن الأهلي لم يصدر أي توضيح رسمي بخصوص ذلك، حتى بيان ليلة الأربعاء.

    وكتب الأهلي في بيانه، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يعلن النادي انتهاء العلاقة التعاقدية مع يايسله؛ وذلك إثر تقديمه استقالته".

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بدون شكر.. الأهلي يعلن دفع يايسله "الشرط الجزائي"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. عملاق جدة الأهلي لم يقدّم الشكر إلى المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على السنوات الناجحة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وهو أمر كان منتظر بالطبع، بسبب ظروف رحيله في هذا الوقت بالذات.

    واكتفى الأهلي في بيانه الرسمي؛ بالإعلان عن أن يايسله سيدفع قيمة "الشرط الجزائي"، خلال الفترة المنصوص عليها في العقد.

  • الأهلي يخطط لصفقة مفاجئة من الاتحاد

    على جانب آخر.. أعلن الصحفي الرياضي خالد الزهراني، اهتمام عملاق جدة الأهلي بـ"صفقة مفاجئة" من غريمه التاريخي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    هذه الصفقة؛ هي التعاقد مع النجم السعودي المخضرم فواز الصقور، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    وكتب الزهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ متحديًا: "خبر مؤكد 100%، ولو نفاه مراسيل الحب.. الأهلي استفسر عن الصقور، وطلب تقارير مفصلة عنه".

    ويُعاني الأهلي في مركز الظهير الأيمن حاليًا؛ وذلك في ظل غموض موقف علي مجرشي، الغائب عن الفريق الأول.

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  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع النادي الأهلي

    يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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