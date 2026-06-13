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Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

الأهلي في خطر .. ميلان يتخذ خطوة إضافية نحو يايسله

ميلان
انتقالات
الدوري الإيطالي
ماتياس يايسله
أوليفر جلاسنر
روبن أموريم
الأهلي
دوري روشن السعودي

لا يزال الروسونيري يبحثون عن مدرب جديد ليحل محل أليجري الذي تمت إقالته

تشهد أروقة نادي ميلان أيامًا عصيبة للغاية. فالروسونيري، الذين تلقوا رفضًا من رالف رانجنيك لمنصب المدير الرياضي، الذي سئم انتظار رد من الإدارة، ما زالوا يبحثون عن مدرب جديد. ومع بقاء شهر واحد على بدء المعسكر التدريبي، يتعين على قيادة ريدبيرد تسريع وتيرة العمل على الجبهتين.

من أجل الاستعداد بشكل أفضل للموسم المقبل بعد المركز الخامس المخيب للآمال في الموسم الذي انتهى للتو، يجب اتخاذ القرارات في أسرع وقت ممكن. فيما يتعلق بمسألة المدرب، تم تسجيل لقاء جديد في الساعات الأخيرة مع ماتياس يايسله، الذي لا يزال أحد المرشحين الرئيسيين لخلافة ماسيميليانو أليجري الذي تم إقالته.

  • لقاء جديد مع يايسله

    كما أفاد فابريزيو رومانووماتيو موريتو، جرت اليوم، الجمعة 12 يونيو، مقابلة أخرى مع يايسله. وهذه هي المقابلة الثانية هذا الأسبوع بعد تلك التي جرت في إسبانيا: ما يدل على وجود رغبة من كلا الطرفين في محاولة التوصل إلى اتفاق.

    لا يزال الألماني مرشحاً لتولي مقعد المدرب في الروسونيري: يتواصل الطرفان ويواصلان المناقشات لتقييم إمكانية التوصل إلى اتفاق ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً بشأن المشروع الفني.

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  • جلاسنر وأموريم

    لا يزال أوليفر جلاسنر مرشحاً لتولي منصب المدرب في فريق الروسونيري، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. ويبحث المدرب، الفائز بدوري المؤتمرات مع كريستال بالاس، عن ردود من الروسونيري، ويود الحصول على ضمانات بشأن الخطة الفنية.

    كما يجب الانتباه إلى موقف روبن أموريم، المرشح الخارجي في هذا السباق الثلاثي. استمرت الاتصالات في الأيام الأخيرة، ويُعتبر ترشيحه جديرًا بالاهتمام بعد ترشيحي يايسله وجلاسنر.