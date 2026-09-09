فيديو | "استحق ركلتي جزاء" .. خبيران تحكيميان يؤكدان تعرض الأهلي للظلم أمام القادسية!

حلقة جديدة من الجدل التحكيمي في دوري روشن السعودي، شهدتها مباراة الأهلي مع القادسية، والتي خسرها الراقي بنتيجة 3/2 في دوري روشن السعودي.

الخبير التحكيمي سمير عثمان، تواجد عبر برنامج "روتانا سبورت" مع وليد، من أجل الحديث عن رأيه في أهم لقطات المواجهة، حيث أكد أحقية الفريق في الحصول على ركلتي جزاء.



