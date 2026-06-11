الأهلي يحسم صفقة "كينتي" برقم قياسي .. واجتماع إسبانيا يمهد لرحيل ماتياس يايسله إلى عملاق إيطاليا

اقترب النادي الأهلي السعودي من حسم صفقة دفاعية واعدة، بضم الدولي الجامبي الشاب أبوبكر سيدي كينتي من صفوف نادي ترومسو النرويجي، ضمن فترة الانتقالات الصيفية 2026.
ووفقًا لموقع "footy-africa"، فقد اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المالية، ليكون اللاعب الجامبي أحدث التدعيمات القوية للنادي الأهلي في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء من الفحوصات الطبية الروتينية، لتكون بمثابة نجاح جديد للكرة الجامبية على الساحة الدولية.