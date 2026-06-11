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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
محمد سعيد

الأهلي يحسم صفقة "كينتي" برقم قياسي .. واجتماع إسبانيا يمهد لرحيل ماتياس يايسله إلى عملاق إيطاليا

الأهلي
ماتياس يايسله
انتقالات
A. Kinteh
دوري روشن السعودي
ميلان
الدوري الإيطالي

هل ينجح "الراقي" في الحفاظ على مدربه؟

اقترب النادي الأهلي السعودي من حسم صفقة دفاعية واعدة، بضم الدولي الجامبي الشاب أبوبكر سيدي كينتي من صفوف نادي ترومسو النرويجي، ضمن فترة الانتقالات الصيفية 2026.

ووفقًا لموقع "footy-africa"، فقد اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المالية، ليكون اللاعب الجامبي أحدث التدعيمات القوية للنادي الأهلي في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء من الفحوصات الطبية الروتينية، لتكون بمثابة نجاح جديد للكرة الجامبية على الساحة الدولية.

  • تفاصيل صفقة الأهلي القياسية

    نجح النادي الأهلي السعودي في الوصول إلى اتفاق كامل مع نادي ترومسو النرويجي لضم المدافع الشاب أبوبكر سيدي كينتي في صفقة يتوقع أن تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو.

    وبموجب هذا الاتفاق، سيصبح المدافع الجامبي البالغ من العمر 19 عامًا أغلى لاعب يتم بيعه في تاريخ النادي النرويجي، محطمًا كافة الأرقام القياسية السابقة للنادي.

    ولم تتوقف المفاوضات عند حسم قيمة الانتقال مع النادي فحسب، بل انتهى مسؤولو النادي الأهلي أيضًا من الاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب، تشيرنو سامبا، حول الشروط الشخصية.

    وأشار موقع " footy-africa"، إلى أن كينتي سيتقاضى راتبًا سنويًا ضخمًا يصل إلى 4 ملايين دولار، ضمن عقد يمتد لخمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار، وهو ما يعكس ثقة الإدارة الأهلاوية في قدرات اللاعب الواعد.


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  • صعود صاروخي للمدافع الجامبي في أوروبا

    يمثل هذا الانتقال قفزة هائلة في مسيرة كينتي المهنية، الذي انضم إلى ترومسو في مارس 2025 وسرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي لا غنى عنه في تشكيلة الفريق.

    ومنذ وصوله إلى الملاعب النرويجية، شارك المدافع الصلب في 33 مباراة، مقدمًا مستويات لفتت أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى بفضل دقة تدخلاته وبنيانه الجسدي القوي.

    وعلى الرغم من الاهتمام الواسع الذي حظي به اللاعب من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني، إلا أن عرض الأهلي كان الأكثر إغراءً من الناحية المادية والاستراتيجية.

    وكان كينتي قد ارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال إلى نادي كولن الألماني، لكن الصفقة كانت مرهونة ببيع لاعبين من النادي الألماني، مما منح الأهلي الأفضلية لحسم الأمور لصالحه.

    ومع حسم صفقة كينتي، يوجه الأهلي رسالة قوية لمنافسيه في الدوري السعودي بأنه يستفيد من دروس الماضي ويبني فريقاً للمستقبل، إذ تترقب الجماهير الأهلاوية الآن رؤية المدافع الشاب بقميص "الراقي" وهو يدافع عن طموحات النادي في حصد الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل.


  • يايسله يطرق أبواب الرحيل إلى إيطاليا

    في سياق متصل بسوق الانتقالات العالمي وتحركات الأندية الكبرى، كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن المفاوضات جارية في ميلان للبحث عن مدرب جديد.

    وأشار رومانو في تغريدة عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، إلى أن ميلان لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع النمساوي أوليفر جلاسنر، المدير الفني السابق لفريق كريستال بالاس حتى الآن.

    وأوضح أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي والبرتغالي روبن أموريم، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، من بين المرشحين لتولي منصب المدير الفني الجديد للروسونيري.

    وأكد الصحفي الإيطالي، أن الأسبوع الجاري شهد اجتماعًا في إسبانيا بين مسؤولي ميلان وماتياس يايسله من أجل معرفة طلباته لتولي قيادة الفريق ومن المتوقع عقد اجتماع آخر.


  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    مسيرة ماتياس يايسله مع النادي الأهلي

    المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله البالغ من العمر 38 سنة، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، وبعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2026.

    لكن.. نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه موسم 2024-2025، بقيادة الأهلي للقب دوري أبطال آسيا "النخبة" - لأول مرة في تاريخه -؛ قامت الإدارة بتجديد عقد يايسله، لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2027.

    وواصل المدير الفني الألماني، نجاحه القاري مع الفريق الأهلاوي، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ حيث قاد الراقي للحفاظ على لقبه في النخبة الآسيوية، بجانب التتويج بكأس السوبر السعودي.

    وإجمالًا.. حقق يايسله 92 انتصارًا مقابل 21 تعادلًا و25 هزيمة، في 138 مباراة على رأس القيادة الفنية للأهلي؛ وذلك في مختلف المسابقات الرسمية، سواء المحلية أو الخارجية.