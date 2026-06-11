الأهلي يحسم صفقة "كينتي" برقم قياسي .. واجتماع إسبانيا يمهد لرحيل ماتياس يايسله إلى عملاق إيطاليا

يمثل هذا الانتقال قفزة هائلة في مسيرة كينتي المهنية، الذي انضم إلى ترومسو في مارس 2025 وسرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي لا غنى عنه في تشكيلة الفريق.

ومنذ وصوله إلى الملاعب النرويجية، شارك المدافع الصلب في 33 مباراة، مقدمًا مستويات لفتت أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى بفضل دقة تدخلاته وبنيانه الجسدي القوي.

وعلى الرغم من الاهتمام الواسع الذي حظي به اللاعب من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني، إلا أن عرض الأهلي كان الأكثر إغراءً من الناحية المادية والاستراتيجية.

وكان كينتي قد ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال إلى نادي كولن الألماني، لكن الصفقة كانت مرهونة ببيع لاعبين من النادي الألماني، مما منح الأهلي الأفضلية لحسم الأمور لصالحه.

ومع حسم صفقة كينتي، يوجه الأهلي رسالة قوية لمنافسيه في الدوري السعودي بأنه يستفيد من دروس الماضي ويبني فريقاً للمستقبل، إذ تترقب الجماهير الأهلاوية الآن رؤية المدافع الشاب بقميص "الراقي" وهو يدافع عن طموحات النادي في حصد الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل.



