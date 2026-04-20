الأهلي إلى فيسيل كوبي "عذرًا! أنا لا أنجر وراء الاحتقان الإعلامي السعودي" .. و"مفارقة فيرمينو" تتكرر مع نجم الراقي

"من رحم المعاناة يولد الأمل" .. مقولة يجسدها لاعبو الأهلي لجماهيرهم للموسم الثاني على التوالي، تاركين خلفهم التنديد بفارق الدعم بينه وبين منافسيه سواء الهلال أو الاتحاد أو النصر.
الراقي "الأقل داعمًا" – كما يردد جمهوره – يتأهل للموسم الثاني على التوالي لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بالفوز أمام فيسيل كوبي الياباني بثنائية مقابل هدف وحيد، حافظًا ماء وجه الأندية السعودية التي ودعت البطولة سواء الهلال (دور الـ16) أو الاتحاد (ربع النهائي).
الفريق الياباني تقدم أولًا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بهدف يوشينوري موتو، فيما كانت عودة الأهلي بفضل ثنائية ويندرسون جالينو وإيفان توني في الدقيقتين 62 و70 من عمر المباراة.
الآن كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله تنتظر في النهائي، الفائز من لقاء الغد بين شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا الياباني.
وللحديث أكثر عن أبرز أحداث مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي، في نصف نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026، دعونا نستطرد في السطور التالية..