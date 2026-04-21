عندما تعرض عملاق جدة الأهلي، لأكبر هزة في تاريخه الكروي؛ كانت "قدمي" النجم عبدالرحمن غريب، تبتعدان عن أسواره.

نعم.. غريب قرر القفز من مركب الأهلي الغارقة؛ وذلك بعدما "هبط" الفريق إلى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه.

وها هو غريب اليوم، بعد أن تجاوز الراقي محنته واستعاد هيبته الكروية؛ يرغب في العودة إلى نادي طفولته، من جديد.

وحسب موقع "365Scores"، رفض النجم البالغ من العمر 29 سنة، عرضًا من ناديه الحالي النصر لتجديد عقده؛ وسط رغبة قوية من اللاعب في العودة للأهلي، الذي تركه صيف 2022.

وينتظر غريب أن تقدم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا له في الأسابيع القادمة؛ وإذ لم يحدث ذلك.. فهُناك اهتمام من عملاق جدة الآخر الاتحاد، للتوقيع معه.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد رغبة غريب القوية في العودة للفريق الأهلاوي..