الأهلي إلى فيسيل كوبي "عذرًا! أنا لا أنجر وراء الاحتقان الإعلامي السعودي" .. و"مفارقة فيرمينو" تتكرر مع نجم الراقي

في الموسم الماضي (2024-2025)، يأس الأهلي من مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، في ظل تراجع مستواه في البطولات المحلية، حتى قرر تحويله للقائمة الآسيوية فقط.

حينها انفجر فيرمينو، مسجلًا أربعة أهداف وصانعًا لستة آخرين خلال سبع مباريات، بعدما كان قد سجل هدفين فقط وصنع آخر على خمس مباريات خاضها قبل قرار رفع اسمه من القائمة المحلية، حتى حصل على لقب "فيرمينو الآسيوي".

تلك الحالة مشابهة بعض الشيء لما يمر به الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو مع الأهلي في الموسم الجاري..

صاحب الـ28 عامًا في البطولات السعودية ملقب بـ"العالة" من قبل جماهير ناديه، في ظل تواضع مستواه وارتكابه عديد الأخطاء.

ناهيك عن أرقامه في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فخلال 27 مباراة بالموسم الجاري، سجل هدف وحيد وصنع ثمانية آخرين.

الوضع مختلف تمامًا بالنسبة لـ"جالينو الآسيوي"، فخلال سبع مباريات بالنخبة الآسيوية 2025-2026، سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

صاحب الـ28 عامًا كان مفتاح العبور من دور ربع النهائي، بالفوز أمام جوهور دار التعظيم الماليزي (2-1)، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

والليلة أمام فيسيل كوبي كان هو مفتاح الفوز مرة أخرى.. صحيح أنه كان من "كسر مصيدة التسلل" التي لعب عليها الأهلي في هدف الخصم الوحيد في اللقاء، لكن بفضل صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، أدرك بها التعادل.

لكن هذا التألق الآسيوي ليس مستغربًا عن جالينو، الذي كان صاحب بصمة قوية في النسخة الماضية من البطولة القارية، كحال فيرمينو، حيث ساهم حينها في سبعة أهداف (4 تسجيل، 3 صناعة) خلال سبع مباريات، بينما كان يعاني محليًا حينها كذلك سواء من إصابات أو تذبذب مستوى.

ويبدو أن نهايته في الأهلي ستتشابه مع فيرمينو كذلك، في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمالية رحيله بنهاية الموسم الجاري في ظل رغبته في العودة لأوروبا، لكنه تعهد قبلها بحصد اللقب القاري.